Как восстановить сточенную биту в домашних условиях и без специального инструмента

Реставрируем биту своими руками.
Биты для шуруповерта (или отвертки со съёмными насадками) – это одна из тех вещей, что выходит из строя весьма часто. Каждый мастер и хозяин знает о том, что со временем из-за регулярного контакта с винтами и шурупами в ходе естественного трудового процесса стачивается часть биты. Можно ли что-то сделать для того, чтобы спасти их? Можно! Более того, для реставрации биты не потребуется каких-либо специнструментов.
Понадобится
Нужно избавиться от этой части.
Прежде всего, нам нужен аккумуляторный шуруповерт или дрель, а также напильник по металлу. Вместо напильника можно также использовать наждачную бумагу или алмазный надфиль.
А потом еще сточить вот эти крылья.
Суть последующего процесса сводится к тому, чтобы сточить образовавшийся на бите выступ, а также подравнять «крылья» крестовины. Еще можно прихватить на рабочее место шуруп и использовать его головку для контроля размеров.
Процесс
В целом ничего сложного в процессе нет.
Закрепляем биту в шуруповерте. Скорость оборотов нужно установить на максимальное значение. Запускаем шуруповерт и начинаем стачивать напильником «пимпочку». Лучше всего брать напильник с мелким «зерном».
Но без практики не обойтись.
После этого ставим напильник под углом и стачиваем крылья крестовины. Кончик должен получиться, как и раньше, немного туповатым. Он ни в коем случае не должен быть острым. Если вместо напильника используется наждачная бумага, то уже она кладется на стол, а все манипуляции мы осуществляем с самим шуруповертом.
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