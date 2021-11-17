8 героинь фильмов, которые нас обманули

Искать ролевую модель в героинях фильмов нашего детства – гиблое дело. Мы хотели быть, как они. Мы стали, как они. И в итоге чем все это кончилось, а?!

Маша Старцева

Миледи Винтер

Мы смотрели на Машу и верили – если стать правильной и научиться аккуратно завязывать галстучек, то вокруг тебя самопроизвольно будут складываться штабеля из Петровых, Васечкиных, и, наверное, Сидоровых. Увы. В реальной жизни Васечкины предпочитают нам красавиц в леопардовых стрингах, и еще ни один Сидоров не запал на наш красный диплом. Почему? Наверное, потому что Васечкину было 10 лет.

Анастасия Ягужинская

Ах, как же она была хороша. И лошадь, и шляпа и перо. И мы, конечно же, вынесли свой урок. Хочешь успеха – немедленно научись выразительно поднимать бровь и произносить фразу «Я стреляла в лошадь» так, чтобы на звуке «ля» мужчина терял волю, а на звуке «ло» – впадал в транс. И мы, конечно же, всему этому научились. Правда, не совсем понятно для чего. Во всяком случае нас ни разу не награждали грамотой «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага государства». И вообще ничем не награждали. Да и на поднятую бровь никто не реагирует, кроме детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Джен Эйр

Юным гардемаринам и бравым шевалье многого не надо: достаточно показать в окне обнаженное плечо – и все.Сразу любовь. Один влюбленный идиот будет скакать сотни верст, чтобы минуту пообжиматься с возлюбленной в глухом лесу. Другой станет обещать золотые горы, преследовать, если ему отказать, и страстно кричать «Звезда моя!» во всех остальных случаях. А самое главное для такого счастья не нужно прикладывать никаких усилий – надо просто быть красивой. Чтобы длинная шея, благородный профиль и непременно глаза олененка. Больно даже думать о том, сколько времени мы просидели в этом чертовом доме на болоте, тщетно ожидая, что вот-вот прискачет наш герой. Некоторые так до сих пор сидят. Бррр.

Надя из «Иронии судьбы»

Не родись красивой, а имей твердый характер, да-да. И тогда получишь фамильный замок и знойного красавца с вооот такими усами. На деле же – красавец лежит на диване, весь такой несчастный – без работы и с камнями в почках. А тебе постоянно названивает его бывшая, которой постоянно что-то надо. Алименты за март. Семейный уик-энд. Поговорить. О погоде и о том, какая ты сволочь. И нет, она не сгорит как в романе, даже если ее ты дважды польешь ее бензином. А мистер Рочестер никогда не встанет с дивана . Потому что Джен Эйр себя не любила. И нас научила тому же. Уууу, мерзкий викторианский грызун!

Принцесса из «Обыкновенного чуда»

Классика советского кинематографа научила нас строгать оливье вслепую и верить, что первое впечатление – обманчиво. Что запойный алкаш, если его как следует пожалеть, может обернуться столичным доктором. С жилплощадью и с не слишком навязчивой матушкой. А еще он будет настоящим романтиком . Цветы , гитара, вот это все. Судьба дев, поверивших Наде, печальна и поучительна. В самом деле – что может быть хуже, чем связать свою жизнь с мужчиной, который с перепоя разговаривает с деревьями?

Скарлетт О’Хара

Можно всю жизнь быть папенькиной дочкой и овцой кудрявой, но, когда речь зайдет о личном счастье – превратиться в супергероиню, которая запросто готова пристрелить любого, кто покушается на ее любовь. Это очень жизненная история. Правильная девочка влюбляется в товарища, мнящего себя особенным, и портит отношения с родителями, которые пытаются ее образумить. И всю жизнь защищает своего Медведя от охотников. Охотники – это военкомат, его начальник и сотрудники ДПС, в основном. А вот волшебника, которому можно сбагрить это счастье, в реальной жизни не предусмотрено.

Вивиан, «Красотка»

Красавица и сильная женщина. Ничто ее не сломило – ни война, ни голод, ни крах репутации. Именно благодаря Скарлетт мы уяснили, что надо переть вперед, как танк. Действовать, а не рефлексировать. Впрягаться и везти. Мы до сих пор обижены на Маргарет Митчелл , которая закончила свой великий роман таким пшиком и очень благодарны Александре Рипли, которая написала остальные части книжки. Беда тут только одна – в книге Рипли Скарлетт какая-то ненастоящая. И это толстый намек: про нас никто не напишет продолжение с хэппиэндом. То, что началось, как “впрягаться и везти”, закончится ровно на втором томе. И «Я подумаю об этом завтра» – хреновое утешение, если честно.