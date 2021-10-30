За кадром фильма «Спортлото-82»: Почему главные герои остались актерами одной роли

Главные герои фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kino-teatr.ru и kinoistoria.ru

Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kinoistoria.ru

Альгис Арлаускас в фильме *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kinoistoria.ru

Актер Альгис Арлаускас | Фото: kinocomedy.livejournal.com

Денис Кмит в фильме *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: fakty.ua

Денис Кмит в фильме *Ка-ка-ду*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Актер Денис Кмит | Фото: kinocomedy.livejournal.com

Светлана Аманова в фильме *Спортлото-82*, 1982 | Фото: videoboom.cc

Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: kinoistoria.ru

Актриса Светлана Аманова | Фото: kinocomedy.livejournal.com

Актриса Светлана Аманова | Фото: kino-teatr.ru

Актриса Светлана Аманова | Фото: rg.ruо

Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: krimoved.crimea.ua

Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: aif.ru

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