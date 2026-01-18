Домашние цветы, приносящие удачу и счастье

Многие представители растительного мира прочно облюбовали наши квартиры. Они способны не только радовать глаз и поднимать настроение владельцам, но и привлекать в дом удачу, здоровье и достаток. Считается, что жизнь может измениться к лучшему, если развести у себя на балконе или подоконнике определенные виды цветов.

Фиалка

Восковый плющ

Крассула древовидная

Бамбук

Папоротник

Спатифиллум

Мирт и калатея

Аихризон

Антуриум

Гибискус

Какие же именно? Стоит разобраться детально.Фиалка привносит в обитель спокойствие и наделяет людей, живущих там, способностью быть мудрыми, преданными и уравновешенными. Ссоры и конфликты в домах, где поселяется фиалка, становятся большой редкостью. Цветок желательно укрыть от посторонних глаз за портьерами. Наличие растения в доме также способствует укреплению здоровья малышей. Чрезмерно увлекаться разведением фиалок не рекомендуется, поскольку считается, что в больших количествах они проявляют мужеизгоняющее действие, т.е. выживают из семьи мужчин.Восковый плющ вызвал к жизни противоречивые приметы. Бытует мнение, что он влияет на интимную сферу жизни хозяев квартиры. О положительном влиянии свидетельствует древняя греческая традиция: молодой невесте на грудь клали ветку плюща, чтобы красота девушки не увядала и привлекала мужчин. В то же время существует утверждение, что чрезмерно разросшийся плющ изгоняет из дома представителей сильной половины.Крассула древовидная, или толстянка, больше известна под именем «денежное дерево». Поселившись в доме, она притягивает материальное благополучие в семью. Размер и форма кроны деревца напрямую влияют на величину доходов.Высаживать толстянку желательно в горшки красных оттенков, разместив на днище несколько монеток.Бамбук способствует успехам в карьерных делах, продвижению по службе. Его следует держать в рабочей зоне. Привлеченный бамбуком материальный успех сохраняется надолго. С бамбуком связаны многочисленные поверья и приметы. В Китае он символизирует долголетие, в Индии является символом дружбы. На Филиппинах крестьяне верят, что бамбук привлекает счастье. Так как бамбук имеет очень прямолинейный рост и свежий зелёный цвет побегов и листвы, то в Японии он считается символом чистоты. Вместе с ветками сосны и цветущей сакурой, бамбук является символом Страны восходящего солнца. В конце года на каждой входной двери в Японии появляются связки сосновых веток и бамбуковых побегов (кадомацу), которые, по представлениям японцев, привлекают в дом счастье в наступающем году. В некоторых культурах Азии считается, что всё человечество произошло, выйдя из междоузлий бамбуковых побегов. А в Японии и Малайзии бытуют поверья о молодой (и очень миниатюрной) девушке, которая живёт в стволе бамбука и появляется если разрезать побег. По восточному учению Фен-Шуй, бамбук – это символ здоровья, долголетия, большой жизненной силы, стойкости к невзгодам. А китайский иероглиф, состоящий из двух палочек бамбука, символизирует долголетие.Папоротник предохраняет от воздействия темных сил. Папоротники, без особых проблем набирают рост за городом, в открытом песчаном или торфяном грунте. В домашних условиях они могут потерять декоративность, если атмосфера загрязнена. Чахнущий кустик служит индикатором загрязненности газом, дымом, токсичными выхлопами. Если цветок погибает, утверждается, что он отвел порчу от одного из членов семьи.Спатифиллум, или «женское счастье», избавляет женщин от одиночества и способствует обретению полноценной семьи, зачатию и рождению детей. Этими особенностями растение обладает только в момент цветения, поэтому за ним необходим трепетный уход, поскольку цветет спатифиллум только при определенных условиях. Существует предание, повествующее о том, что те женщины, у которых в доме росло это растение, очень быстро находили свое счастье. Если девушка была одинока, то она быстро находила себе спутника жизни. В случае если женщина приобретала цветок в то время, когда уже состояла в отношениях, то ее вторая половинка делала ей предложение. Если пара хотела завести ребенка, то им это удавалось за короткий период.Мирт и калатея могут стать посредниками при налаживании расстроившихся отношений и помогают сохранить семью. В частности, мирт часто дарят молодоженам, как символ длительных незыблемых отношений. Миртовое дерево — дерево дружбы и согласия. если хотите, чтобы спор не перерос в ссору, то ведите все серьезные разговоры в комнате, в которой стоит миртовое дерево. Мирт дерево здоровья. Мирт в доме дарит его обитателям здоровье и радость.Аихризон и хлорофитум в народе называются «деревьями семейного счастья». Они символизирует гармонию, верность и любовь в помещениях, где произрастают. Считается, что пышность и красота кроны аихризона напрямую связана с теплотой взаимоотношений обитателей жилища. Хлорофитум к тому же, как следует из названия, выполняет функции очистителя воздуха. Многие утверждают, что цветущий аихризон в доме принесёт обитателям взаимные сильные чувства. Особенно актуально это поверье в тех случаях, когда цветок неожиданно зацвёл и распушился буйной зеленью: считается, что хозяева цветка обязательно в ближайшее время обретут любовь и счастье, а цветок – это знак приближающейся любви. Ещё одно народное поверье гласит, что цветущий аихризон символизирует присутствие любви в доме, пышно расти и цвести цветок начинает в тех домах, где царит любовь и взаимопонимание.Антуриум – талисман мужской силы, который благотворно влияет на потенцию. Известно, что красный антуриум овеян легендой — якобы в цветок превратилась девушка. Уход за антуриумом в домашних условиях требуется непростой: он любит тепло и высокую влажность, а дома не всегда можно создать такие же условия, как в тропических лесах. Название цветка на латыни происходит от слов «хвост» и «цветок», что очень точно отражает облик соцветия тропического растения. А вот в народе растение именуют «цветком фламинго», «красным языком», но также называют антуриум и мужским счастьем.Гибискус привлекает страстную любовь. Она появляется, подобно молнии, и столь же неожиданно проходит, оставляя после себя огненный след. Чаще всего в наших квартирах можно встретить гибискус китайский или китайский розан. Одним из положительных качеств китайской розы есть то, что цветок вокруг себя заряжает атмосферу энергией движения. Ведь изначально гибискус – растение знака Льва. Относится к этому знаку по причине любви к яркому освещению и обладанием прекрасных цветков. Цветок имеет сильный мужской характер. Огонь по учениям астрологии несет мужское начало. Огонь – выражение активности. Китайская роза вбирает в себя разрушающую энергию лени и преобразует ее в творческую энергию. Хорошо выращивать китайскую розу дома тем людям, у которых есть болезни сердца или пониженное давление. Рекомендуется держать растение пассивным и вялым хозяевам, растение будет активно подпитывать. Энергия гибискуса вьется по спирали в направлении снизу вверх. Движение от корней китайской розы в стебель и дальше по спирали до кончиков лепестков и листьев. Принято верить в то, что это растение восстанавливает угасающее пламя любви между супругами, которые прожили вместе уже долгоНе следует забывать, что цветы – существа живые и всегда реагируют на добро и ласку. Чтобы получить от них положительную энергетику, стоит полюбить их и добросовестно осуществлять уход. Тогда вполне возможно получить взамен своеобразный домашний оберег.