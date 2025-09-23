Советский адронный коллайдер: почему проект ускорителя частиц оказался заброшен

Запуск в 2008 году большого адронного коллайдера стал настоящим прорывом в науке, который ждали вот уже много лет. Однако мало кто знает, что эта научная революция могла произойти гораздо раньше, и не в Европе, а на отечественных просторах. А всё потому, что в Советском Союзе не просто существовал, но и был почти реализован проект ускорительно-накопительного комплекса.
Легендарный БАК мог быть не первым ускорителем частиц. /Фото: nan-news.ru
Этот уникальный проект задумали воплотить в жизнь в начале восьмидесятых прошлого века, а советское руководство отдало под место строительство территорию в Подмосковье, рядом с городом Протвино. Данный населённый пункт появился в 1965 году на месте закрытого научного посёлка Серпухов-7. Собственно, такой выбор и не кажется удивительным, ведь тамошние учёные как раз и занимались исследовании на действующем на тот момент протонном синхротроне, который, согласно проекту, должен был стать элементом советского адронного коллайдера. Кроме того, данный район подходил и с географической точки зрения: когда-то данная часть Подмосковья была дном моря, а значит, она являлась максимально устойчивой к сейсмической активности.
Расположение советского ускорителя частиц. /Фото: wp.com
Справедливости ради, стоит уточнить, что на момент начала строительства объекта существовали и другие ускорители, однако по мощности они никак не могли составить конкуренцию тому, который должен был появиться в СССР. А первоначально за реализацию амбициозного проекта в жизнь взялись очень активно: к 1983 году были оборудованы первые вертикальные шахты для бурения тоннелей. Вот только бурить столь твёрдую породу оказалось делом очень сложным, что существенно замедляло работы. Только через пять лет правительство СССР, дабы проект не заглох окончательно, решил выделить дополнительное финансирование, которое пошло на приобретение зарубежных бурильных установок: с их помощью строительство ускорились.
Строительство одного из туннелей советского ускорителя. /Фото: factroom.ru
К 1988 году проект был на стадии завершения: готовность основного кольцевого тоннеля составляла 70%, канала инжекции (для перевода ускоренных частиц из синхротрона в коллайдер) — 95%. Кроме того, была практически завершена наземная инфраструктура для осуществления работы ускорителя. Однако на излёте СССР денег на достройку такого масштабного проекта попросту не нашлось: в 1991 году бюджет был серьёзно урезан. Впрочем, распад Советского Союза на этой разработке, в отличие от других, гибельным образом не сказался: строительство было продолжено.
Смена политической эпохи не могла не сказаться на столь масштабном проекте. /Фото: hsto.org
Постепенно его достраивали последующие годы, однако кризис 1998 года практически полностью перекрыл поток финансирования проекта. Тогда, чтобы не навлечь на Подмосковье экологическую катастрофу, объект решили законсервировать до лучших времён. В конечном итоге тоннель и канал инжекции всё-таки достроили - по данным редакции Novate.ru, на это потребовалось четыре года. Но вот на дальнейшее оборудование объекта необходимыми материалами, например, магнитной «обшивкой», денег уже не нашлось. И это при том, что другие помещения коллайдера и вся наземная инфраструктура были готовы к работе. Но о начале эксплуатации речи идти уже не могло.
Нынешний вид одного из туннелей. /Фото: factroom.ru
Однако полностью забросить ставший ненужным объект нельзя, чтобы он не нанёс непоправимого ущерба. Поэтому из бюджета Московской области выделяются большие средства на содержание советского коллайдера: из туннелей откачивают воду, укрепляют стенки и бетонируют сталкерские ходы. Но всё это слишком затратно, чтобы спускать такие суммы «в никуда». Поэтому правительство регулярно рассматривает различные предложения, направленные на реновацию проекта. Наиболее перспективным концептом является создание аккумулятора-накопителя, который бы разгрузил электрические сети Москвы. Однако и на эту, и на другие идеи финансирования по-прежнему нет, а значит, судьба советского коллайдера остаётся на ближайшие годы туманной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии