С нами не соскучишься!

8 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    Тефилин. Из благотворных для человека излучателей ЭПС я выявил пока что четыре: пчелиные соты; «решётка» из кистей ру...Для чего иудеи на...
  • Сергей Дроздов
    почему я должен брать пример с какого то голливуда?Вещи, которые ран...
  • Алексей
    А еще лучше выкинуть.Как вывести непри...

19 идей, как порадовать близких вкусными блюдами из простейших продуктов


Необычные способы использования обычных продуктов.

Необычные способы использования обычных продуктов.

Почти у каждого человека есть свое "фирменное" блюдо, которое обожают гости и домочадцы. Но пришло время обзавестись новыми коронными рецептами и узнать 19 отличных и несложных в приготовлении угощений, справиться с которыми может всякий.

1. Замороженный кофе


Кофейный лед, который можно добавлять в молоко или коктейли.

Кофейный лед, который можно добавлять в молоко или коктейли.

 

 

2. Сэндвич с яйцом, беконом и сыром


Питательный сэндвич с яйцом, беконом и сыром, запеченный в духовке.

Питательный сэндвич с яйцом, беконом и сыром, запеченный в духовке.

 

3. Бананы в шоколаде


Простой десерт из бананов и топленого шоколада.

Простой десерт из бананов и топленого шоколада.

 

 

4. Шоколадная ваза


Сладкая ваза, которую можно приготовить с помощью простого воздушного шарика.

Сладкая ваза, которую можно приготовить с помощью простого воздушного шарика.

 

 

5. Романтичная яичница


Оригинальный способ приготовления яичницы в форме сердечек.

Оригинальный способ приготовления яичницы в форме сердечек.

 

6. Картофель с сыром, яйцом и овощами


Цельный картофель, запеченный с яйцом, тертым сыром и овощами.

Цельный картофель, запеченный с яйцом, тертым сыром и овощами.

 

7. Запеченные яблоки


Яблочные корзинки с орехово-медовой начинкой.

Яблочные корзинки с орехово-медовой начинкой.

 

8. Фруктовое желе


Обыкновенное желе, сделанное в апельсиновой корке.

Обыкновенное желе, сделанное в апельсиновой корке.

 

 

9. Десерт со сгущенным молоком


Вкусный и яркий десерт из кусочков разноцветного желе и сгущенки.

Вкусный и яркий десерт из кусочков разноцветного желе и сгущенки.

 

10. Пирог из ржаного хлеба


Простой и сытный пирог из колбасы, сыра и помидоров, запеченных в буханке ржаного хлеба.

Простой и сытный пирог из колбасы, сыра и помидоров, запеченных в буханке ржаного хлеба.

 

 

11. Клубника со сливками


Аппетитные клубничные корзинки, наполненные кремом или сливками.

Аппетитные клубничные корзинки, наполненные кремом или сливками.

 

12. Киви в шоколаде


Кружочки киви в шоколадной глазури, которые очень легко приготовить дома.

Кружочки киви в шоколадной глазури, которые очень легко приготовить дома.

 

13. Сосиска в тесте


Сосиска, завернутая в полоски теста и запеченная в духовке.

Сосиска, завернутая в полоски теста и запеченная в духовке.

 

14. Замороженный Srite


Sprite, замороженный с мармеладными мишками.

Sprite, замороженный с мармеладными мишками.

 

 

15. Яблоки с карамелью


Яблоки, наполненные карамелью. Перед подачей десерт нужно хорошо охладить и нарезать дольками.

Яблоки, наполненные карамелью. Перед подачей десерт нужно хорошо охладить и нарезать дольками.

 

16. Картофель с сыром и беконом


Картофель, нарезанный ломтиками и запеченный с беконом и сыром.

Картофель, нарезанный ломтиками и запеченный с беконом и сыром.

 

 

17. Спагетти с сосисками


Оригинальный способ приготовления спагетти с сосисками.

Оригинальный способ приготовления спагетти с сосисками.

 

 

18. «Золотое» яйцо


Вареное яйцо желтого цвета, которое можно сделать, хорошенько взболтнув сырое яйцо перед варкой.

Вареное яйцо желтого цвета, которое можно сделать, хорошенько взболтнув сырое яйцо перед варкой.

 

 

19. Банановый ролл


Банан завернутый в блинчик, промазанный шоколадным маслом.

Банан завернутый в блинчик, промазанный шоколадным маслом.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





19 идей, как порадовать близких вкусными блюдами из простейших продуктов

И не забудьте:
19 идей, как порадовать близких вкусными блюдами из простейших продуктовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх