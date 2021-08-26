Как Михаил Боярский д’Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

У большинства актёров есть роль, сыграв которую, он остаётся в памяти зрителей этим персонажем. Думаю никому не открою тайну, что для Михаила Боярского такая роль – д’Артаньян из «Трёх Мушкетёров». Но что интересно, Михаил Сергеевич попал в этот фильм практически случайно, когда роль гасконца уже была отдана другому актёру. И режиссёр стал пробовать Боярского на Рошфора











Георгий Юнгвальд-Хилькевич, выбирая актёра на главную роль перебрал множество молодых актёров из разных театров СССР.



























Но лучше всех смотрелся в этой роли ленкомовец Александр Абдулов







Можно было сказать, что роль уже была у него в кармане. Абдулов очень хотел сняться в роли д’Артаньяна







Уже были пошиты костюмы на него и Абдулов пробовался с другими актёрами в сценах. Но тут…







Как-то Михаил Боярский встерил в Москве, на улице Горького поэта Илью Резника. И тот его спросил: «Миша, ты снимаешься в «Трех мушкетерах?» – «Каких еще «Мушкетерах»?» – удивился Боярский. «Ну ты даешь! У тебя же, Мишель, физиономия как из прошлого века и волосы длинные. Обязательно скажу Хилу». – «Какому Хилу?» – не понял Боярский. «Режиссеру Юнгвальд-Хилькевичу». Хилькевич к кандидатуре отнёсся прохладно: «Боярский? Это который Кота, Волка играет?» Но решил попрбовать его в роли графа Рошфора. Но в этой роли Боярскому запретила сниматься… его мама. Она заявила сыну, что хватит ему играть разного рода негодяев и проходимцев. Ослушаться родную мать сын не посмел и от проб отказался. Как вдруг…



1 января 1978 года по ЦТ состоялась премьера телефильма «Собака на сене», где Боярский сыграл главную роль. Этот фильм увидел Хилькевич, и в его сердце что-то екнуло. Он отбил Боярскому телеграмму: «Предлагаю на выбор две роли: Арамис или Атос»







Боярский приехал на пробы. Его одели. Он зашел в павильон. И в студии вдруг воцарилась тишина. Все поняли – перед ними стоит д’Артаньян. Единственный и неповторимый! И с Боярским было все решено.



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