Чего в СССР не хватало на полках магазинов, и как граждане боролись с дефицитом

Один из самых известных феноменов советской повседневности. /Фото: maxim-nm.livejournal.com

Кулаки несколько компенсировали дефицит до начала коллективизации. /Фото: realnoevremya.ru

Пока в магазинах были пустые полки - закупались на рынках. /Фото: trademarket.ru

Столовые оказались источником халявного хлеба. /Фото: pinterest.de

Полупустые полки стали обычным делом в СССР. /Фото: ixbt.site

Призыв разводить кроликов - нестандартная попытка нивелировать дефицит в холодильниках. /Фото: artchive.ru

Дача - это не хобби, а возможность получить разнообразный рацион. /Фото: back-in-ussr.com

Колбасный поезд - легендарный символ советского дефицита. /Фото: pikabu.ru