Откуда в Центральной Азии взялись народы со светлыми волосами и голубыми глазами

По всей Центральной Азии то и дело встречаются малые (и не очень) народы, представители которых обладают ярко выделяющейся на общем фоне внешность. Всем своим видом они куда больше похожи на европейцев, чем на обитателей Передней Азии несмотря на то, что культурно находятся куда ближе именно к последним.
«Всякая война между европейцами есть гражданская война» - Виктор Гюго.
Можно было бы дополнить французского писателя в свете современных археологических и генетических открытий: всякая война между людьми – гражданская. Нынешний рассказ будет выглядеть особенно иронично в контексте XXI века, когда множество государств Европы и бывших советских республик то и дело сталкивается с проблемой миграционного кризиса. Итак, «плохие» новости: все мы европейцы и в большей массе своей азиаты – «понаехавшие». Очень многие народы современной Азии и Европы происходят из общего корня из так называемой группы арийских народов.
Малый народ Калаши - яркий представитель индоевропейцев в Азии, входят в иранскую группу. Живут в Средней Азии, в том числе в Пакистане. |Фото: Pinterest.
Сегодня термин «арии» используется в науке и публицистике не слишком охотно по причине известных событий XX века – Второй мировой войны. Дело в том, что еще в XIX столетии ученые нашли множество лингвистических и культурных взаимосвязей между, казалось бы, принципиально разными народами Европы и Азии.предшественников назвали ариями. Увы тогда же в XIX столетии на базе этого открытия была также создана откровенно мракобесная «расовая теория», которую в дальнейшем возьмут к себе на вооружение нацистские идеологи. Важно понимать, что термин, используемый учеными, и понятие, использовавшееся немецкими нацистами, – это не одно и то же. Поэтому сегодня вместо слово «арии» принято использовать понятие «индоевропейцы».
Индоевропейцы - общий корень многих современных народов Азии и Европы. |Фото: Pinterest.
Индоевропейцы или арии – это не какой-то один народ, а огромное множество племен, которые появились в глубокой древности между черным и каспийским морем, чуть севернее. Сегодня это территория таких современных государств, как Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина и Россия. Оттуда наши общие предки стали расселяться буквально во всем направлениям. Миграция индоевропейцев на Кавказ, Среднюю Азию, Малую Азию, Индию и в Европу происходила примерно с 4000 до 1000 годов до нашей эры, породив несколько больших групп новых народов. Вот лишь несколько примеров, которые позволят ощутить, насколько далеко разошлись по миру индоевропейцы:
Славяне тоже потомки индоевропейцев. |Фото: 3mv.ru.
БАЛТИЙСКАЯ ГРУППА – литовцы, латыши, ятваги, курши, жеймайты, пруссы.
ГЕРМАНСКАЯ ГРУППА – австрийцы, датчане, англичане, голландцы, немцы, норвежцы, шведы, фризы.
АНТОЛИЙСКАЯ ГРУППА – хетты, лидийцы, сидеты, кайцы, мушки.
АРМЯНСКАЯ ГРУППА – армяне.
ИТАЛЛИЙСКАЯ ГРУППА – оски, умбры, вольски, фалиски, самниты и латины. Последние нам всем больше известны, как римляне.
КЕЛЬТСКАЯ ГРУППА – ирландцы, бретонцы, валлийцы, гэлы.
СЛАВЯНСКАЯ ГРУППА (вот бы Геббельс удивился) – болгары, македонцы, сербы, поляки, русские, украинцы, белорусы, чехи.
ИНДИЙСКАЯ ГРУППА – бенгальцы, панджабцы, раджастханцы, хиндустанцы.
ИРАНСКАЯ ГРУППА – таты, пуштуны, талыши, ягнобцы, дарды, курды, персы и таджики.
Сложно поверить, но иранцы, русские и немцы - родственники. |Фото: starswiki.net.
Еще раз подчеркнем две вещи. Первая – перечислены далеко не все народы, произошедшие от индоевропейцев. Вторая – часть перечисленных народов является древними и сегодня не существует. Однако, надеемся иллюстрация вышла достаточно красочная и показательная. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что где-то в Азии живут «голубоглазые и светловолосые». Само собой, за многие столетия и даже тысячелетия какие-то народы больше смешивались с другими, какие-то подолгу оставались в относительной изоляции. Поэтому некоторые современные представители индоевропейской группы из Азии меньше похожи, например, на европейцев, а какие-то больше. Тем не менее, даже сегодня во внешности арийских народов прослеживаются общие черты.
Миграции между Европой и Азией нередко происходили в результате завоевательных походов. |Фото: phonoteka.org.
При этом важно понимать, что и Европа и Азия переживали в своей истории несколько крупных миграций. Первая и самая масштабная – это, конечно же, миграция тех самых индоевропейцев. Вторая крупная миграция – это Великое переселение народов, спровоцированное племенами гуннов далеко на востоке. Иногда миграции носили менее масштабный, но куда более активный характер. Здесь в первую очередь можно вспомнить военный поход Александра Македонского в Персию и Индию.
Европейцы в лице греков и македонцев когда-то переселялись в Азию. |Фото: besedka.tforums.org.
Вслед за лохами македонской фаланги (лох – это тактическое деление пехоты в македонском войске, командир лоха назывался лохарком) в Азию шли и греческие переселенцы. Уже после смерти Александра Великого его империя раскололась на множество персидско-эллинистических государств. Одним из таких, например, была древняя Бактрия, которая находилась в том числе на территории современного Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Сегодня там находят оставшиеся от бактрийцев (греков, смешавшихся с коренными народами Азии) крепости, амфитеатры и эллинистические храмы. В дальнейшем миграционным процессам способствовали такие события, как становление Первого Арабского халифата, а чуть позже – Первый Крестовый поход. Таким образом, «европейцы» и «азиаты» постоянно перемешивались.
Бактрийское царство место, где греки и македонцы смешались с коренными народами. |Фото: phonoteka.org.
Однако, даже если откинуть события позднейших веков, очень многие народы все равно происходят из общей ветки и тем более общего корня. При этом важно понимать, что одна и та же территория нередко заселялась несколькими группами народов сразу, из чего, например, в Средней Азии сегодня и происходит такое разнообразие культур и внешних данных. Индоевропейцы пришли в эти земли во II-I тысячелетии до нашей эры. Однако, тогда же туда с востока пришли и представители тюркской группы народов.
Остатки древней бактрийское крепости Узундара. |Фото: Здесь находят предметы культуры греков, персов и даже китайцев. phonoteka.org.
