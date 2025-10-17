Откуда в Центральной Азии взялись народы со светлыми волосами и голубыми глазами

Живут совсем рядом и при этом так отличаются. |Фото: novate.ru.

Малый народ Калаши - яркий представитель индоевропейцев в Азии, входят в иранскую группу. Живут в Средней Азии, в том числе в Пакистане. |Фото: Pinterest.

Индоевропейцы - общий корень многих современных народов Азии и Европы. |Фото: Pinterest.

Славяне тоже потомки индоевропейцев. |Фото: 3mv.ru.

Сложно поверить, но иранцы, русские и немцы - родственники. |Фото: starswiki.net.

Миграции между Европой и Азией нередко происходили в результате завоевательных походов. |Фото: phonoteka.org.

Европейцы в лице греков и македонцев когда-то переселялись в Азию. |Фото: besedka.tforums.org.

Бактрийское царство место, где греки и македонцы смешались с коренными народами. |Фото: phonoteka.org.

Остатки древней бактрийское крепости Узундара. |Фото: Здесь находят предметы культуры греков, персов и даже китайцев. phonoteka.org.