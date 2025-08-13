Сюрреалистичный «Летний дом» из соломы и камня на берегу «Венгерского моря»

Озеро Балатон, является особенным местом для венгров (поэтому его чаще называют «Венгерским морем»), сюда устремляются жители больших городов на отдых, а если получится купить участок под строительство, то стараются построить неординарные загородные дома. Чего только стоит колоритный «Летний дом», спроектированный специалистами архитектурной студии RAPA, которые решили использовать традиционные для этого региона строительные материалы – солому и натуральный камень.
1. Как место диктует технологию строительства и выбор дизайна
Культурные традиции и сложившаяся эстетика архитектурных предпочтений сыграли основную роль во время строительства «Летнего дома» на берегу озера Балатон (Венгрия). | Фото: miesarch.com.
Крупнейшее в Центральной Европе озеро Балатон вот уже несколько столетий является самым популярным местом отдыха венгров и притягательной туристической точкой страны. Его давно называют «Венгерским морем» и ездят туда отдыхать, куда охотней чем в экзотические страны. Те же, кому хочется отдохнуть вдали от шумных компаний отправляются на северный берег озера, который окружают склоны вулканических вершин и полуостров Тихань, где по сей день выращивают виноградники и сохранилось одно из старейших аббатств Венгрии.
Колоритное окружение подчеркивают удивительную эстетику современного дома, построенного по проекту студии RAPA Chartered Architects (Summer House, Венгрия). | Фото: sunnyholidaysvillas.com.
В историческом поселении, Тихани еще можно увидеть аутентичные памятники народной архитектуры, подчеркивающие колорит местных строительных материалов, которые в наше время вызывают повышенный интерес, ведь все натуральное и экологически чистое стало очень модным трендом среди современных владельцев загородной недвижимости.
2. Сюрреалистичный домик из соломы и камня – гармоничный объект в исторической зоне острова Тихань
Продольное сечение конструкции дома и рендеринг концепции «Летний дом» (проект RAPA Chartered Architects).
В таком богатом архитектурными традициями месте, как окрестности озера Балатон, особенно на острове Тихань, строительство новых домов (кардинальная реконструкция старых) ведется только после всестороннего изучения участка и соседних строений, чтобы дизайнеры могли проникнуться уникальной атмосферой местности. И проектирование «Летнего дома» для семьи, мечтающий проводить выходные и отпуск вдали от города, также не стало исключением. Заказчики обратились к специалистам архитектурной студии RAPA Chartered Architects, которым пришлось долго повозиться, чтобы выработать правильный подход к проектированию, чтобы не нарушить сущность идиллического уголка.
При выборе строительного материала отдали предпочтение традиционным – камню и соломе (Summer House, Венгрия). | Фото: miesarch.com.
Разработчики сразу определились с материалом, который не должен был выделяться на фоне остальных строений (по крайней мере, видимых частей здания). Хотя были большие сомнения, ведь использование кровельного материала из соломы или любых других растительных сухих волокон в современной архитектуре встречается довольно редко, особенно при строительстве частных домов. Несмотря на испытанные веками технические характеристики, которые теперь определяют устойчивые материалы, архитекторы и владельцы не спешат использовать солому.
В проекте «Летний дом» (Summer House) ограничиваться соломенной крышей не стали, весь фасад консольного модуля обшили сухим тростником (о. Тихань, Венгрия). | Фото: trendhunter.com.
Тем не менее риск оказался вполне оправдан, ведь конечный результат порадовал и удивил всю округу. Коллективу студии удалось создать поистине сюрреалистичную композицию из сухого тростника, выступающего в роли массивной «обволакивающей» крыши, максимально прикрывающую стены первого и второго уровня здания, благодаря чему оно стало похожим на плавучую конструкцию, интригующую своим внешним видом.
Драматический изгиб верхнего уровня и крыши придают особенную изюминку проекту (Summer House, Венгрия). | Фото: miesarch.com.
Примечательно: В этом проекте деконструктивисткие формы крыши, элементы фасада и цоколя ярко демонстрируют творческое исследование, позволившее создать связь между древними технологиям, выработанной веками культурой и современностью. Как говорят авторы проекта: «Summer House символизирует преемственность, процесс передачи опыта, тонкое пересечение традиций и современных технологий, которые подчеркиваются скульптурными формами самого здания».
3. Структурные особенности проекта «Летний дом»
Структура дома имеет традиционную для этого региона трехуровневую планировку (Summer House, Венгрия).
Концепция дизайна основывалась на треухровневом подходе, объединяющем архитектурные элементы старинных построек, загородных домов и эко-отелей, расположенных вокруг озера Балатон. Как правило, нижний уровень предусматривает простое, но мощное основание (цокольная часть и невысокий первый этаж, сливающийся со вторым уровнем), облицованное серым камнем, отсылающее к моде в архитектуре Балатона 1960-х годов.
Из помещений нижнего уровня всегда есть выход во двор или в сад (Summer House, Венгрия). | Фото: trendhunter.com.
Главной отличительной чертой планировки тех лет является организация прямого выхода в сад из каждой комнаты, что и поныне не теряет своей актуальности для жилища, предназначенного для отдыха. На нижнем уровне всегда имеется кухня, столовая, с возможностью организации обеденной зоны на улице, одна/две спальни и ванная комната.
