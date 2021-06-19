Сосиски, наручные часы и эхолокация: 10 открытий Первой мировой войны

И на войне есть место открытиям. /Фото: chrontime.com
Война часто ассоциируется с потерями и разрушениями. Но мир не стоит на месте, и даже среди боевых действий находится место прогрессу. Чайные пакетики, сосиски и даже застёжки-молнии – все это мы имеем во многом благодаря страшным событиям столетней давности. Вашему вниманию топ-10 открытий, совершенных или получивших популярность во время Первой мировой войны.
1. Кварцевые лампы
Кварцевая лампа. /Фото: lampaexpert.ru
В конце войны Германия переживала настоящую гуманитарную катастрофу. Страшный упадок, голод и бедность бушевали буквально везде. Еще одной напастью стала массовая детская заболеваемость рахитом. Загадка этого недуга в те годы, как и до того, ученым не поддавалась. Единственным предположением было то, что причина появления у детей заболевания каким-то образом была связана с бедностью.
В какой-то момент немецкий медик Курт Гульчидский решил попробовать включить в схему лечения рахита терапию ультрафиолетом. Он разместил детей разных возрастов под кварцевые лампы. Результаты последующих анализов подтвердили: костная ткань действительно начала укрепляться. Так кварцевая лампа совершила настоящий переворот в медицине и стала массово использоваться в медицинских учреждениях.
2. Эхолокация
Система обнаружения подводных лодок. /Фото: chrontiome.com
В годы Первой мировой войны подводные лодки стали секретным оружием Германии. С их помощью немецкие войска потопили не один вражеский корабль. Да и обнаружить их было непросто: тогдашние гидролокаторы и подводные микрофоны не давали точных результатов.
Так продолжалось до тех пор, пока британские исследователи не решили опробовать для обнаружения ультразвук. На его основе они сконструировали прибор, позволяющий определить расстояние до подводного объекта, даже если он находится довольно далеко. После введения эхолокации в эксплуатацию угроза атаки подводными лодками стала гораздо меньше.
3. Пластическая хирургия
Пластическая хирургия. /Фото: chrontime.com
Первая мировая война осталась в истории не только новыми видами вооружения, но и особой жестокостью. Тысячи бывших военнослужащих в результате боевых действий были изувечены. И мириться с перспективой остаться такими навсегда им совершенно не хотелось.
Наблюдая всю эту несправедливость, новозеландский хирург Гарольд Гиллис еще во время войны начал практиковать операции по исправлению дефектов лица и тела пострадавших солдат и офицеров. Всего до 1919 года он успел провести их около 5 тысяч. Так появилось новое направление в медицине – пластическая хирургия.
4. Наручные часы
Наручные траншейные часы. /Фото: getat.ru
Справедливости ради, наручные часы не стали изобретением собственно военного времени. Они были и раньше, но долго не приживались в обществе, и носили их преимущественно женщины. Первая мировая война способствовала популяризации наручных часов среди всех слоев населения.
Случилось это так. Офицерскому составу было жизненно необходимо иметь рядом часы, чтобы узнать время в любой момент, например, при внештатном планировании военной операции. Тогда-то все массово и стали носить этот аксессуар на руке, так как такой тип применения не мешал в битве. Совсем скоро наручные часы стали предметом гордости для их хозяев, они так полюбились, что заимели огромную популярность.
5. Нержавеющая сталь
Универсальная нержавеющая сталь. /Фото: chrontime.com
Сегодня у нас вряд ли получится представить свою жизнь без вещей из нержавеющей стали. Ножи, кастрюли и даже оружие - огромное количество всем известных предметов производится из этого универсального сплава. При этом мало кто знает, что изобретением нержавеющей стали мы обязаны именно Первой мировой войне.
Буквально с самого начала боевых действий встал вопрос деформации стволов оружия из-за перегрева и трения во время стрельбы. Необходимо было создать материал, стойкий для подобных условий. Это удалось Гарри Брирли, который, экспериментируя с различными сплавами, заметил, что часть его предыдущих опытных образцов не подверглись коррозии со временем. Вскоре нержавеющая сталь завоевала популярность не только в военной промышленности, но и в гражданском производстве.
6. Соевые сосиски
Почти мясные сосиски. /Фото: azbyka.ru
Война практически всегда влечет за собой гуманитарную катастрофу. И армейцам, и мирным жителям иногда попросту нечего есть. Но в Первую мировую войну такие тяжелые условия дали толчок для изобретения принципиально нового продукта питания. Речь идет о соевых сосисках. Причем их автором оказался…городской мэр.
Конрад Адэнауэр в то время был главой Кёльна. Жителям катастрофически не хватало пропитания, и он стал искать другие, нетривиальные способы изготовления пищи. Так, была предпринята попытка выпечки хлеба из кукурузной муки, но тут Румыния, которая была главным ее поставщиком, вышла из войны. «Сдобная» затея провалилась. Тогда мэр решил производить «мясные» изделия, но без главного ингредиента – вместо него предполагалось использовать сою.
Интересный факт: в самом Кёльне сосиски стали называть «мэрскими».
7. Застёжка-молния
Застёжка-молния на комбинезонах летчиков. /Фото: livejournal.com
Война закончилась не только поражением Германии, но и настоящей текстильной революцией. Еще с начала 20 века человечество искало способ ускорить и облегчить процесс застегивания одежды. И именно война помогла найти ключ к решению этого вопроса.
Американский инженер Гидеон Сундбек еще до начала войны запатентовал свой способ быстрого скрепления одежды. Его изобретением была застёжка-бегунок. Это значительно ускоряло процесс одевания, главным образом солдат, что в условиях войны было жизненно необходимо. Вскоре использование этой технологии перестало ограничиваться военной сферой. И в повседневной одежде также появилась застёжка-молния.
8. Переливание крови
Технология, спасшая тысячи жизней. /Фото: mport.ua
В разгар боевых действий не всегда удается оказать даже первую неотложную медицинскую помощь. И часто пациенты просто не доживали до госпиталя из-за критической потери крови. Решение этой проблемы придумали именно в период Первой мировой войны.
Собственно, впервые процедура переливания крови была осуществлена еще в начале 20 века. Но к началу войны медики еще не умели сохранять ее надолго. Тогда ученый из США Пентор Роуз предпринял несколько экспериментов по предотвращению свертываемости крови. А в 1919 году была проведена первая процедура переливания заранее сохраненной крови.
9. Конвейер
Конвейерная лента Генри Форда. /Фото: chrontime.com
Казалось, что конвейерная лента была неотъемлемой частью всей истории индустриального общества. Те удобства при работе на заводах и фабриках, которые приносит ее использование, трудно переоценить. Но мало кто знает, что именно Первой мировой войне мы обязаны появлением незаменимого ныне в производстве конвейера.
Разработкой такого способа транспортировки между фабричными цехами принадлежит Генри Форду. Накануне войны его предприятие получило крупный заказ на военные машины. Чтобы успеть в поставленные сжатые сроки, Форд и разработал такой метод. Благодаря этой идее военная техника его предприятия стала одной из наиболее распространенных в Америке и за ее пределами, а конвейерная лента прочно «обосновалась» на заводах и фабриках.
10. Чайные пакетики
Эволюция чайного пакетика. /Фото: zen.yandex.ru
По всему миру найдутся миллионы любителей чая. Но, к примеру, в условиях офиса не очень удобно использовать заварку, и ситуацию спасают пакетики. Однако далеко не все чаеманы знают, что этот весьма удобный способ приготовления согревающего напитка был придуман и популяризирован именно в Первую мировую войну.
Произошло это так. Накануне войны торговец чаем Томас Салливан решил попробовать заварить напиток прямо в упаковке. А тогда заварку продавали в шелковых мешочках. Эта идея понравилась компании Teekanne из Дрездена, и они стали поставлять чай в марлевых «пакетиках» на фронт. Удобный и простой способ заваривания очень полюбился солдатам, однако и после окончания войны не утратил свою актуальность.
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