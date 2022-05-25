История в цвете: 20 колоризированных ретро фотографий, сделанных в начале XX века

Выразительные ретро фотографии, сделанные в начале XX века.
Можно долго спорить о том, что лучше - чёрно-белые фотографии или же их колоризированные копии, но одно очевидно - ретро фотографии в цвете позволяют погрузиться в прошлое, ощутить себя непосредственным участником происходящего. В этом обзоре фотографии, по которым можно писать историю.
1. Мальчишки-газетчики
Некоторые из этих подростков были газетчики уже на протяжении 8 лет. США, Коннектикут,1909 год.
2. Ежегодная ярмарка
Крупная ярмарка в 1942 году в Кламат-Фоллз, Орегон.
3. Начало Марианской наступательной операции
Мирные жители в 1944 году во время битвы за Сайпан.
4. Американский комедийный актёр и режиссёр
Бастер Китон читает принятую в 1929 году резолюцию.
5. Дороти Себастиан
Дороти Себастиан - популярная американская актриса.
6. Пострадавшие от «Пыльного котла»
В ожидании открытия сезона сбора апельсинов в Портервилль, Калифорния.
7. Американская актриса, секс-символ 1940-х и начала 1950-х годов
Первый вестерн с участием Джейн Расселл - «Вне закона».
8. Культовый образ Великой Депрессии
Американка Флоренс Оуэнс Томпсон с детьми. Фото: Dorothea Lange, 1936.
9. Эвакуация войск из Дюнкерка в 1940 году
На станции Паддок Вуд в Кенте, Англия.
10. Сара Воан
Афроамериканская джазовая певица в августе 1946 года.
11. Цирковой зазывала
Цирковой зазывала в Кламат-Фоллз в 1942 году.
12. Рита Хейворт
Американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов.
13. Укладывая 8-дюймовые снаряды
Западно-индийские и австралийские войска во время битвы при Ипре в 1917 году.
14. Валторна
Девушки с медным духовых музыкальным инструментом тенорового регистра. Вашингтон, округ Колумбия, 1928 год.
15. Брижит Бардо
Французская актриса, певица, модель и зоозащитница.
16. Портретный снимок
Марк Твен в саду в 1900 году.
17. «Королева Голливуда»
Элизабет Тейлор на съемках фильма «гигант» в 1956 году. Фотограф: Фрэнк Стоит.
18. Среди руин
Мальчик с мягкой игрушкой в 1945 году. Фотограф: Тони Frissel.
19. Влюбленные
В День Победы над Японией на Таймс-сквер 14 августа 1945 года. Фотограф: Альфред Эйзенштадт.
20. Американский поэт и публицист
Портретный снимок Уолта Уитмена в 1887 году.
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