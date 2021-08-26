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Как Михаил Боярский д’Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

У большинства актёров есть роль, сыграв которую, он остаётся в памяти зрителей этим персонажем. Думаю никому не открою тайну, что для Михаила Боярского такая роль – д’Артаньян из «Трёх Мушкетёров». Но что интересно, Михаил Сергеевич попал в этот фильм практически случайно, когда роль гасконца уже была отдана другому актёру. И режиссёр стал пробовать Боярского на Рошфора

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Георгий Юнгвальд-Хилькевич, выбирая актёра на главную роль перебрал множество молодых актёров из разных театров СССР.

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Но лучше всех смотрелся в этой роли ленкомовец Александр Абдулов

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Можно было сказать, что роль уже была у него в кармане. Абдулов очень хотел сняться в роли дАртаньяна

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Уже были пошиты костюмы на него и Абдулов пробовался с другими актёрами в сценах. Но тут…

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как-то Михаил Боярский встерил в Москве, на улице Горького поэта Илью Резника. И тот его спросил: «Миша, ты снимаешься в «Трех мушкетерах?» – «Каких еще «Мушкетерах»?» – удивился Боярский. «Ну ты даешь! У тебя же, Мишель, физиономия как из прошлого века и волосы длинные. Обязательно скажу Хилу». – «Какому Хилу?» – не понял Боярский. «Режиссеру Юнгвальд-Хилькевичу». Хилькевич к кандидатуре отнёсся прохладно: «Боярский? Это который Кота, Волка играет?» Но решил попрбовать его в роли графа Рошфора. Но в этой роли Боярскому запретила сниматься… его мама. Она заявила сыну, что хватит ему играть разного рода негодяев и проходимцев. Ослушаться родную мать сын не посмел и от проб отказался. Как вдруг…

1 января 1978 года по ЦТ состоялась премьера телефильма «Собака на сене», где Боярский сыграл главную роль. Этот фильм увидел Хилькевич, и в его сердце что-то екнуло. Он отбил Боярскому телеграмму: «Предлагаю на выбор две роли: Арамис или Атос»

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Боярский приехал на пробы. Его одели. Он зашел в павильон. И в студии вдруг воцарилась тишина. Все поняли – перед ними стоит д’Артаньян. Единственный и неповторимый! И с Боярским было все решено.

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