Зачем стены советских квартир обклеивали сначала газетами, а только потом – обоями

Советские газеты на стене

Изнанка советских стен / Фото: inomix.ru

Рулоны обоев сегодня представлены в богатом многообразии / Фото: phonoteka.org

Варка крахмального клейстера в домашних условиях - бюджетный доступный клей / Фото: remontcap.ru

Интерьер в советском стиле популярен и сегодня / Фото: journal.homemania.ru

Советских газет было много, они были доступны и востребованы на всех уровнях / Фото: kommersant.ru