Как сложились судьбы 4 братьев династии Болдуин, и Почему никто их них так и не получил «Оскар»

Безусловно, военные успехи монголо-татар были продиктованы отнюдь не их физическими кондициями, а военной и государственной организацией, которая для своего времени во многом оказалась передовой. Тем не менее, существует стереотип о том, что жители Азии все как один коротышки! Но справедливо ли подобное мнение по отношению к жителям Монголии современной и старинной?
Какими были монголы? |Фото: xgame-online.com.
И рост отдельного человека, и средний рост целой популяции зависит от множества факторов. Образ жизни, рацион питания и наследственность среди них основные, но не единственные. Более того, под час бывает крайне сложно определить, какой именно фактор оказывает решающее влияние. При этом существует стереотип о том, что по мере продвижения общественного прогресса люди становятся выше. И да, и нет. Подобное справедливо, только если смотреть на ситуацию с высоты столетий, но не тысячелетий. Более того, от популяции к популяции и от региона к региону ситуация со средним ростом людей может сильно меняться.
Рост меняется. |Фото: ya.ru.
Несколько простых примеров для наглядности. Средний рост современного мужчины во всем мире составляет 175 см. В то время как средний рост кроманьонцев (ранний представитель современного человека), живших 40 тысяч лет назад составлял, судя по археологическим находкам 180-190 см! При этом средний рост неандертальцев, живших до и во время кроманьонцев, был всего 164 см. В эпоху античности в Средиземноморье средний рост составлял 170-180 см в зависимости от региона. А вот с началом средних веков люди во всем мире усохли – 165-169 см. В 1914 году средний рост в мире составлял 162 см для мужчины и 151 см для женщины. При этом за последние 100 лет эти показатели увеличились примерно на 10-11 см в среднем по миру.
Не сильно поменялись внешне. |Фото: worldofhistory.ru.
Но что по поводу средневековых монголов? В современной Монголии средний рост мужчины составляет около 170 см. Для сравнения средний рост среди мужчин в России составляет 176 см. И если население России за последние 100-150 лет вытянулось где-то на 10-15 см, то в Монголии за столетия ситуация с ростом по всей видимости поменялась не сильно. Такой вывод позволяет сделать археология. Поиск останков монгольских воинов, пришедших на Русь, – та еще задачка. В походах монголы предпочитали хоронить в землю без могилы и без кургана. Однако, останки у нас все-таки есть. В том числе найденные в крепостных рвах и братских могилах. Так вот, для Средних веков монголы коротышками точно не были. Пускай, выборка не самая репрезентативная (какая есть), но по ней средний рост получается около 168 см. Т.е. от жителей Руси захватчики ничем не отличались. Средний рост восточных славян составлял 166-171 см в зависимости от региона.
Как выглядел Чингисхан мы не знаем, но судя по всему был высоким. ¦Фото: bargu.by.
Отдельно стоит упомянуть о росте Чингисхана. Как именно выглядел великий монгольский вождь, мы не знаем. Однако, в китайских документах той поры упоминается, что вождь кочевников был рослым. Безусловно «рослость» — это понятие относительное. Однако, если китайцы ее подчеркивали, то совершенно очевидно, что рост великого завоевателя был заметно выше среднего среди людей своей эпохи.
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