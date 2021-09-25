Зачем поджигать сало, или Как проверить качество продуктов питания очень простыми способами

Одной спички хватит, чтобы оградить себя от некачественного продукта.
На полках супермаркетов все продукты выглядят удивительно привлекательно. Но так ли они прекрасны внутри, как снаружи? В данном обзоре собраны очень необычные, но крайне действенные способы, как проверить качество продуктов, которые мы употребляем достаточно часто.
1. Поджечь сало
Спичка - лучший аудитор сала.
Поджигание кусочка сала - метод, пришедший к нам от наших дедов и прадедов, которые действительно знали в этом толк. Качественное сало при поджигании, во-первых, начнет быстро сгорать, таять и капать крупными каплями жира, а во-вторых, не будет особенно пахнуть. Если при поджигании сало не спешит таять и к тому же начинает давать резковыраженный запах мочи, это значит, что взято оно некастрированного хряка или старой свиньи, а значит на вкус будет не самым лучшим, кроме того, специфический запах может отбить все желание его есть.
2. Добавить каплю йода в молочные продукты
Одна капля йода решит судьбу творога или сметаны.
К сожалению, в мире живут не только высоконравственные и честные люди, а это значит, что иногда производители грешат тем, что увеличивают вес молочных продуктов, добавляя в него крахмал. Чаще всего это происходит с творогом и сметаной. Обычно такие производители руководствуются при этом поступке следующей аргументацией: «крахмал безвреден, кроме того, очень калориен». Таким образом, крахмалосодержащие сюрпризы не помогут сбросить вес тем, кто перешел на 1-2% молочные продукты для похудания. Да и вообще: мы должны платить только за то, что заявлено на упаковке!
Молочный продукт от недобросовестного производителя раскроет капля йода.
Тест на содержание крахмала в сметане или твороге очень простой: нужно добавить каплю йода. Если молочный продукт отвечает стандартам качества, йод не изменит своего цвета. А если в продукте скрывался коварный крахмал, то капля йода изменит цвет на зеленый или синий. Тогда преступник разоблачен!
3. Добавить в черный чай молоко
Качественный чай при добавлении молока становится оранжевым.
Этот способ пришел от истинных ценителей черного чая - жителей Великобритании. Если чай по-настоящему качественный, то при добавлении молока получается напиток ярко-оранжевого цвета. Если же молоко дало чаю светло-бежевый или и вовсе землистый цвет, это означает, что вместо чая вы приобрели
«пыль грузинских дорог». Как правило, землистый оттенок получится при добавлении молока в пакетированный дешевый чай. При выборе листового чая никогда не отдавайте предпочтение тому, что имеет пометку «крупнолистовой»: большие листья - это старые листья, а самый качественный чай - из самых юных листьев чайного куста, примерно сантиметр размером.
4. Проверить качество молока сметаной
Тест на пригодность молока.
Проверить доброкачественность молока при помощи ложки сметаны - проще простого. Чтобы понять, не решил ли производитель подстраховаться и добавить в молоко чуточку «совершенно безопасных» химикатов, просто налейте молоко в чашку, поместите в него одну ложку сметаны и поставьте в самое теплое место в доме. Если молоко было свежим и качественным, то часа через 4 вы обнаружите в чашке отличный кисломолочный продукт типа ряженки, а то и вовсе отменную простоквашу. А если с молоком ничего не произошло или оно лишь самую малость подкисло, то более не стоит покупать продукт не прошедшего тест бренда.
5. Проверить качество сливочного масла комнатной температурой
Качественное масло уже через несколько минут начнет подтаивать не в холодильнике. / Фото: plurk.com
Тест на качество сливочного масле вообще не потребует привлечения каких-либо дополнительных средств или продуктов. Просто оставьте его при комнатной температуре на пару часов. Качественное масло уже через несколько минут покроется аппетитной блестящей пленкой таяния, а через два часа станет совершенно мягким и будет течь во все стороны. Если же недобросовестный производитель добавил в состав львиную долю пальмового масла, то и через два часа вы увидите перед собой не изменивший форму брикет. Авторы Novate.Ru помнят, как в детском саду было невозможно намазать шайбочку масла на хлеб даже по прошествии получаса: виной этому было самое низкое качество масла.
6. Проверить свежесть сырых яиц водой
Свежее яйцо сразу тонет. / Фото: kitchenmag.ru
Способ проверить свежесть яиц при помощи простой воды пришел еще со времен Киевской Руси. Наши предки заметили, что тухлые яйца всплывают. Проверить свежесть яиц можно так: если яйцо утонуло в воде сразу же - оно свежее. Если тонуло медленно - уже не такое свежее. Если немного всплыло - свежесть под сомнением. Ну а если оно не утонуло, то весьма целесообразно будет взять его и метнуть в мерчендайзера магазина, в котором вы его приобрели.
7. Проверить качество мёда уксусом
Уксус быстро проверит качество мёда.
Мёд - дорогой продукт. Поэтому нечестные производители идут на огромные ухищрения, чтобы утяжелить продукт, а тем самым продать как можно больше и получить серьезную финансовую выгоду. Чтобы утяжелить мёд, в него добавляют воду, крахмал и муку. Достаточно разбавить немного меда в воде, а затем капнуть сверху уксусной кислотой. Если начнется шипение - вы купили мёд у недоброкачественного производителя.
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