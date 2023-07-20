19 идей, как порадовать близких вкусными блюдами из простейших продуктов

Необычные способы использования обычных продуктов.

1. Замороженный кофе

Кофейный лед, который можно добавлять в молоко или коктейли.

2. Сэндвич с яйцом, беконом и сыром

Питательный сэндвич с яйцом, беконом и сыром, запеченный в духовке.

3. Бананы в шоколаде

Простой десерт из бананов и топленого шоколада.

4. Шоколадная ваза

Сладкая ваза, которую можно приготовить с помощью простого воздушного шарика .

5. Романтичная яичница

Оригинальный способ приготовления яичницы в форме сердечек.

6. Картофель с сыром, яйцом и овощами

Цельный картофель, запеченный с яйцом, тертым сыром и овощами .

7. Запеченные яблоки

Яблочные корзинки с орехово-медовой начинкой.

8. Фруктовое желе

Обыкновенное желе , сделанное в апельсиновой корке.

9. Десерт со сгущенным молоком

Вкусный и яркий десерт из кусочков разноцветного желе и сгущенки.

10. Пирог из ржаного хлеба

Простой и сытный пирог из колбасы, сыра и помидоров, запеченных в буханке ржаного хлеба.

11. Клубника со сливками

Аппетитные клубничные корзинки, наполненные кремом или сливками.

12. Киви в шоколаде

Кружочки киви в шоколадной глазури, которые очень легко приготовить дома.

13. Сосиска в тесте

Сосиска, завернутая в полоски теста и запеченная в духовке.

14. Замороженный Srite

Sprite, замороженный с мармеладными мишками.

15. Яблоки с карамелью

Яблоки, наполненные карамелью. Перед подачей десерт нужно хорошо охладить и нарезать дольками.

16. Картофель с сыром и беконом

Картофель, нарезанный ломтиками и запеченный с беконом и сыром.

17. Спагетти с сосисками

Оригинальный способ приготовления спагетти с сосисками.

18. «Золотое» яйцо

Вареное яйцо желтого цвета, которое можно сделать, хорошенько взболтнув сырое яйцо перед варкой .

19. Банановый ролл

Банан завернутый в блинчик, промазанный шоколадным маслом.