Новая тайна пирамиды Хеопса: Загадка, которая может привести к созданию светового компьютера

Пирамида Хеопса таит в себе ещё множество загадок.
В течение двухсот лет учёные занимаются исследованием пирамиды Хеопса. За это время они применяли разные методы анализа, запускали в середину пирамиды специальных роботов, проводили самые разнообразные замеры. Казалось, за такой срок пирамида уже должна была открыть все свои тайны, однако очередное открытие потрясло даже видавших виды исследователей.
Загадки пирамиды Хеопса
Пирамида Хеопса. / Фото: www.salik.biz
Одно из семи чудес света остается предметом изучения вот уже больше 200 лет. При этом очередное исследование приоткрывает новую тайну и приводит к появлению всё новых и новых вопросов.
Точная дата постройки пирамиды неизвестна, так как радиоуглеродный метод, применяемый при исследовании возраста пирамиды, позволяет предположить только ориентировочную дату: от 2680 до н. э. до 2850 до н. э. Инициатором стройки был фараон Хуфу (Хеопс), а сама пирамида долгое время была самым высоким строением в мире. Впрочем, и сегодня её размеры остаются весьма впечатляющими, особенно, если учитывать время, в которое велось строительство. Фактически все работы велись вручную или с использованием нехитрых механизмов.
Деревянные рычаги, установленные на краях пирамиды, можно было использовать для поднятия блоков на следующий уровень. Реконструкция. / Фото: www.egyptopedia.info
В 2017 году был обнаружен папирус с описанием метода транспортировки огромных блоков. Для того, чтобы их доставить к подножию пирамиды, египтянам пришлось отвести воду от Нила, проложив через плато Гиза искусственные каналы. Именно по ним на деревянных лодках, соединенных канатами, блоки перевозили к месту стройки.
Пирамида Хеопса. / Фото: www.pracivilization.com
Пирамида Хеопса – единственная, где существуют коридоры, ведущие как вверх, так и вниз. Главный поначалу спускается вниз, затем расходится ещё на два, один из которых спускается, а по второму можно подняться в Большую галерею. Уже по галерее можно пройти к Комнате Царицы и, непосредственно к самой усыпальнице. Туннель, ведущий вниз, является ходом к недостроенной похоронной камере. Загадкой остается и тот факт, что усыпальница, предназначенная для захоронения фараона, оказалась на самом деле пустой.
Исследователям удалось обнаружить пустоту в Великой Пирамиде. / Фото: www.tehnot.com
Уже в XXI веке исследователи пирамид обнаружили в загадочных строениях пустоты. Выяснилось, что помимо трех основных камер, расположенных внутри пирамид, есть дополнительные помещения.
Их пытались исследовать разными методами, в том числе и с помощью роботов, но назначение четвёртой комнаты, обнаруженной учёными, пока неизвестно.
Ученые у модели Великой пирамиды. / Фото: www.fishki.net
Примечательно, что в стенах основного коридора, по которому можно попасть в Главную усыпальницу, есть довольно необычные каналы. Исследователи склоняются к мнению о том, что данные каналы – это элементы некоей большой системы безопасности, служащей для защиты фараона от мародеров и осквернителей.
Новые открытия
Исследователи Великой пирамиды. / Фото: www.scribol.com
Одна из трёх камер, которую считают похоронной, на самом деле являет собой загадочную ловушку, призванную защитить пирамиду от мародеров. Впрочем, даже коридор, ведущий к Главной усыпальнице, может быть смертельно опасен.
Учёный из Нагойского университета устанавливает мюонный детектор в палату королевы. / Фото: www.scanpyramids.org
Исследователи пирамид всё же не оставляют попыток разгадать все секреты удивительного строения. В последнее время ученые стали использовать специальные мюонные сканеры для обнаружения ещё не открытых камер внутри пирамиды. Параллельно изучались резонирующие свойства волн. Предполагалось, что пирамида может являться гигантским резонатором, способным фокусировать и усиливать волны.
Результаты исследования взаимодействия пирамиды с радиоволнами разной длины. / Фото: www.ifmo.ru
Исследователи-физики использовали компьютерную модель пирамиды, подвергнув её мощной атаке радиоволнами. Результаты данного эксперимента оказались весьма впечатляющими. Выяснилось, что пирамида на самом деле обладает свойством аккумулировать волны, взаимодействуя с ними.
Изначально происходит накопление энергии внутри Королевской камеры. Затем мощный поток направляется вниз, фактически в обманную камеру, которая находится в самом низу, в районе фундамента. При этом наибольший эффект получался при использовании волн 333 и 230 метров.
Исследователи намерены продолжать свои эксперименты, теперь уже с использованием других видов волн. Они не сомневаются в том, что результаты и в этом случае будут положительными.
Пирамиды в ночное время. / Фото: www.newizv.ru
Ценность данного исследования состоит в том, что данное свойство пирамиды Хеопса, а также других египетских пирамид может быть успешно использовано в современном мире не только для создания радиоволн, но ещё и для особых наночастиц, способных фокусировать свет.
Пирамида Хеопса. / Фото: www.mstecker.com
Если данное предположение окажется верным, то это свойство станет первым шагом на пути к созданию абсолютно новых гаджетов, о которых раньше можно было только прочесть в фантастических книгах. Предполагается, что это может привести к созданию, в том числе, и светового компьютера, который будет кардинально отличаться от своих предшественников.
Правда, данные предположения ещё предстоит проверить, проведя не один десяток экспериментов. Ученые считают, что результаты новых исследований могут быть довольно неожиданны.
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