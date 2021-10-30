За кадром фильма «Спортлото-82»: Почему главные герои остались актерами одной роли

Главные герои фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kino-teatr.ru и kinoistoria.ru
Знаменитая комедия Леонидая Гайдая «Спортлото-82» пользовалась огромной популярностью и в год своего выхода стала самым кассовым фильмом – тогда его посмотрело около 50 млн зрителей, хотя критики называли кино провальным. Молодые актеры, которые сыграли главные роли в фильме, – Светлана Аманова, Денис Кмит и Альгис Арлаускас – стали невероятно популярны. Но их судьбы сложились так, что эти роли стали первыми и последними вершинами в их творческой биографии.
Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kinoistoria.ru
Альгис Арлаускас в фильме *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kino-teatr.ru
В роли Кости зрители могли бы увидеть Евгения Герасимова. Гайдай долго не мог определиться с выбором, но худсовет утвердил Альгиса Арлаускаса. Тем не менее он чуть не лишился роли – в тот день, когда должны были начаться съемки, у актера родилась дочь, поэтому он не смог поехать в Крым вместе со съемочной группой. После того, как он получил телеграмму о том, что его собираются снять с роли, он все-таки решил не упускать этот шанс и не пожалел об этом. Правда, съемки дались ему ценой немалых усилий – поскольку много времени пришлось проводить в холодной воде, актер получил воспаление легких и выходил на съемочную площадку с температурой под 40. Непросто ему приходилось и потому, что режиссер заявил Альгису о том, что планирует сделать из него второго Шурика. Арлаускас не хотел примерять на себя чужой образ, да и в комическом амплуа чувствовал себя неуютно. «Когда тебя выбрали, чтобы не быть собой, а напоминать Демьяненко, сложно стать звездой», – говорил актер.
Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kinoistoria.ru
Актер Альгис Арлаускас | Фото: kinocomedy.livejournal.com
Хотя до этого Альгис Арлаускас сыграл несколько главных ролей, именно этот фильм стал его звездным часом. «Для актерской карьеры – это безусловно счастливый билет», – говорил актер об этой роли. После выхода фильма на экраны он стал настоящим любимцем публики. Поклонницы не давали ему прохода. Но несмотря на успех, продолжать актерскую карьеру он не хотел – на самом деле он считал, что стал актером по недоразумению, в то время как всегда мечтал о профессии режиссера. И после съемок в фильме «Спортлото-82» попытался реализовать свои планы. Арлаускас закончил ВГИК, начал снимать документальные фильмы, а в 1991 г. решил уехать из страны. Альгис Арлаускас уже почти 30 лет живет в испанском городе Бильбао. Теперь он там – популярный актер театра и преподаватель театральной школы.
Денис Кмит в фильме *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: fakty.ua
Денис Кмит сыграл Павла, жениха главной героини Тани. На эту роль проходили пробы и другие актеры, в том числе Михаил Боярский, но утвердили начинающего актера. Позже Денис Кмит рассказывал о съемках: «Хоть мы и снимали комедию, но особо весело не было. Съемки шли в Крыму, была жуткая жара, и было, конечно, нелегко. Из страшных моментов был, конечно, мотоцикл. Если кто не помнит, то там на нем всех подвозил на нечеловеческой скорости горячий грузин, который спешил на свадьбу. Мотоцикл этот принадлежал каскадерам братьям Демахиным. У него был форсированный двигатель, и когда его заводили, он начинал рыть землю. Я страшно боялся этого мотоцикла, но выполнял сам все трюки. В частности, мне пришлось на ходу с мотоцикла запрыгивать на поезд. Мне было 22 года, и, конечно же, хотелось все делать самому, отваги было не занимать. В принципе, Гайдай мог мне запретить делать трюки. Артистам не рекомендовалось рисковать после того, как на съемках фильма «Директор» разбился Евгений Урбанский. Но Гайдай сказал только: «Вы, Денис, должны обратиться к администрации, чтобы они вам доплачивали деньги за трюки». Сам он им об этом не сказал, но осторожно мне посоветовал, чтобы я получал дополнительные деньги».
Денис Кмит в фильме *Ка-ка-ду*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Актер Денис Кмит | Фото: kinocomedy.livejournal.com
В лучах славы Денис Кмит купался недолго – трагический случай, который произошел вскоре после съемок в фильме, навсегда изменил его жизнь. Он упал со второго этажа, получил серьезную травму позвоночника и оказался прикован к инвалидному креслу, поэтому был вынужден оставить актерскую профессию. Правда, в начале 1990-х гг. Денис Кмит вновь появился на экранах – он сыграл главную роль в фильме «Ка-ка-ду», еще через 7 лет зрители увидели его в криминальном сериале «Поворот ключа», но былой популярности актер уже не достиг. Больше в кино Денис Кмит не снимался.
Светлана Аманова в фильме *Спортлото-82*, 1982 | Фото: videoboom.cc
Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kinoistoria.ru
Главной соперницей Светланы Амановой на пробах была Лариса Удовиченко, но утвердили на роль начинающую актрису. Ради съемок в этом фильме ей пришлось перекраситься в блондинку – все участники любовного треугольника в фильме были темноволосыми, и режиссер решил, что должно быть хоть одно «светлое пятно». Вначале хотели перекрасить Альгиса (как и его предшественника Шурика), но в результате решили, что изменить внешний облик придется все же Амановой.
Актриса Светлана Аманова | Фото: kinocomedy.livejournal.com
Актриса Светлана Аманова | Фото: kino-teatr.ru
Актриса Светлана Аманова | Фото: rg.ruо
Все эти годы Светлана Аманова хранила, как талисман, лотерейный билет со съемок, подаренный актрисе режиссером на 8 марта. После ее звездной роли ей поступало много предложений от режиссеров, но почти все они были однотипными – ей предлагали эпизодические роли миловидных девушек. А сама актриса мечтала о серьезных драматических ролях. Разочаровавшись в профессии, Аманова ушла из кино. Из-за творческой нереализованности и после смерти матери актриса впала в тяжелейшую депрессию, справиться с которой смогла только через 6 лет. В кино она вернулась только в 2000-х гг., снявшись в нескольких сериалах. Уже больше 30 лет Светлана Аманова служит в Малом театре.
Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: krimoved.crimea.ua
Многие советские зрители после выхода фильма стали скупать лотерейные билеты, при этом зачеркивали те же цифры, которые выбрала героиня Светланы Амановой. Интересно то, что подобная комбинация цифр стала выигрышной и в реальной жизни – это случилось в 2009 г.
Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: aif.ru
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