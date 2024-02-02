Как и от кого охраняли советских лидеров: Сторожевые собаки, бронированные поезда и другие способы

Охрана первых лиц государства — дело непростое. Это огромная ответственность и масса нюансов. Для обеспечения безопасности советских лидеров было создано специальное подразделение, состоящее из профессионалов. Они несли свою службу круглосуточно. Отвечало за жизнь вождей Девятое управление Комитета государственной безопасности. Его сотрудники должны были быть на посту ежесекундно, и так, чтобы никто не догадывался, что это охрана.
Горбачев: электрическая звуковая сигнализация и сторожевые собаки
Горбачев часто «ходил в народ». /Фото: icdn.lenta.ru
После прихода к власти Михаила Горбачева его личная охрана была безжалостно уволена. Он решил, что нужны новые люди. В качестве кандидатуры на должность главы охраны Горбачеву был представлен Медведев, который работал заместителем начальника личной охраны Леонида Брежнева. Но по каким-то причинам он генеральному секретарю не понравился. В первое время Горбачев часто общался с народом. Так, в 1985 году он возлагал цветы к подножию памятника Ленину на одной из площадей Ленинграда. Собралось немалое количество людей, многие хотели увидеть нового вождя. В результате произошла давка. Службой безопасности место выступления было огорожено автомобилями. Однако это не помогло: люди лезли через транспортные средства, не разбирая, где женщины, а где дети. Возникла настоящая свалка. Горбачев же продолжал рассказывать про перестройку и борьбу с алкоголем.
Охрана разделилась на две группы, одна из них работала в качестве сопроводителей генерального секретаря во время командировок, а вторая следила за безопасностью в квартире и на даче. Если Горбачев уезжал с дачи, то охрану дополняли сторожевыми постами в количестве 3-4. Территория была огорожена электрической звуковой сигнализацией. Если раздавался тревожный сигнал, в место нарушения немедленно прибывала группа оперативников вместе с собаками. Когда в 1989 году генеральный секретарь поехал в Киев с визитом, произошёл курьезный случай. Горбачев вышел из машины и уже собрался общаться с народом, и в это время из-за толпы кто-то швырнул президента кейс. Его удалось перехватить офицеру охраны Беликову. Мужчина упал на чемодан и закрыл его с собой. Все ждали взрыва, но его не произошло. Возможно, это была всего лишь шалость, может, кейс использовали в качестве отвлекающего средства, сегодня сложно сказать. А вообще Горбачев относился к охране достаточно пренебрежительно и вел себя высокомерно. Так утверждают современники.
Брежнев, с которым постоянно случались неприятности
С Брежневым часто случались всякие неприятности. /Фото: cdn.musavat.com
Леонида Брежнева называли рисковым лидером. Близкие утверждали, что неприятности просто липли к нему. Генеральный секретарь был очень доволен начальником охраны Рябенко. Когда Брежнев заменил смещенного Хрущева, Рябенко охранял его даже ночью. Леонид Ильич не возражал, и даже порой просил, чтобы тот поднялся в квартиру, прихватив с собой в автомат. При этом дом генерального секретаря всегда был под наблюдением милиции. Когда застрелили президента Кеннеди, советские спецслужбы решили, что лидеры не должны ездить в открытых лимузинах. А затем премьер-министр Австралии Холд исчез во время купания в море, и было решено, что нужно создавать особое подразделение. Брежнев обожал плавать, делал это подолгу, заплывал далеко.
Для того чтобы безопасность генерального секретаря на воде была обеспечена, на работу приняли группу охранников-подводников. И все равно проколы случались. Например, однажды Брежнев купался в море, и вдруг к нему подплыла женщина. Как оказалось, она целую ночь находилась в воде, чтобы приблизиться к секретарю и поговорить с ним. Ее даже не арестовали, а Брежнев поговорил с ней. Как-то в 1974 году Брежнев посетил Монголию, где у него случился микроинсульт. Тогда было решено, что Рябенко возьмёт на себя обязанности сиделки. С именем этого человека также связывают операцию по раскрытию действий медсестры Коровяковой, которая давала Брежневу слишком много снотворных средств.
В последний год жизни Генсек приехал в Ташкент для выступления на авиастроительном заводе. Он очень плохо себя чувствовал, и поэтому поездка была спонтанной. Охранные мероприятия не были проведены. Следом за делегацией, которая шла по сборочному цеху, пошли рабочие, их было очень много. В результате толпа повредила ремонтные антресоли. Металлическая конструкция упала. У Рябенко и Брежнева было сотрясение мозга, а у Леонида Ильича к тому же еще и перелом ключицы. Эта ситуация ухудшила и так не слишком хорошее здоровье Брежнева.
Хрущев, на которого бросалась с ножом буфетчица
Хрущев много ездил по стране и за границу — у охраны всегда была работа. /Фото: xn——7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn—p1ai
Хрущев много ездил по стране и часто посещал зарубежные страны. Когда он собирался за границу, Управление направляло туда специальную группу для изучения обстановки, ознакомления с возможностями спецслужб и полиции. Они штудировали детали госпротокола изучали специфику дорожного движения.
Хрущев имел тяжелый характер. Руководители Управления утверждали, что этот человек не бывает довольным, постоянно грубит, разражается на охрану, которая готова отдать свои жизни. Хрущев решил, что штат охраны надо сокращать. А когда он отдыхал в Крыму, то приказал оставить охрану только у входа здания, а не по всему периметру.
Некоторые обязанности охраны были весьма унизительными, например, одному из руководителей Управления Докучаеву приходилось во время командировок за границу заниматься стиркой белья Никиты Сергеевича, так как просто не хотелось «позорить страну».
Впервые инцидент с Хрущевым случился в Вене в 1961 году при его выходе вместе с министром иностранных дел Австрии Крайского из вокзала. Кто–то из толпы бросил пакет. Охранник Солдатов бросился на нежданный «подарок», накрыл его собой. Но это была не бомба, а письма неизвестного румына, который просил у Хрущева помощи — ему нужно было возвратиться на родину.
Во второй раз, в 1961 году, в городе Киев, когда Хрущев приехал для участия в совещании сельскохозяйственных работников, на него пыталась напасть буфетчица. Женщина схватила нож и кинулась на Никиту Сергеевича. Охрана нейтрализовала ее в одно мгновение.
Сталин и его бронированный поезд
Сталин уделял огромное внимание охране.
В первое время после революции членов партии охраняли достаточно скромно. После утверждения власти Сталина все изменилось. Так, дачый дом в Кунцеве по периметру был окружен пятиметровым забором. Штат охраны составлял пятьдесят человек. Когда наступила пора репрессий, дача была дополнительно укреплена: сделали еще один, трехметровый забор и увеличили количество охраны.
Этому поспособствовал Карла Паукер, служивший начальником охраны вождя. В 1935 году он стал комиссаром госбезопасности. Паукер очень старался. Он был не только доверенным лицом Сталина, но и стал его личным парикмахером. Тем не менее, в 1937 году этот человек был обвинен в подготовке покушения на Иосифа Виссарионовича и расстрелян.
Каждый год Сталин отправлялся отдыхать в Сочи. Он садился в поезд и ехал до города Горький, потом на теплоходе добирался до Сталинграда, и уже оттуда поездом до Сочи. Вагон вождя был бронированным, и за ним следовали еще два, с охраной. Маршрут, который выберет Сталин, охрана узнавала в последнюю минуту.
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