10 самых опасных аэропортов мира

По статистике около 75 % авикатастроф происходят в момент совершения взлета и посадки. И даже если самолет полностью исправен, а погодные условия близки к идеальным, опасность может представлять сам аэропорт. Мы изучили воздушные гавани разных стран мира и составили список аэропортов, посадка в которых заставить приложиться к бутылке с 40-градусным алкоголем даже убежденных трезвенников.



Лукла, Непал

Осака, Япония

Гибралтар

Мадейра

Антарктика

Куршевель, Франция

Сан-Паулу, Бразилия

Остров Сен-Мартен

Норвегия

Остров Саба