Ловушки красоты: почему быть красивым нелегко

Легко ли быть красивым?
Хорошо ли быть слишком красивым? Едва ли такое осознается кем-то из нас как проблема, наоборот, многие только об этом и мечтают. Гарантирует ли красота тем, кто наделен симметричными чертами лица и очаровательной внешностью, безоблачную жизнь?
Исследовав множество научных работ за несколько десятилетий, социальные психологи Лайза Слэттери Уокер и Тоня Фреверт из Шарлоттского университета, Северная Каролина, пришли к выводам, которые оказались совсем не такими, как можно было бы ожидать.
Красивым многое прощается, и это держит их в плену самообольщения
«Красота — одна из статусных характеристик, которая определяется нами уже в раннем детстве», — говорит Уокер. Люди устроены так, что, видя у кого-то одно хорошее качество, подсознательно настраиваются на то, что непременно должны быть и другие положительные свойства. Вот почему красота окружена таким ореолом таинственности. Психологи называют эту особенность восприятия приблизительно как «что красиво, то хорошо».
Но поклонники ситкома 30 Rock вряд ли признают истинность такого утверждения. Персонаж сериала Джон Хэмм поражает своей профессиональной некомпетентностью, однако ничуть не комплексует по этому поводу. Симпатичная внешность помогает ему жить в блаженном самообольщении. Как доктор, он не смог бы, например, выполнить даже прием Геймлиха для экстренной помощи человеку, поперхнувшемуся хлебной крошкой, но так или иначе ему легко удается удержаться на медицинском факультете благодаря природному очарованию. Этот пример наглядно показывает, что красивым может прощаться даже их профессиональная некомпетентность.
Кумулятивный эффект: дивиденды привлекательной внешности
Уокер и Фреверт обнаружили данные многих исследований в сфере образования, показывающие, что ученики в школе и студенты университетов с симпатичной внешностью часто оцениваются преподавателями так, будто они умнее, чем на самом деле, — и это отражается в оценках, которые они получают.
Когда такое происходит довольно часто, люди с красивой внешностью начинают чувствовать и вести себя так, будто они действительно соответствуют этим оценкам. «Возникает так называемый кумулятивный эффект, — объясняет Фреверт, — вы становитесь увереннее в себе, повышается ваша самооценка, появляется больше возможностей продемонстрировать свою компетентность».
Красота приносит прибыль
Красивая внешность может стать серьезным активом, от которого будет зависеть, сколько вам будут платить. Хорошо просматривается тенденция, что более привлекательные люди зарабатывают больше денег и быстрее поднимаются по служебной лестнице, чем те, чей внешний вид не так симпатичен.
Исследование, проведенное среди выпускников курсов MBA («мастер делового администрирования»), показало, что при дальнейшем трудоустройстве между наиболее и наименее красивыми студентами группы разрыв в зарплате составлял 10–15%. За всю рабочую карьеру накапливалась разница примерно в 230 тыс. долларов. «Такие люди всю жизнь имеют преимущество — от школьной скамьи до рабочего места», — отмечает Уокер.
Магии красоты не могут сопротивляться даже в суде
Даже во время судебного разбирательства приятная внешность может оказать магическое влияние на судей и присяжных. Привлекательные ответчики, вероятнее всего, получат более мягкие приговоры или их вообще признают невиновными; симпатичные истцы с большей вероятностью выиграют свое дело и получат большие суммы в качестве моральной компенсации. «Этот эффект распространен повсеместно», — говорит Уокер.
Привлекательность мешает женщинам занимать ответственные посты
Бесспорно, красота дает своему обладателю больше шансов, однако существуют ситуации, где она может сыграть против него. Привлекательность мужчин всегда идет им на пользу. Принято считать, что лучшие руководители — наиболее симпатичные из них. Что же касается женщин, то их красота может застопорить карьеру: например, неявные сексистские предубеждения могут работать против привлекательных женщин, перекрывая им возможность занимать высокие посты с широкими властными полномочиями.
Зависть: вечный спутник красоты
И, само собой разумеется, красивые люди обоих полов сталкиваются с завистью. Это сильно вредит личным отношениям, разрушая дружеские, родственные и служебные связи, заставляя видеть в других не милых и доброжелательных людей, а соперников. Одно исследование показало, например, что когда менеджер, который проводит собеседование, одного с вами пола, то у вас меньше шансов быть принятым на работу, если он считает вас привлекательнее себя.
Вызывает обеспокоенность то, что красота или привлекательность может повредить своему обладателю при медицинском обслуживании. Часто к болезням тех, кто хорошо выглядит, относятся недостаточно серьезно. Они больше страдают от боли, так как врачи склонны проявлять о них меньше заботы.
Многие испытывают страх перед красотой
Красота часто служит фактором, отдаляющим от других людей: «Конечно, привлекательность открывает многие двери и облегчает социальное выживание, но она же может заставить других испытывать чувство робости, не позволяющее приблизиться к красивому человеку», — говорит Фреверт. Сайт знакомств OKCupid недавно сообщил, что пользователей с безупречно красивыми фотографиями в профиле реже приглашают на свидания, чем тех, чья внешность отнюдь не идеальна.
Красота может приесться, доброта — никогда
Красота не гарантирует счастья, хотя и помогает многого добиться. Фреверт и Уокер стремятся подчеркнуть, что наши концепции красоты не универсальны, зависят от моды и ни в коем случае не закреплены в нашей биологии, как предполагают некоторые.
«В конце концов, — говорит Фреверт, — слишком концентрироваться на своей внешности вредно, если это создает излишнее напряжение и беспокойство. Никакая красота не сможет компенсировать дурной характер и отсутствие доброты».
Писательница Дороти Паркер по этому поводу выразилась так: «Красота пронзает только кожу, а уродство проникает до костей».
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