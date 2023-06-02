Черная икра вместо кильки: Как в СССР из-за мелкой оплошности рухнула крупнейшая коррупционная схема

Магазины этой сети гремели на всю страну.

Рыба вместо мяса

Рыба должна была частично заменить мясо. И с успехом справилась с этой задачей.

Александр Ишков, который сначала привел рыбхоз к расцвету, а затем развалил.

Граждане СССР научились есть рыбу на регулярной основе.

Когда слишком хорошо – тоже плохо

Астраханский осетр.

Коррупция была на всех этапах рыбной промышленности.

Под личным контролем Андропова

Владимир Рытов за дегустацией.

Калиниченко - один из следователей, которые вели рыбное дело.

Осетрина.

Рыбный магазин в Душанбе.

«Где деньги, Зин?»

С мнимыми врагами в СССР боролись даже в рыбном хозяйстве.

Слава рыбной промышленности осталась в прошлом.