Как англичане сделали длинный лук своим лучшим оружием в средневековых битвах

Эпоху Средних веков определяет в плане военного дела целый ряд образцов вооружения, одним из которых по праву является лук. Вот только лучшим в те давние времена был далеко не всякий его вид - настоящим сокровищем оружейного дела оказался английский длинный лук. Но не только его конструкция и технические характеристики сделали его настолько популярным во времена Средневековья: тактика его применения армией Туманного Альбиона была доведённой до совершенства.
Самое знаменитое оружие средневековой Англии. /Фото: proshloe.com
Справедливости ради, стоит отметить, что длинный лук, хоть и является визитной карточкой средневековых англичан, на самом деле не был ими изобретён. Историки считают, что оружие типа лонгбоу было довольно распространено на территории Европы ещё с древних времен. Например, по данным редакции Novate.ru, подобные луки активно эксплуатировались кельтами и кочевыми германскими племенами, а немного позднее - викингами. В Шотландии они впервые появились не позднее 2000 года до н. э., откуда позднее перекочевали на территорию Уэльса.
Длинный лук использовали задолго до средневековой Англии. /Фото: wikipedia.org
О том, что лук действительно был длинным, отлично свидетельствуют его габариты, особенно в соотношении с тогдашним ростом типичного европейца. Так, в среднем его длина могла составлять от 168 до 185 см. А учитывая тот факт, что в доспехи средневекового рыцаря будут впору современному тринадцатилетнему мальчику, получается, что оружие было нередко даже выше своего владельца.
Длинный лук порой был длиннее лучника. /Фото: garchers.com
Популярность в длинному луку на территории Туманного Альбиона длинный лук завоевал в период феодальных войн, когда англичане стали периодически проигрывать воинам Уэльса и Шотландии. Источники указывают, что в XIII веке монархи Англии отдали распоряжение поставлять данное оружие на вооружение. Таким образом они, сделав основной силой своего войска лучников, пытались успешно противостоять валлийским и шотландским пикинёрам. Однако настоящей оружейной звездой это оружие стало после событий Столетней войны - именно там потенциал длинного лука был раскрыт англичанами в полной мере.
Настоящая легенда средневекового оружейного дела. /Фото: ohota-6.ru
До наших дней дошла довольно подробная информация о конструкции длинного английского лука. Так, считается, что первоначальной формой данного оружия было веретенообразное, которое утончалось в области рукояти, плечи лука могли иметь плоский силуэт. Однако наиболее распространённой была D-образную форма древка, которая была хорошо известна английским стрелкам и повсеместно применялась в XIII–XIV веках.
Длинный английский лук, современная реплика. /Фото: lukpro.com
Что касается материала, то англичане предпочитали использовать тис, в том время как валлийцы изготовляли длинные луки неполированного вяза. Причиной выбора такого дерева состояла в том, что волокна тиса отличаются эластичностью, а в итоге луки получались прочными и долговечными. В частности, выбор именно тиса в качестве основного материала для длинного лука стал причиной быстрого исчезновения его с территории Англии, поэтому его приходилось импортировать из Испании и Италии.
Интересный факт: есть и другая причина того, что леса Британии остались без тисовых деревьев. Дело в том, что они были ядовиты, отчего частенько страдал скот. Поэтому англичане эти деревья часто вырубали не только для изготовления лука, а просто чтобы защитить своих домашних животных.
Сегодня тисы вновь спокойно растут в Англии. /Фото: pikist.com
Среди других конструктивных особенностей английского длинного лука можно выделить отсутствие в течение долгого времени специального заглубления для стрелы, поэтому перед выстрелом она лежала на пальцах лучника. И только в XIV столетии стали делать выемки для укрепления кончиков лука из рога. Кроме того, интерес представляет форма луков - она не всегда была идеально ровной: всё дело в том, что древко изготовляли, повторяя структуру древесины, поэтому некоторые из них получались несколько искривленными. Тетиву для лука делали либо из пеньки, реже - из шёлка. Мастер-оружейник тратил на изготовление одного длинного английского лука всего один день.
Оказывается, длинный лук не был сложен в изготовлении для средневекового мастера. /Фото: sc2tv.ru
Довольно много дошло до наших дней сведений относительно технологии применения лука и мастерства стрелков. Так, известно, что прямо длинный английский лук мог выстрелить на дистанцию 30-40 метров, однако опытные стрелки были способны при попутном ветре и в условиях стрельбы с возвышенности дальность могла увеличиться до 250-300 метров. Правда, для увеличения дистанции на равнине приходилось увеличивать угол возвышения, что негативно сказывалось на точности попадания. Поэтому англичане предпочитали компенсировать последнюю кучностью - именно такой способ использования получил широкое распространение.
Кучность и скорострельность - главные элементы тактики работы английских лучников. /Фото: tehnowar.ru
Важным аспектом, который сделал английский длинный лук легендарным оружием Средневековья, было также мастерство лучников. Организованные отряды этих бойцов готовили в течение многих лет - хороший лучник начинал в те времена учиться с семи лет. И на протяжении своей службы они также активно тренировались. Получали лучники и поддержку от государства - это была довольно высокооплачиваемый вид службы: по данным редакции Novate.ru, жалование вначале выдавали примерно раз в неделю, а позднее - уже раз в три дня.
Лучников тренировали десятки лет. /Фото: pikabu.ru
Все эти меры привели к тому, что Англия обзавелась эффективным боеспособным войском: сохранились сведения, что опытный английский лучник был способен выпускать одну стрелу в шесть, а то и четыре секунды. Эта скорость намного выше аналогичных показателей тогдашних арбалетов. Правда, в условиях максимальной скорострельности запас стрел хватало войску всего на 5-7 минут стрельбы.
Интересный факт: английские лучники в то время не использовали колчаны, а использовали связанные пучки, в которых находилось от 12 до 24 стрел. Обычно воин брал с собой не более 72 стрел, укладывая их рядом с собой или втыкая в землю. Такой способ применения был даже удобнее колчана, так как позволял сэкономить интервал между выстрелами.
Английский длинный лук был быстрее арбалета. /Фото: topwar.ru
Англичане были достаточно умелыми стрелками, чтобы нанести своими стрелами увечья рыцарь даже в условии, если доспех последних останется целым. Другой популярной мишенью были вражеские лошади, которых обычно вообще не обеспечивали никакой защитой. Известно, что в битвах в рамках Столетней войны такая тактика часто приводила в нарушению строя и порядка войск. Во время боёв английские лучники обычно размещали на флангах, в форме полумесяца или литеры V, что позволяло вести перекрестный огонь и поражать врагов в наиболее уязвимые районы. Ряд выигранных лучниками из Англии битв доказала и их мастерство, и эффективность длинного лука как мощного оружия против рыцарей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии