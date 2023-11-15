Факты о японской философии жизни

Японская дисциплина — это порядок, чистота и пунктуальность

Западный человек удивляется сложным и многослойным традициям Японии, которые не мешают японцам успешно развивать современные технологии, быть первыми во многих мировых начинаниях, управлять устойчивыми и прибыльными предприятиями. Восхищает их способность справляться с жизненными катастрофами: вспомним разруху после Второй мировой войны и ядерный взрыв на Фукусиме.

Японцы очень трудолюбивый, дисциплинированный, устойчивый, упорный народ. А язык? Только в Японии, выражая признательность за работу или услугу, они говорят: «Спасибо за Ваш тяжелый труд!».

Для японцев дисциплина важна и прививается детям с раннего возраста. Их воспитывают в понимании того, что они обязаны вносить свой вклад в работу, в развитие предприятия, на котором работают и в благосостояние японского общества в целом. Однако, не секрет, что высокие ожидания общества от своих членов приводят японцев к росту тревожности, стрессу и все большему числу суицидов.

Дисциплина в Японии ценится больше чем интеллект. Она пронизывает насквозь японскую культуру и является корнем, который ее питает. Японская дисциплина — это порядок, чистота и пунктуальность.

Порядок

Порядок японца начинается с организации своей ближайшей окружающей среды обитания. Например, хорошо организованный дом привносит в жизнь гармонию; в школе каждый участник процесса обучения (ученик, учитель, сотрудник) знает свои ежедневные обязанности и роли.

Таким образом, управление собственной средой позволяет оптимизировать задачи и быть готовым быстро реагировать на изменения ситуации и вызовы другой, более широкой среды. А это в свою очередь экономит время и позволяет работать более эффективно.

В Японии руководители знают практически каждую деталь ежедневных задач. Для них важно, чтобы каждый сотрудник был полностью погружен в свою работу.

Чистота

В японской культуре чистота — это не только удаление пыли с поверхностей. Это также способ восстановления баланса в жизни. Многим хорошо известен метод уборки и обустройства дома Мари Кондо, которая считает, что все грязное и разбросанное влияет на наше самочувствие и даже на мышление. Поэтому японцы наводят порядок по правилу 5S.

Seiri – Сортируй

Выбрасывайте бесполезное или не нужное

Seiton – Соблюдай порядок

Всему должно найтись свое определенное место

Seisō – Содержи в чистоте

Все, включая детей, обязаны содержать свое пространство в чистоте.

Seiketsu – Стандартизируй

Для уборки нужно выработать общие правила и стандарты, которые все понимают и принимают

Shitsuke – Совершенствуй

Вышеуказанные правила должны соблюдаться ежедневно и всеми

Пунктуальность

Пунктуальность — это тоже часть дисциплины. Этот принцип означает не только делать все вовремя, но и следовать соответственно заданной цели и достигать ее. Другими словами, пунктуальность — это постановка ежедневных целей и их быстрое и эффективное достижение.