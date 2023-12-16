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Зачем натирать листья фикуса молоком

Внешний вид фикусов во многом зависит от того, как выглядят листья этого растения. Очень важно, чтобы листочки у фикусов были не только здоровыми и упругими, но и блестящими.
Сделать так, чтобы листья фикусов блестели можно с помощью специальных покупных силиконов. Однако такие средства стоят недешево. Добиться аналогичного результата можно, используя продукты, которые есть на каждой кухне.



Сделать листья фикуса блестящими поможет обычное молоко.



Натрите каждый листочек фикуса ватным диском, смоченным в молоке. Если на листьях была пыль и загрязнения, ватный диск следует несколько раз заменить.



Чем выше жирность молока, тем сильнее будет блеск на листьях.Использования молока вместо силиконов имеет целый ряд преимуществ:

молоко в отличие от силиконов не забивает протоки и устья на листьях;

молоко содержит питательные вещества, которые способствуют лучшему росту растения.

Результат после элементарной обработки молоком заметен сразу: слева на фото фикус, листья которого были натерты молоком, справа — растение до обработки.


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