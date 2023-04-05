6 знаменитых красавиц, которые выбрали «платья мести» как способ отомстить бывшим

Выход принцессы Дианы в знаменитом «платье мести»

Диана знала, что в таком наряде на нее будут глазеть все / Фото: ziva-club.ru

Рианна на церемонии вручения премии CFDA

Рианна в прозрачном платье, где видно грудь и роскошные формы / Фото: https://ru.hellomagazine.com

Николь Кидман после развода с Томом Крузом

Эффектное появление Николь Кидман на Лос-Анджелесской премьере фильма «Другие» в 2001 году / Фото: kulturologia.ru

Как Белла Хадид «отомстила» The Weeknd

Белла Хадид в платье от Julien Macdonald, 2016 / Фото: www.seprun.com

Как Дженнифер Энистон заставила пожалеть Бреда Питта

Шикарная Дженнифер Энистон в не менее шикарном платье / Фото: www.adme.ru

Селена Гомес в эффектном платье от Calvin Klein

Селена Гомес в платье из синих пайеток от Calvin Klein Collection / Фото: www.ellegirl.ru