19 идей, как порадовать близких вкусными блюдами из простейших продуктов

Необычные способы использования обычных продуктов.
Почти у каждого человека есть свое "фирменное" блюдо, которое обожают гости и домочадцы. Но пришло время обзавестись новыми коронными рецептами и узнать 19 отличных и несложных в приготовлении угощений, справиться с которыми может всякий.
1. Замороженный кофе
Кофейный лед, который можно добавлять в молоко или коктейли.
2. Сэндвич с яйцом, беконом и сыром
Питательный сэндвич с яйцом, беконом и сыром, запеченный в духовке.
3. Бананы в шоколаде
Простой десерт из бананов и топленого шоколада.
4. Шоколадная ваза
Сладкая ваза, которую можно приготовить с помощью простого воздушного шарика.
5. Романтичная яичница
Оригинальный способ приготовления яичницы в форме сердечек.
6. Картофель с сыром, яйцом и овощами
Цельный картофель, запеченный с яйцом, тертым сыром и овощами.
7. Запеченные яблоки
Яблочные корзинки с орехово-медовой начинкой.
8. Фруктовое желе
Обыкновенное желе, сделанное в апельсиновой корке.
9. Десерт со сгущенным молоком
Вкусный и яркий десерт из кусочков разноцветного желе и сгущенки.
10. Пирог из ржаного хлеба
Простой и сытный пирог из колбасы, сыра и помидоров, запеченных в буханке ржаного хлеба.
11. Клубника со сливками
Аппетитные клубничные корзинки, наполненные кремом или сливками.
12. Киви в шоколаде
Кружочки киви в шоколадной глазури, которые очень легко приготовить дома.
13. Сосиска в тесте
Сосиска, завернутая в полоски теста и запеченная в духовке.
14. Замороженный Srite
Sprite, замороженный с мармеладными мишками.
15. Яблоки с карамелью
Яблоки, наполненные карамелью. Перед подачей десерт нужно хорошо охладить и нарезать дольками.
16. Картофель с сыром и беконом
Картофель, нарезанный ломтиками и запеченный с беконом и сыром.
17. Спагетти с сосисками
Оригинальный способ приготовления спагетти с сосисками.
18. «Золотое» яйцо
Вареное яйцо желтого цвета, которое можно сделать, хорошенько взболтнув сырое яйцо перед варкой.
19. Банановый ролл
Банан завернутый в блинчик, промазанный шоколадным маслом.
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