Что можно/нельзя прихватить из самолета «на память», чтобы потом не подхватили под руки полицейские

Каждый турист знает о том, что, остановившись в отеле, некоторые вещи из номера после проживания можно смело забирать с собой. А что же насчет самолетов? Позволяет ли оплата билета на рейс на законных основаниях прихватить с собой из салона «сувенир». Посмотрим на те вещи, которые чаще всего выносят из самолетов честные и не очень пассажиры.
1. Набор удобства пассажира
Одноразовые вещи можно забирать. |Фото: wow-otpusk.ru.
Небольшой набор, который авиакомпания предоставляет пассажиру на время длительного перелета, состоит из одноразовых вещей. Чаще всего в него входит маска для сна, зубная щетка, гель, носки, гигиеническая помада. Все эти вещи можно смело забирать с собой. Более того, если набор не был распакован, его также можно смело забирать и использовать после, например, во время полета на лоукостере, где такие комплекты не дают в принципе.
2. Наушники
Только если свои. |Фото: somoyerbarta24bd.com.
Наушники являются частью оборудования самолета. Забирать их нельзя, так как они – собственность авиакомпании. Более того, наушники из самолета откровенно бесполезны, так как имеют специальные разъемы. Кстати, делать наушники именно такими, стали относительно недавно. Причина тому – частое воровство оных недобросовестными пассажирами.
3. Плед
Плед - собственность компании. |Фото: spbtoc.ru.
Забирать плед из самолета нельзя, даже если летите бизнес-классом. Одеяла не являются вещью одноразовой. После каждого полета их собирают и отдают в химчистку, после чего используют вновь. Интересно, что не самые богатые авиакомпании достаточно часто пренебрегают регулярной стиркой пледов, сдавая их в чистку лишь раз в пять дней.
4. Журналы
Можно забирать с собой. |Фото: youravia.com.
В абсолютном большинстве самолетов есть множество журналов. Среди них также часто лежат рекламные буклеты авиакомпании. Может быть сложно поверить, но существует даже такое хобби – коллекционирование журналов из самолетов. И как уже можно было догадаться, журналы можно забирать с собой.
5. Еда
Можно смело брать. |Фото: аэропорты-москвы.рф.
Вся еда в самолете должна быть утилизирована после приземления. Поэтому, если не летите лоукостером, то забирать свою порцию можно смело и без лишних вопросов. Также можно взять дополнительную порцию, однако для этого она должна быть в наличии. Также следует сначала уточнить данный вопрос у бортпроводников.
6. Посуда
Многоразовую брать нельзя. |Фото: kuzichev.com.
Едва ли кому-то нужна пластиковая посуда из самолета. Однако, некоторые недобросовестные пассажиры берут с собой солонки и горчичницы (и даже выносят подносы!). Тем удивительнее, что выносят все это в основном из бизнес-класса. В любом случае брать посуду из самолета с собой нельзя. Это воровство.
7. Спасательные жилеты
Удивительно, что воруют. ¦Фото: newsru.com.
Спасательный жилет – это собственность авиакомпании. Данный инвентарь предназначен для использования лишь в чрезвычайной ситуации, а потому просто так брать с собой жилеты нельзя. Сложно поверить, но воруют спасательные жилеты в самолетах с завидной регулярностью. Ряд авиакомпаний даже ввел штрафы за попытку вынести спасательный жилет.
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