Сюрреалистичный «Летний дом» из соломы и камня на берегу «Венгерского моря»

1. Как место диктует технологию строительства и выбор дизайна

Культурные традиции и сложившаяся эстетика архитектурных предпочтений сыграли основную роль во время строительства «Летнего дома» на берегу озера Балатон (Венгрия). | Фото: miesarch.com.

Колоритное окружение подчеркивают удивительную эстетику современного дома, построенного по проекту студии RAPA Chartered Architects (Summer House, Венгрия). | Фото: sunnyholidaysvillas.com.

2. Сюрреалистичный домик из соломы и камня – гармоничный объект в исторической зоне острова Тихань

Продольное сечение конструкции дома и рендеринг концепции «Летний дом» (проект RAPA Chartered Architects).

При выборе строительного материала отдали предпочтение традиционным – камню и соломе (Summer House, Венгрия). | Фото: miesarch.com.

В проекте «Летний дом» (Summer House) ограничиваться соломенной крышей не стали, весь фасад консольного модуля обшили сухим тростником (о. Тихань, Венгрия). | Фото: trendhunter.com.

Драматический изгиб верхнего уровня и крыши придают особенную изюминку проекту (Summer House, Венгрия). | Фото: miesarch.com.

3. Структурные особенности проекта «Летний дом»

Структура дома имеет традиционную для этого региона трехуровневую планировку (Summer House, Венгрия).

Из помещений нижнего уровня всегда есть выход во двор или в сад (Summer House, Венгрия). | Фото: trendhunter.com.

Средний уровень играет роль связующего звена, где могут располагаться баня, санузел, зона отдыха с выходом на террасу (Summer House, Венгрия). | Фото: sunnyholidaysvillas.com.

Терраса в случае с «Летним домом» оказалась под эффектной консольной частью (остров Тихань, Венгрия). | Фото: dezeen.com.

Перед сюрреалистичным домом для отдыха имеется прекрасный бассейн (Summer House, Венгрия). | Фото: sunnyholidaysvillas.com.

Не обошлось и без сауны (Summer House, Венгрия). | Фото: dezeen.com.

Авторы проекта сделали все возможное, чтобы концепт не отличался от реальности (Summer House, Венгрия).

Терраса с видом на озеро – идеальная смотровая площадка, зона отдыха и летняя столовая (Summer House, Венгрия). | Фото: dezeen.com.

3. Колоритная атмосфера интерьеров и придомового участка

Придомовая территория стала прекрасным местом отдыха в хорошую погоду (Summer House, Венгрия). | Фото: sunnyholidaysvillas.com.

Верхний ярус ограничивать потолком не стали, чтобы сделать пространство более объемным и современным (Summer House, Венгрия). | Фото: marcelderuiter.nl.

Атмосферный забор под стать самому дому (Summer House, Венгрия). | Фото: dezeen.com .

Чтобы домочадцы наслаждались кулинарными изысками в приятном окружении, кухню и столовую разместили на верхнем уровне дома (Summer House, Венгрия).