Что приготовить из свёклы: 5 аппетитных блюд для всей семьи

Каждый раз, когда речь заходит о свёкле, первое, что приходит на ум, так это «винегрет» и борщ. А ведь на самом деле из этого корнеплода можно приготовить целую уйму вкуснейших блюд, которые во многих странах подают даже в ресторанах.
1. Рулетики
Свекольные рулетики. \ Фото: i.pinimg.com.
Если вы приверженец здорового питания, да и попросту любите овощи, эти рулетики из сочной свёклы с пикантной творожной начинкой – то, что захочется готовить на постоянной основе, каждый раз экспериментируя с новой начинкой.
Ингредиенты:
• Свёкла среднего размера – 1 шт;
• Творог любой жирности – 0,5 стакана;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Чеснок – 2 зубка;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Рулетики из свёклы. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Свёклу хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Высушить бумажными полотенцами;
• Очистить;
• Нарезать слайсами средней толщины (примерно по три-четыре миллиметра);
• Обжарить по две-три минуты с каждой стороны на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Выложить на салфетки или бумажные полотенца;
• Кинзу вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Смешать в миске с творогом;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок, хлопья чили и соль по вкусу;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью смазать свекольные слайсы, оставляя свободный край;
• Сформировать плотные рулетики;
• При желании можно запечь в духовке и подать к столу.
2. С курино-рисовой начинкой
Фаршированная свекла. \ Фото: i.ytimg.com.
Фаршированным бывает не только перец, а и свёкла. Такое блюдо получается в меру сочным, румяным, сытным, а главное настолько вкусным, что даже самые капризные привереды потребуют сиюминутной добавки.
Ингредиенты:
• Свёкла небольшая равномерная – 6 шт;
• Перец болгарский красный крупный – 1 шт;
• Лук репчатый фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Рис – 1 стакан (готовый);
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Чеснок – 2 зубка;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Свёкла с начинкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Свёклу тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Затем отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности (овощи должны быть мягкими, но при этом плотными);
• Выложить на тарелку и остудить;
• Филе вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Остудить до комнатной температуры;
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Выложить к луку;
• Перемешать;
• Готовить около пяти минут;
• Куриное филе нарезать мелким кубиком или соломкой;
• Добавить к овощной зажарке;
• Приправить солью, смесью молотых перцев, приправленным через пресс чесноком и мелко рубленной зеленью;
• Готовить на среднем огне около семи минут;
• Затем снять с огня;
• Выложить в миску с отварным рисом;
• Перемешать до однородной массы;
• Из свёклы сформировать «бочонки», аккуратно извлекая мякоть;
• Размять свекольную мякоть вилкой и смешать с начинкой;
• Получившейся массой нафаршировать свёклу;
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазанную подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 170-180 градусов в духовку на пятнадцать-двадцать минут;
• При желании перед подачей можно посыпать тёртым сыром.
3. Тортик
Шоколадный торт. \ Фото: bing.com.
Свекольный торт – блюдо, которое мало кто воспринимает всерьёз, да и вряд ли слышал когда-нибудь о таком кулинарном изыске. Впрочем, получается такое лакомство ярким и насыщенным во всех смыслах этого слова.
Ингредиенты:
• Свёкла среднего размера – 2 шт;
• Шоколад горький (семьдесят-восемьдесят процентов) – 3 плитки по 100 г;
• Яйца – 4 шт;
• Сахар – 150 г;
• Хлопья миндальные – 1 стакан;
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Какао – 2 ч.л;
• Масло оливковое – опционально;
• Мука – опционально.
Шоколадно-свекольный торт. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Две плитки шоколада (двести грамм) растопить на водяной бане;
• Свёклу вымыть под тёплой проточной водой;
• Отварить до полуготовности;
• Просушить, очистить и натереть на самой мелкой тёрке;
• Желтки отделить от белков, смешать с сахаром, разрыхлителем, какао, миндальными хлопьями и растопленным шоколадом;
• Соединить со свекольной массой и перемешать до однородной консистенции;
• Белки взбить миксером до белых пиков;
• Аккуратно и постепенно добавить в свекольную массу;
• Перемешать;
• Дно застелить пергаментной бумагой, слегка смазав оливковым маслом;
• Стенки формы присыпать мукой;
• Выложить получившуюся массу в форму, равномерно распределив;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятьдесят-шестьдесят минут;
• Готовность проверять деревянной шпажкой или зубочисткой;
• Готовый торт смазать растопленным шоколадом;
• Дать торту настояться пятнадцать-двадцать минут;
• Нарезать порционно и подать к столу.
4. Чипсы
Свекольные чипсы. \ Фото: halvatzis.gr.
Магазинные чипсы не всегда радуют своим вкусом, да и частенько разочаровывают однообразием. Поэтому, если вы хотите порадовать себя вкусными снеками, обратите внимание на свекольные чипсы. Готовится это блюдо максимально просто, а его вкус и аромат вы сможете регулировать с помощью количества разнообразных специй и пряных трав.
Ингредиенты:
• Вода – 1 л;
• Свёкла небольшая – 4 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Мускатный орех молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Чипсы из свеклы. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Свёклу тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Очистить и просушить;
• Нарезать слайсами средней толщины (примерно по три-четыре миллиметра);
• В миске смешать соль с сахаром;
• Размешать до полного растворения;
• В получившейся жидкости замочить свекольные слайсы, оставив примерно на час;
• Откинуть на дуршлаг и дать хорошенько стечь воде;
• После выложить свекольные слайсы на бумажные полотенца;
• В миске смешать корицу с мускатным орехом;
• В получившейся смеси обвалять слайсы;
• Выложить на пергамент;
• Сбрызнуть подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 150-160 градусов духовку на тридцать пять-сорок минут;
• Готовые чипсы переложить на тарелку и дать остыть до комнатной температуры.
5. Крем-суп
Свекольный крем-суп. \ Фото: bing.com.
Преимущество свекольного крем-супа заключается в том, что он одинаково вкусный как в холодном, так и в горячем виде. Подавать такое блюдо лучше всего со сливками, сметаной, тёртым сыром или свежей зеленью.
Ингредиенты:
• Свёкла среднего размера – 2 шт;
• Картофель среднего размера – 2 шт;
• Йогурт натуральный – 120 мл;
• Масло оливковое – опционально;
• Лук репчатый фиолетовый маленький – 1 шт;
• Имбирь корень – 1,5-2 см;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Кинза свежая – для подачи;
• Сметана или сливки – для подачи.
Суп-пюре из свёклы. \ Фото: foodfitnessfreshair.com.
Способ приготовления:
• Свёклу вымыть под холодной проточной водой;
• Отварить до полной готовности;
• Остудить и очистить;
• Картофель вымыть;
• Отварить до полной готовности;
• Остудить и очистить;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Дать остыть;
• Овощи произвольно нарезать;
• Сложить в чашу блендера, добавить полстакана кипятка;
• Перебить до однородной кремообразной массы;
• Добавить обжаренный лук и ещё раз слегка взбить;
• Сдобрить солью и смесью перцев;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок и аккуратно перемешать;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Суп разлить по тарелкам, посыпать измельчённой зеленью;
• При желании добавить сливки или сметану.
