7 способ приготовить румяные и сочные куриные бёдра

Куриное мясо всегда представляло собой ингредиент, который является не только доступным, но ещё и невероятно вкусным. А среди самых аппетитных частей стоит отдельно упомянуть именно бедрышки, которые легко пожарить, запечь и не только, используя следующие семь рецептов.
1. С лимоном
Не секрет, что с помощью цитрусовых можно добиться большей сочности и вкуса нежного куриного мяса. А чтобы сделать вкус ещё богаче и насыщенней, добавьте к мясу гарнир из овощей.
Ингредиенты:
• Бедра – 4 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло из оливок – 55 мл;
• Соль, перец.
Бёдрышки с лимоном. \ Фото: dreamstime.com.
Способ приготовления:
• Мясо предварительно вымыть, отжать влагу и выложить в емкость;
• Продавить лимон на сок и полить им шкурку;
• Продавить чеснок и ввести к мясу;
• Залить маслом из оливок;
• Сдобрить специями;
• Тщательно перемешать;
• Отправить в прохладное место на пару часов для маринования;
• Сковороду предварительно нагреть и сбрызнуть маслом;
• Обжарить бедрышки до образования золотистой, хрустящей корочки.
2. С имбирем и медом
Куриные бёдра с мёдом. \ Фото: slobodnadalmacija.hr.
А этот вариант блюда хорош настолько, что его можно готовить не только в обычный день, но в и качестве праздничного, подавая на щедро украшенный стол.
Ингредиенты:
• Бедра – 6 шт;
• Имбирь – 55 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Мёд – 205 мл;
• Тимьян – несколько веточек;
• Сливы – 5 шт;
• Соль, перец.
Куриные бёдрышки в медово-имбирном соусе. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Мясо тщательно промыть и положить в миску;
• Удалить с имбиря шкурку и натереть на тёрке;
• Продавить чеснок;
• Засыпать имбирь с чесноком к бедрам;
• Следом ввести соль и перец;
• Залить мёдом (лучше, чтобы он был жидким);
• Тщательно обтереть мясо со всех сторон;
• Отправить в холодное место настаиваться на час-два;
• Сковороду разогреть;
• Выложить кусочки мяса, полив его маринадом;
• Ввести веточки тимьяна, предварительно их промыв;
• Жарить до образования корочки с двух сторон;
• За пару минут до конца промыть и разделить сливы на половинки;
• Удалить косточки и отправить на сковородку;
• Томить до мягкости фруктов.
3. С карри
Куриные бёдра с карри. \ Фото: bing.com.
Если хочется попробовать действительно нежную курочку, что буквально тает во рту – используйте этот рецепт, секрет которого заключается в восхитительном, пряном сливочном соусе.
Ингредиенты:
• Бедра – 6 шт;
• Лук – 1 шт;
• Сливки жирные – 205 мл;
• Карри – 2 ст.л;
• Соль, перец.
Пряные куриные бёдра. \ Фото: bucatarul.eu.
Способ приготовления:
• Мясо тщательно промыть под водой;
• Сковородку сбрызнуть маслом и нагреть;
• Выложить мясо, готовить около семи минут до румяности;
• С лука удалить шкурку и нашинковать;
• Отдельно от кусочков мяса обжарить до золотистости;
• Соединить с мясом;
• Ввести карри и специи;
• Влить сливки;
• Перемешать и дать закипеть;
• Уменьшить мощность огня и томить около двадцати пяти минут.
4. С винным соусом
Запечённые куриные бёдра. \ Фото: bing.com.
Попробуйте приготовить этот вариант, который включает в себя насыщенный, винный соус. А лучшим дополнением к мясу станет пюре из картофеля, а также классическая, постная гречка.
Ингредиенты:
• Бедра – 4-6 шт;
• Лук-порей – 1 шт;
• Вино белое сухое – 155 мл;
• Мука – 25 г;
• Сливки жирные – 15 мл;
• Соль, перец.
Сочные и румяные бёдра. \ Фото: thelocalbutcher.co.nz.
