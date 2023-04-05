6 знаменитых красавиц, которые выбрали «платья мести» как способ отомстить бывшим

Термин «платье мести» был придуман таблоидами после выхода в свет Леди Ди в кричащем маленьком черном платье от Кристины Стамболиан. С тех пор практически каждую ковровую дорожку украшает подобный наряд. Месть — блюдо холодное, но, когда дело касается бывшего возлюбленного, некоторые женщины выбирают варианты погорячее. «Смотри, кого ты потерял» — безмолвно заявляют знаменитые красавицы, а их наряды, словно вторят им.
Выход принцессы Дианы в знаменитом «платье мести»
Диана знала, что в таком наряде на нее будут глазеть все / Фото: ziva-club.ru
В 1994 году невестка королевы посетила вечеринку журнала Vanity Fair в наряде, выходящем далеко за рамки королевского протокола, но привлекающем внимание к неверности ее мужа.
Леди Ди изначально планировала пропустить мероприятие, испытывая отвращение к признаниям Чарльза о его изменах и желанию развестись, но она хотела показать прессе и обществу уверенную в себе женщину, а не «страдающую жену». Вместо консервативного наряда от модного дома Valentino, который она первоначально планировала надеть, принцесса выбрала платье с глубоким вырезом и открытыми плечами. Кадры, выходящей из авто Дианы и ее шикарных ног в черных колготках, облетели весь мир.
Ее бархатное коктейльное платье многие считают первым в истории «платьем мести». Оно стало эталоном того, как должна выглядеть женщина после расставания с мужчиной.
Рианна на церемонии вручения премии CFDA
Рианна в прозрачном платье, где видно грудь и роскошные формы / Фото: https://ru.hellomagazine.com
Отношения певицы Рианны и репера Дрейка были недолгими, но запутанными. Роман не сходил с первых полос изданий, и был на слуху у всего мира. Что поставило финальную точку в их тогдашних отношениях — неясно, но до сих пор ходят слухи о неверности Дрейка. Возможно, за это и поплатился исполнитель.
Продемонстрировать, кого он потерял, Рианна решила предельно впечатляюще и для этой цели выбрала эффектное «голое» платье от Adam Selman из сетки, расшитой кристаллами. Именно в нем она появилась на церемонии награждения CFDA 2014.
Сказать, что это был откровенный наряд — ничего не сказать. Прозрачная вуаль со сверкающими стразами Swarovski и небольшой меховой воротник скрывали ее нагое тело от публики. Одним выходом Рианна не только отомстила изменщику, но и установила стандарт «голых» платьев, который до сих пор никто не смог превзойти.
К слову, в июне 2021 года вновь стало известно о возобновившемся романе Рианны и Дрейка. Они уже несколько раз были замечены во время выходов в свет, и, похоже, не скрывают свои чувства. Остается надеяться, что в этот раз новое «платье мести» Ри Ри не понадобится.
Николь Кидман после развода с Томом Крузом
Эффектное появление Николь Кидман на Лос-Анджелесской премьере фильма «Другие» в 2001 году / Фото: kulturologia.ru
В 2001 году брак актеров Николь Кидман и Тома Круза официально был расторгнут после 11 лет существования. И, кажется, женщина была крайне рада этому событию. Стоит только вспомнить культовое фото, на котором Кидман покидает здание суда. В любом случае, голливудская звезда с достоинством приняла серьезные изменения в своей жизни и даже приняла ситуацию с распростертыми объятиями.
На премьере первого фильма, на которой она пришла без знаменитого супруга, Николь блистала в маленьком черном платье, точно, как принцесса Диана когда-то. Этот наряд буквально давал понять, что у женщины все прекрасно, но больше пяти лет Николь Кидман пыталась укротить свои чувства к бывшему мужу.
Как Белла Хадид «отомстила» The Weeknd
Белла Хадид в платье от Julien Macdonald, 2016 / Фото: www.seprun.com
Модель Белла Хадид также отличилась «платьем мести» после очередного расставания с Абелем Тесфайе, более известным как певцом The Weeknd.
Это произошло в 2016 году на вечеринке после показа Victoria's Secret, где бывшие возлюбленные были в списке приглашенных. Одетая в серебристое платье от Julien Macdonald, звезда выглядела так же великолепно, как и во время выхода на подиум несколькими часами ранее. Неудивительно, что музыкант приложил немало усилий, чтобы вернуть свою бывшую возлюбленную.
Впрочем, их шаткие отношения уже несколько лет не дают о себе знать. А не так давно Белла и вовсе была замечена в объятиях нового бойфренда на отдыхе на Лазурном берегу.
Как Дженнифер Энистон заставила пожалеть Бреда Питта
Шикарная Дженнифер Энистон в не менее шикарном платье / Фото: www.adme.ru
Дженнифер Энистон, кажется, может издать книгу с кратким руководством о том, как пережить болезненное расставание и измену, но при этом не потерять гордости. После громкого развода с актером Брэдом Питтом ее первого появления на публике ждали с особым предвкушением. Актриса появилась на премьере фильма со знаковым названием «Цена измены» в платье Chanel цвета шампань, идеально подчеркивающем ее превосходную фигуру, превзойдя все ожидания.
Селена Гомес в эффектном платье от Calvin Klein
Селена Гомес в платье из синих пайеток от Calvin Klein Collection / Фото: www.ellegirl.ru
На протяжении многих лет Селена Гомес и Джастин Бибер были самой обсуждаемой парой Голливуда. Поклонники с нетерпением ждали их помолвки, но в начале 2016 года пара объявила о расставании, устав от постоянных скандалов.
Селена признавалась, что после разрыва с Бибером у нее началась затяжная депрессия, с которой она борется и по сей день. С тех пор она старается появляться на публике в самых непринужденных нарядах.
Спустя несколько недель после расставания с канадским певцом певица и актриса посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в блестящем (в прямом и переносном смысле) платье от Calvin Klein в пол с глубоким декольте и вырезами на талии. Селена явно выбрала наряд, чтобы показать своему бывшему, какую красотку он потерял.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии