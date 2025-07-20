Чего в СССР не хватало на полках магазинов, и как граждане боролись с дефицитом

Явление дефицита сопровождало значительный период советской истории, поэтому нет ничего удивительного, что именно оно прочно ассоциируется с давно несуществующим государством. Однако та же нехватка продовольствия была как причиной полупустых прилавков в магазинах и длинных очередей, так и толчком к применению знаменитой людской закалки.
Один из самых известных феноменов советской повседневности. /Фото: maxim-nm.livejournal.com
Экономическая система СССР, как командно-плановая, всегда сопровождалась проблемой продовольственного дефицита в той или иной мере. Единственным периодом советской истории, который отличается меньшими проблемами с продуктами, как ни странно, называется НЭП, который пришёл на смену голодного «военного коммунизма». Но тогда неожиданной силой, сдерживающей масштабы дефицита, оказались кулаки, которые активно занимались продажей своей продукции в городах. Само собой, что период раскулачивания фактически уничтожил эту систему, а вот дефицит, конечно, никуда не делся.
Кулаки несколько компенсировали дефицит до начала коллективизации. /Фото: realnoevremya.ru
Впрочем, немагазинная продажа продолжала быть способом, который несколько облегчал тяготы дефицита для советских граждан. Только реализовывалась она уже в виде рынков, и не только официально разрешённых, но и стихийных. Стоимость продукции в обоих случаях был завышена, однако недостаток еды в магазинах побуждал людей переплачивать.
Пока в магазинах были пустые полки - закупались на рынках. /Фото: trademarket.ru
Тогдашняя политика партии относительно обеспечения населения продовольствием позволила усилить свободную продажу большего числа продуктов питания. Увеличился и ассортимент, а вслед за ним - и рацион граждан Советского Союза. Впрочем, знаменитую смекалки люди применять продолжали, пользуясь условной «халявой», которую предоставляло государство. Яркий пример - это привычка некоторых людей экономить на покупке хлеба: в какой-то момент его стали изготовлять и поставлять столько, то в общественных столовых его раздавали бесплатно или за копейку, так что оставалось только взять его столько, сколько требовалось.
Столовые оказались источником халявного хлеба. /Фото: pinterest.de
В середине столетия большинство продуктов первой необходимости, по типу круп, картошки, основных овощей, муки и того же хлеба были в доступности постоянно. С другими товарами всё тоже было неплохо, и наполнение ими полок холодильника больше зависело от финансовой способности отдельного человека. Однако когда в хрущёвские годы стали проводить множественные эксперименты, в том числе и в сфере лёгкой промышленности, появились первые видимые проблемы с продуктами: например, стало меньше рыбы, мяса, молочки, а в итоге дошло до дефицита даже колбасы и кофе.
Полупустые полки стали обычным делом в СССР. /Фото: ixbt.site
Нельзя сказать, что советские власти сквозь пальцы смотрели на дефицит - ими предпринимались в разные годы множество попыток давать людям возможность питаться более-менее полноценно. Правда, зачастую они не выходили за рамки пропаганды среди населения отдельных типов товаров, которые на тот момент были доступны. Так, ещё в сталинский период государство активно популяризовало сою и рыбу. К слову, именно в эти годы появился знаменитый «рыбный день». При Хрущёве и раннем Брежневе пропагандировали за потребление кукурузы и курицы, а в какой-то момент в ход пошла морская капуста. Вот только масштабно повлиять на ситуацию эти уловки, конечно, не могли.
Призыв разводить кроликов - нестандартная попытка нивелировать дефицит в холодильниках. /Фото: artchive.ru
В этой связи уже сами советские граждане принимались проворачивать самые разные уловки, чтобы нормально питаться в условиях, когда чего-то в магазинах не хватает. В итоге это сформировало множество привычек, и их можно увидеть даже сейчас, особенно у людей старшего поколения. Например, если о стремлении годами хранить вещи в кладовках, «авось пригодится», можно говорить применимо к дефициту непродовольственных товаров, то в отношении продуктов попытки преодолеть нехватку еды стали активно сажать огороды на даче, ходить за грибами и ягодами, а также рыбачить.
Дача - это не хобби, а возможность получить разнообразный рацион. /Фото: back-in-ussr.com
У кого же не было возможности подобным образом пополнять холодильник, пытались после долгого стояния в очередях закупить как можно больше того, что «выбросили», чтобы было впрок. И даже попытки установить лимиты на выдачу отдельных товаров в одни руки граждане легко обходили - попросту являлись за дефицитом целыми семьями. Ещё проще было тем, у кого родственники либо друзья частенько ездили в командировки: уж оттуда с пустыми руками не возвращались никогда, особенно если была возможность привезти из другого города или республики что-то чего в местных магазинах и не найдёшь.
Колбасный поезд - легендарный символ советского дефицита. /Фото: pikabu.ru
Ещё один, уже ставший легендарным феномен, созданный дефицитом - это «колбасный поезд», который появился в семидесятых годах прошлого столетия. Дело было в том, что обеспечение крупных советских городов всегда было лучше, чем населённых пунктов поменьше, поэтому в выходные туда частенько ездили на электричках закупаться дефицитными продуктами, а рекордсменом по популярности среди привозимых товаров оказалась именно колбаса. В итоге эта практика приобрела такой размах, что стала предметом высмеивания в анекдотах.
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