Способ приготовления:
• Мясо тщательно вымыть и отжать от лишней влаги;
• Масло предварительно разогреть;
• Готовить мясо до румяности с двух сторон;
• С лука удалить шкурку и нашинковать;
• Вытащить мясо и заменить луком;
• Жарить около пяти-шести минут;
• Ввести муку и готовить ещё полторы минуты;
• Залить вином и дать закипеть;
• Томить около трех минут;
• Ввести мясо и плеснуть воды;
• Сдобрить специями;
• Дать снова закипеть;
• Томить около двадцати минут, уменьшив мощность огня;
• За пару минут до конца залить сливками.
5. Под сыром
Куриные бёдра под сыром. \ Фото: foodnetwork.ca.
Одним из лучших сочетаний является комбинация ароматного, твердого сыра и куриного мяса, в особенности, если запечь их вместе в духовке. Такое простое блюдо понравится даже привередливым детям!
Ингредиенты:
• Бедра – 4 шт;
• Сыр твердый – 105 г;
• Сметана жирная – 80 г;
• Майонез – 80 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло подсолнечное – 55 мл;
• Куриная приправа;
• Соль, перец.
Куриные бёдрышки с сыром. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Сыр нарезать на крупные кусочки-прямоугольники;
• Мясо вымыть и отжать лишнюю влагу;
• Застелить фольгой формочку;
• Смазать маслом;
• Отправить туда курицу;
• Слегка приподняв кожицу на мясе, выложить туда кусочек сыра;
• Натереть приправой для курицы, а также специями;
• Майонез смешать со сметаной;
• Продавить туда же чеснок;
• Можно также добавить немного укропа или петрушки по желанию;
• Тщательно перемешать;
• Смазать мясо;
• Отправить готовиться на пятьдесят минут при 200 градусах.
6. С грибами
Куриные бёдра с грибами. \ Фото: bing.com.
Такое блюдо представляет собой сочетание грибного гарнира с мясом, и имеет неповторимый запах и вкус. А всё благодаря свежим шампиньонам, которые пропитываются куриным соком во время запекания.
Ингредиенты:
• Бедра – 4 шт;
• Лук – 2 шт;
• Морковка – половинка;
• Грибы – 155 г;
• Перец красный – половинка;
• Соус соевый – 2 ст.л;
• Чеснок – пара зубочков;
• Кетчуп – 2 ст.л;
• Сметана – 2 ст.л;
• Масло подсолнечное – 1,5 ст.л;
• Соль, перец.
Вкуснейшие куриные бёдрышки. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть и отжать лишнюю влагу;
• Сделать сверху надрезы;
• Сдобрить специями, тщательно обтерев;
• Грибы вымыть и удалить лишнее;
• Накрошить кружками, введя к мясу;
• Удалить шелуху с чеснока и нашинковать;
• Овощи тщательно вымыть, при необходимости удалить шкурки;
• Накрошить кусочками и засыпать к мясу;
• Залить соевым соусом и засыпать чеснок;
• Тщательно перемешать;
• Ввести сметану с кетчупом, сдобрить солью;
• Формочку застелить пергаментом;
• Переложить овощи с курицей;
• Готовить час при 180 градусах.
7. С апельсинами
Бёдра с апельсинами. \ Фото: i.pinimg.com.
Чтобы придать курице кисло-сладкого запаха и вкуса, стоит использовать сочные, ароматные апельсины. А сделать мясо острее поможет небольшое количество перца, которое добавит огонька.
Ингредиенты:
• Бедра – 1,3 кг;
• Апельсины – 4 шт;
• Мёд – 105 г;
• Соевый соус – 105 мл;
• Чеснок – 1 шт;
• Масло оливковое – 55 мл;
• Чили молотый – 15 г;
• Соль, перец;
• Тмин, кориандр, куркума.
Куриные бёдра с апельсинами. \ Фото: imgcp.aacdn.jp.
Способ приготовления:
• Снять шелуху с чесночных зубочков и продавить;
• Три апельсина продавить на сок;
• Добавить к соку соевый соус с маслом;
• Ввести мёд;
• Засыпать специи, следом – продавленные зубочки;
• Мясо промыть и отжать лишнюю влагу;
• Заполнить формочку;
• Влить маринад;
• Сдобрить специями;
• Накрыть пленкой и дать постоять около часа;
• Оставшийся апельсин нарезать на равномерные кружочки;
• Выложить на мясо;
• Отправить в духовку на пятьдесят минут при 180 градусах.
