Цусимская морская битва: как это было

В ходе Цусимской битвы в мае 1905-го российский флот постигла катастрофа. Японцы потопили 19 российских кораблей, единицам удалось прорваться к нейтральным портам, где они были интернированы. 5 военных кораблей сдались в плен, и только 2 крейсера с двумя миноносцами достигли берегов Владивостока. В ходе морского столкновения погибло минимум 5 тысяч человек из личного состава нескольких эскадр.
Курс на поражение
Первые же месяцы русско-японского противостояния четко показали, что правительство Российской империи оказалось неготовым к войне. Неграмотная оценка потенциала противника и излишняя самоуверенность «верхушки» в неуязвимости позиций русских на Дальнем Востоке привели к плачевной ситуации на поле боя. В самом начале войны русская эскадра под Порт-Артуром понесла потери, позволившие японцам возыметь преобладание по морю. Это подтолкнуло правителей к мерам по усилению морской мощи на Дальнем Востоке. Осенью 1904-го в помощь заблокированной эскадре вышли корабли Балтийского флота, объединенные во вновь сформированную 2-ю Тихоокеанскую эскадру. Командиром назначили адмирала Рожественского. Эскадра взяла курс на непростой кругосветный переход, который увенчал разгромный бой с японцами. Несмотря на то, что к зиме Порт-Артур безнадежно пал и дальнейшее продвижение подкрепления, по сути, смысл потеряло, в феврале из западной Балтики вышла дополнительная Тихоокеанская эскадра под предводительством контр-адмирала Небогатова. К маю 1905-го обе эскадры слились в одну морскую армию у берегов Вьетнама, подошли к Цусимскому проливу, взяв курс на Владивосток.
Тактико-техническое преимущество японцев
Как утверждают некоторые историки, Рожественский в буквальном смысле игнорировал весь опыт поражений периода русско-турецкой войны, недооценивал противника и не готовил свои корабли к сложному бою, осознавая его неизбежность. По мнению военно-морских историков, отсутствовали как план боя, так и разведка. Русская эскадра была застигнута врасплох главными силами японского флота до завершения боевого построения. По этой причине русский флот вступил в бой уже в проигрышной для себя позиции, и вести огонь имели возможность далеко не все корабли. Помимо просчетов командования, русские уступали японцам и в техническом плане. Японские корабли оказались более скоростными и качественнее бронированными. По скорострельности артиллерии они двукратно превосходили русские. Да и выпускаемые противником снаряды обладали сильнейшим фугасным действием. Мощность шимозы (взрывчатое вещество) многократно превышала пироксилин, используемый в русских снарядах. На японцев сыграла и чрезмерная перегрузка российских кораблей тоннами угля, воды и провианта, отчего броневые пояса основных русских броненосцев опускались ниже ватерлинии. И японские снаряды наносили масштабнейшие повреждения обшивке кораблей над бронированной площадью.
Кризис организации
Броненосец «Орел» после сражения./Фото: pretich2005.narod.ru Накануне сражения эскадра не могла похвастать не только достаточной боевой подготовкой, но и грамотной организованностью. Большая часть личного состава эскадры прибыла на новые корабли незадолго до отправки, летом 1904-го. До этого при их постройке находились только командиры и единицы узконаправленных специалистов. Так что и офицеры, и рядовые члены команды были лишены возможности ознакомиться со своими кораблями. Кроме этого, в составе эскадры было множество юных офицеров, выпущенных в досрочном порядке из морского кадетского корпуса по причине войны, а также перемещенных с торгового флота. Первые не располагали знаниями и боевым опытом, вторые же навыками морского дела хоть и обладали, но военная подготовка отсутствовала. Долгие месяцы перехода состав некоторых отрядов менялся, что отчасти было вызвано непростой обстановкой похода. Штаб первого командующего эскадрой занимался всевозможными мелкими вопросами, которые по уставу должны разрешаться более младшими руководителями. Сам же штаб командующего эскадрой не был правильно организован. Начальник штаба отсутствовал, а флаг-капитан был лишь исполнителем приказов командующего. Действиям флагманских специалистов не доставало согласованности, они срабатывали сами по себе, получая указания лично от командующего. Перед выходом из Балтийских вод в полном объединенном составе эскадра не поплавала ни разу. Пару совместных походов удалось совершить лишь отдельным отрядам кораблей. В сжатые для подготовки сроки корабли успели произвести слишком малое число стрельб. Недостаточно было произведено и торпедных стрельб с главных миноносцев, немалая часть которых затонула при первых же выстрелах.
Цена за ошибки и просчеты
Затонувший «Сисой Великий»./Фото: navsource.narod.ru В ходе дневного боя 14 мая русская эскадра подвергалась множественным атакам японских миноносцев, неся серьезные потери. Со всем экипажем был уничтожен броненосец «Наварин», а получившие «ранения» «Сисой Великий», «Владимир Мономах» и «Адмирал Нахимов» затонули к утру. На исходе сражения из строя выбили флагман «Князь Суворов», а Рожественский, пребывавший на его борту, был ранен. Японцами были потоплены главные броненосцы, а потерявшие строй корабли разбросало по Корейскому проливу. Вечером второго дня капитулировал Небогатов. Кроме 5 сдавшихся в плен, трех прорвавшихся во Владивосток и нескольких ушедших в нейтральные воды, корабли-участники боя либо были уничтожены японцами, либо своими же командами. Русский флот потерял более 5 тысяч человек. При зафиксированном полном поражении России Цусимская битва остается символом достоинства русского моряка. Несмотря на небывалые трудности и отсутствие должной подготовки, был проведен первый в истории флота продолжительный переход через моря и океаны (220 дней). В общей сложности было пройдено около 20 тысяч миль. И пусть подавляющее число кораблей эскадры были несовременными, а императорские адмиралы провалили управление боем, русские матросы показали отменные боевые качества и самоотверженность.