Средний уровень играет роль связующего звена, где могут располагаться баня, санузел, зона отдыха с выходом на террасу (Summer House, Венгрия). | Фото: sunnyholidaysvillas.com.
Средний уровень – это небольшой функциональный объем с бледно-серым фасадом, где находятся общие зоны пользования: санузел, баня/сауна и лаундж-зона с выходом на террасу. Он также предусматривает и наличие лестничного пролета, ведущего на «парящий» верхний уровень.
Терраса в случае с «Летним домом» оказалась под эффектной консольной частью (остров Тихань, Венгрия). | Фото: dezeen.com.
А вот третий ярус являет собой вершину композиции и самую захватывающую с эстетической точки зрения часть — консольный объем с соломенной крышей, покрывающей и террасу второго уровня, и все, что находится под ней в саду. Свесы колоритных крыш, обладающие прекрасными теплоэффективными свойствами, являются просто идеальными козырьками, затеняющими внутреннее пространство третьего уровня, предусматривающего щедрое остекление, чтобы максимально открыть панорамный вид на озеро и его окрестности. Здесь обустраивают гостиную, столовую (в последние годы и кухню), спальные и ванные комнаты (все зависит от площади и пожеланий хозяев). При этом выход на террасу, которая всегда «смотрит» на озеро, организован из общих зон пользования.
Перед сюрреалистичным домом для отдыха имеется прекрасный бассейн (Summer House, Венгрия). | Фото: sunnyholidaysvillas.com.
Не обошлось и без сауны (Summer House, Венгрия). | Фото: dezeen.com.
В случае со строительством «Летнего дома» авторы проекта мудроствовать не стали, выбрали традиционный для этих мест строительный материал, да и планировка осталась неизменной. Единственное, с формами третьего уровня решили поэкспериментировать, создав динамичный образ с неожиданным изгибом, а также внедрить современные нотки в дизайн и техническое оснащение загородной резиденции. «Чтобы соединить традиционные материалы, мы выбрали бетон, являющийся нейтральным и ненавязчивым соединителем. Внутри предпочли дерево, отдающее дань уважения интерьерам 1960-х годов с современными интерпретациями, такими как решетчатые перила. В структурном отношении нашей главной задачей было достижение эффекта «плавающего» верхнего модуля», – рассказывают дизайнеры RAPA Chartered Architects.
Авторы проекта сделали все возможное, чтобы концепт не отличался от реальности (Summer House, Венгрия).
Терраса с видом на озеро – идеальная смотровая площадка, зона отдыха и летняя столовая (Summer House, Венгрия). | Фото: dezeen.com.
Чтобы удержать массивную консольную часть, выходящую на 13 и 8 метров над строением второго уровня, потребовалось использование прочных железобетонных конструкций, которые мастерски «загримировали» под старину с помощью сухого тростника, полностью «окутывающего» надстройку, внутреннюю часть козырька, прикрывающего террасу и нижнюю часть консольного модуля, позволившего обустроить эффектную зону отдыха под ним. Изобретательность дизайнеров коснулась и оформления опорных конструкций, пронизывающих второй уровень и уходящих к подвальному помещению.
3. Колоритная атмосфера интерьеров и придомового участка
Придомовая территория стала прекрасным местом отдыха в хорошую погоду (Summer House, Венгрия). | Фото: sunnyholidaysvillas.com.
Верхний ярус ограничивать потолком не стали, чтобы сделать пространство более объемным и современным (Summer House, Венгрия). | Фото: marcelderuiter.nl.
Если же говорить об организации и распределении внутреннего пространства, то частично нижний и второй уровень были совмещены (из-за рельефа участка), что расширило возможности в зонировании и обеспечении прекрасными видами на озеро со всех основных комнат. Дизайн интерьеров продолжает тему традиций, поэтому преобладают натуральные материалы; светлые тона; обилие деревянных элементов, включая панели, лестницу, паркетный пол; стилизацию под камень, аксессуары из соломы. Ярких деталей и помпезности старались избегать, ведь заказчики были нацелены на отдых в кругу семьи и полном расслаблении, а на общество шумной компании друзей. Чтобы процесс приготовления и принятия пищи прошел в более приятной обстановке, эти зоны перенесли на третий уровень. Не зря площадь консольного модуля была значительно увеличена (более, чем в традиционных строениях).
Атмосферный забор под стать самому дому (Summer House, Венгрия). | Фото: dezeen.com.
Чтобы домочадцы наслаждались кулинарными изысками в приятном окружении, кухню и столовую разместили на верхнем уровне дома (Summer House, Венгрия).
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, как оформили придомовой участок. В особенности на колоритный забор, которым обнесли участок, внедрив в пролеты маты из соломы, а опорные столбы выложили из камня, чтобы композиция выглядела завершенной и органичной. При этом участок был облагорожен приятной растительностью на террасах и вокруг бассейна, выход на который есть из первого уровня и зоны отдыха, обустроенной под выступающей консолью. Также стоит отметить, что, умело сочетая функциональность здания, привлекательность террасы, лаундж-зоны под консолью, дизайнерам архстудии удалось обеспечить комфорт, удобство использования и эстетику, о которой так мечтали заказчики.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии