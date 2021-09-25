Зачем поджигать сало, или Как проверить качество продуктов питания очень простыми способами

Одной спички хватит, чтобы оградить себя от некачественного продукта.

1. Поджечь сало

Спичка - лучший аудитор сала.

2. Добавить каплю йода в молочные продукты

Одна капля йода решит судьбу творога или сметаны.

Молочный продукт от недобросовестного производителя раскроет капля йода.

3. Добавить в черный чай молоко

Качественный чай при добавлении молока становится оранжевым.

4. Проверить качество молока сметаной

Тест на пригодность молока.

5. Проверить качество сливочного масла комнатной температурой

Качественное масло уже через несколько минут начнет подтаивать не в холодильнике. / Фото: plurk.com

6. Проверить свежесть сырых яиц водой

Свежее яйцо сразу тонет. / Фото: kitchenmag.ru

7. Проверить качество мёда уксусом

Уксус быстро проверит качество мёда.