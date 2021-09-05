Что можно/нельзя прихватить из самолета «на память», чтобы потом не подхватили под руки полицейские

1. Набор удобства пассажира

Одноразовые вещи можно забирать. |Фото: wow-otpusk.ru.

2. Наушники

Только если свои. |Фото: somoyerbarta24bd.com.

3. Плед

Плед - собственность компании. |Фото: spbtoc.ru.

4. Журналы

Можно забирать с собой. |Фото: youravia.com.

5. Еда

Можно смело брать. |Фото: аэропорты-москвы.рф.

6. Посуда

Многоразовую брать нельзя. |Фото: kuzichev.com.

7. Спасательные жилеты

Удивительно, что воруют. ¦Фото: newsru.com.