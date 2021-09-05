Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    особенно правда про станки хвалёные Жиллет. Дерьмо полное, стоимость одного лезвия зпаоблачная, а хватает побр...Покупки, которые ...
  • Анна Эржибова
    Для лентяевПокупки, которые ...
  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...

Что можно/нельзя прихватить из самолета «на память», чтобы потом не подхватили под руки полицейские


Что можно/нельзя прихватить из самолета «на память», чтобы потом не подхватили под руки полицейские

Каждый турист знает о том, что, остановившись в отеле, некоторые вещи из номера после проживания можно смело забирать с собой. А что же насчет самолетов? Позволяет ли оплата билета на рейс на законных основаниях прихватить с собой из салона «сувенир». Посмотрим на те вещи, которые чаще всего выносят из самолетов честные и не очень пассажиры.

1. Набор удобства пассажира


Одноразовые вещи можно забирать. |Фото: wow-otpusk.ru.

Одноразовые вещи можно забирать. |Фото: wow-otpusk.ru.

 

Небольшой набор, который авиакомпания предоставляет пассажиру на время длительного перелета, состоит из одноразовых вещей. Чаще всего в него входит маска для сна, зубная щетка, гель, носки, гигиеническая помада. Все эти вещи можно смело забирать с собой. Более того, если набор не был распакован, его также можно смело забирать и использовать после, например, во время полета на лоукостере, где такие комплекты не дают в принципе.

2. Наушники


Только если свои. |Фото: somoyerbarta24bd.com.

Только если свои. |Фото: somoyerbarta24bd.com.

 

Наушники являются частью оборудования самолета. Забирать их нельзя, так как они – собственность авиакомпании. Более того, наушники из самолета откровенно бесполезны, так как имеют специальные разъемы. Кстати, делать наушники именно такими, стали относительно недавно. Причина тому – частое воровство оных недобросовестными пассажирами.

3. Плед


Плед - собственность компании. |Фото: spbtoc.ru.

Плед - собственность компании. |Фото: spbtoc.ru.

 

Забирать плед из самолета нельзя, даже если летите бизнес-классом. Одеяла не являются вещью одноразовой. После каждого полета их собирают и отдают в химчистку, после чего используют вновь. Интересно, что не самые богатые авиакомпании достаточно часто пренебрегают регулярной стиркой пледов, сдавая их в чистку лишь раз в пять дней.

4. Журналы


Можно забирать с собой. |Фото: youravia.com.

Можно забирать с собой. |Фото: youravia.com.

 

В абсолютном большинстве самолетов есть множество журналов. Среди них также часто лежат рекламные буклеты авиакомпании. Может быть сложно поверить, но существует даже такое хобби – коллекционирование журналов из самолетов. И как уже можно было догадаться, журналы можно забирать с собой.

5. Еда


Можно смело брать. |Фото: аэропорты-москвы.рф.

Можно смело брать. |Фото: аэропорты-москвы.рф.

 

Вся еда в самолете должна быть утилизирована после приземления. Поэтому, если не летите лоукостером, то забирать свою порцию можно смело и без лишних вопросов. Также можно взять дополнительную порцию, однако для этого она должна быть в наличии. Также следует сначала уточнить данный вопрос у бортпроводников.

6. Посуда


Многоразовую брать нельзя. |Фото: kuzichev.com.

Многоразовую брать нельзя. |Фото: kuzichev.com.

 

Едва ли кому-то нужна пластиковая посуда из самолета. Однако, некоторые недобросовестные пассажиры берут с собой солонки и горчичницы (и даже выносят подносы!). Тем удивительнее, что выносят все это в основном из бизнес-класса. В любом случае брать посуду из самолета с собой нельзя. Это воровство.

7. Спасательные жилеты


Удивительно, что воруют. ¦Фото: newsru.com.

Удивительно, что воруют. ¦Фото: newsru.com.

 

Спасательный жилет – это собственность авиакомпании. Данный инвентарь предназначен для использования лишь в чрезвычайной ситуации, а потому просто так брать с собой жилеты нельзя. Сложно поверить, но воруют спасательные жилеты в самолетах с завидной регулярностью. Ряд авиакомпаний даже ввел штрафы за попытку вынести спасательный жилет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Что можно/нельзя прихватить из самолета «на память», чтобы потом не подхватили под руки полицейские

И не забудьте:
Что можно/нельзя прихватить из самолета «на память», чтобы потом не подхватили под руки полицейскиеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх