7 продуктов, повторное разогревание которых чревато последствиями

Совсем небольшому количеству хозяек хочется все свободное время проводить на кухне, поэтому многие из них готовят сразу на несколько дней вперед.

И в этом состоит главная ошибка, так как далеко не все продукты можно подвергать повторной тепловой обработке.

Мы рассказываем, какие из них лучше съедать сразу или использовать в качестве ингредиентов для холодных блюд.

1. Некоторые зеленые овощи

Нитраты в сельдерее становятся токсичными после нагревания

Если вы приготовили блюдо с содержанием шпината, сельдерея или зеленых листовых овощей, не стоит повторно их разогревать. В состав этих продуктов входит большое количество нитратов, которые при повторном воздействии высоких температур могут статьи токсичными, приобретая канцерогенные свойства. Как правило, у них злокачественный характер, способный негативно повлиять на состояние здоровья.

В шпинате содержится большое количество железа и повторное нагревание зелени может окислить его, вследствие чего будут сгенерированы опасные свободные радикалы, которые станут причиной появления большого количества заболеваний. Лучше добавлять свежий шпинат в сэндвичи, салаты и смузи – в этом случае вы сможете получить максимальную пользу от продукта, не переживая о том, что он окажет негативное воздействие на организм.

Что касается сельдерея, то его часто используют в качестве компонента для супа, и это здорово, ведь он очень полезный. Однако в тот момент, когда вы отправляете блюдо в микроволновку, на пользе сельдерея можно ставить крест. В составе овоща – относительно безопасные нитриты, однако при повторном воздействии высокой температуры они становятся токсичными. Самый лучший вариант – готовить крем-суп из сельдерея, который можно будет есть и в холодном виде. Во-первых, это будет более полезно, а во-вторых – лучше блюда для жаркого лета не найти.

2. Грибы

Блюдо из грибов содержит много белка.

С этим продуктом никогда не бывает просто. Дело в том, что в его состав входит большое количества белка, аминокислот и витаминов, но при этом они плохо усваиваются организмом, так как присутствует хитин. А если еще и подогреть вчерашнее ризотто с грибами, проблем станет еще больше: белок, содержащийся в продукте, изменит свою структуру, что впоследствии может привести к болям и вздутию живота.

Если вам жалко выбрасывать остатки блюда с содержанием грибов, поставьте их в холодильник и съешьте на следующий день, разогрев не более чем до 70 °С. А лучше используйте продукт в холодном виде – из грибов можно приготовить прекрасный соус для спагетти или использовать их в качестве ингредиента для салата. Просто, вкусно и безопасно.

Обратите внимание: Больше всего белка, который при нагреве меняет свою структуру, содержится в трюфеле и белых грибах. Поэтому их лучше избегать людям, которые страдают гастритами и колитами.

3. Курица

Курицу нельзя разогревать, вне зависимости от того, каким способом она была приготовлена.

Многие из нас обожают курицу, запеченную в духовке или пожаренную на сковороде. Однако разогревать ее снова и снова – очень плохая идея. Помните, что мы говорили о продуктах с высоким содержанием белка? Правильно, белковый состав при повторном воздействии высоких температур полностью меняется, что впоследствии приводит к проблемам с пищеварительной системой. Лучше используйте куриное мясо, которое осталось в холодильнике для сэндвича, Цезаря или любого другого салата. Или, если будете все-таки разогревать курицу, убедитесь, что процесс не происходит при высокой температуре.

4. Картофель

Картофель по-деревенски нужно съедать за раз.

Хочется сказать: «И ты, Брут?» Но, увы, картофель также входит в черный список, как бы прискорбно это не было осознавать. После повторного нагрева картофель не только становится менее вкусным, но также теряет свои полезные свойства и может стать отличной средой для появления бактерий ботулизма, если хранить его не в холодильнике, а при комнатной температуре в фольге. Эти бактерии являются очень опасными и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, и пищевое отравление – далеко не самый худший вариант.

Поэтому старайтесь пюре, жареную и запеченную картошку, всевозможные запеканки съедать сразу. Если в холодильнике остался отварной картофель, лучше положите его в холодном виде в салат.

5. Яйца

Разогретая яичница может вызвать отравление.

Обычно яичницу или омлет съедают в «один присест». Однако на всякий случай предупреждаем: при многократном воздействии тепла яйца могут стать токсичными и спровоцировать проблемы с ЖКТ. Если не получилось все доесть сразу, не разогревайте повторно, а ешьте яйца холодными в качестве ингредиента для сэндвичей, например. Дело в том, что продукты богатые белком содержат много азота, который окисляется в процессе нагрева. Ни к чему хорошему это обычно не приводит, поэтому лучше не подвергать здоровье риску.

6. Свекла

Свеклу лучше использовать для салатов и смузи.

В составе овоща огромное количество клетчатки, органических кислот и аминокислот, в том числе лизина, валина, бетаина и бетанина. Свекла очень полезна людям, страдающих от избыточного веса, а также для тех, кто хочет очистить свой организм от токсинов и прочих вредных веществ. Специалисты ВОЗ отмечают, что бетаин, который содержится в продукте, регулирует жировой обмен, а фолиевая кислота полезна для беременных женщин. Однако, при всех плюсах, у свеклы есть и минусы. Ее нельзя повторно разогревать, так как в состав входят нитриты, которые при воздействии высоких температур трансформируются в канцерогенные соединения под названием нитрозамины. Полезнее всего есть свежую свеклу, которая отлично подходит для салатов и смузи.

7. Рис

Рис с овощами нельзя оставлять при комнатной температуре.

Да-да, эта крупа также входит в наш список. Кроме того, что рис содержит много витаминов, аминокислот и микроэлементов, в нем есть споры высокорезистентных бактерий Bacillus Cereus, которые никуда не исчезают даже в процессе варки. Если после обеда рис оставить при комнатной температуре, а не убрать в холодильник, бактерии начнут размножаться и впоследствии спровоцируют пищевое отравление. Повторное нагревание не решит проблему и даже усугубит ее, поэтому рис лучше съесть сразу или отправить в холодильник через час после приготовления и хранить максимум сутки.

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