Черная икра вместо кильки: Как в СССР из-за мелкой оплошности рухнула крупнейшая коррупционная схема

Практически каждый слышал парочку невероятных историй от своих знакомых о том, что, дескать, купил он кильку за 30 копеек, а там внутри «икра красная, икра черная…». К этим рассказам можно относиться скептически, но факт остается фактом: расследование самого крупного и дерзкого коррупционного дела в Союзе началось с баночки обычной кильки. Неизвестно, сколько бы еще работала преступная схема, если бы по глупой случайности килька, «нафаршированная» черной икрой, не попала на прилавки магазинов.
Магазины «Океан» были в СССР самым «рыбным местом». Немудрено, что ветеран войны, пожелав разнообразить свой стол килькой, отправился именно туда. Какого же было его удивление, когда дома в консервах он нашел не самую дешевую рыбку, а …черную икру. Вот так улов так улов!
Напомним, дело происходило в Советском Союзе, а герой событий – ветеран войны. Он не пошел скупать всю партию остальной кильки, а отправился в магазин выяснять причину такого обмана. И именно принципиальность этого человека помогла накрыть не просто банду коррупционеров, а раскрыть всю цепочку преступлений. Баночку с черной икрой он взял с собой. Руководство магазина принесло свои извинения и постаралось сделать все, чтобы замять инцидент. Им вовсе не хотелось, чтобы кто-то прознал о том, что в кильке попадается черная икра. А главное, чтобы контролирующие органы не заинтересовались, каким образом она туда попала.
Магазины этой сети гремели на всю страну.
Но слух распространился довольно быстро. Далеко не все были так благородны как ветеран и страну охватила «кильковая лихорадка». С прилавков скупались рыбные консервы огромными партиями. Своеобразная лотерея с консервами происходила так шумно, что привлекла интерес правоохранительных органов.
Разматывая клубок, сотрудники КГБ вышли на две крупные фигуры. Генеральный директор фирмы «Океан» Фельдман и директор Фишман, который возглавлял один из магазинов этой сети. Фамилия последнего чистое совпадение, но совпадение весьма говорящее. Двое этих товарищей часто ездили в Европу, якобы в командировку. Однако на самом деле они вывозили деньги, меняли на валюту и делали вклады в банках.
Здесь сработала советская разведка, которая и доложила о том, что двое советских товарищей кутят деньгами в Чехословакии. Интересуются скупкой драгоценностей. По ним обоим началась проверка, сначала тайная. Разведка выяснила, что оба они планируют мигрировать в Израиль и готовятся к этому, собирая за рубежом наличность и драгоценности. Безусловно, у директоров были неплохие зарплаты, но суммы были настолько космическими, что о честном их происхождении не шло даже речи.
Рыба вместо мяса
Рыба должна была частично заменить мясо. И с успехом справилась с этой задачей.
Уже к середине 70-х годов стало очевидным, что советское животноводство не поспевает за растущими аппетитами советских граждан. К тому же, благосостояние населения, позволяло покупать куда больше мяса, чем раньше. Советское руководство вместо того чтобы увеличивать мощности животноводства, хотя работа в этом направлении тоже велась, решает изменить предпочтения народа.
Было справедливо решено, что проще увеличить добычу рыбы, чем выращивать мясные породы скота. К тому же рыба явно превосходит по питательным свойствам и содержанию витаминов мясные продукты. Рыбные дни на предприятиях общественного питания были введены Микояном еще в 30-е годы. Эта инициатива была возобновлена. Снова по четвергам стали готовить исключительно рыбу во всех столовых страны. Нельзя сказать, что советские граждане сколько-нибудь противились такому нововведению.
Рыбным хозяйством на тот момент руководил Александр Ишков, у него был большой опыт работы, он убедил руководство страны в том, что недостатка в морепродуктах не будет. Учитывая, что советская рыбная отрасль стремительно развивалась и перевыполняла все поставленные планы, ему охотно поверили. Более того, ведомству Ишкова заметно расширили полномочия. Теперь он мог не только добывать морепродукты, но и заниматься их реализацией.
Александр Ишков, который сначала привел рыбхоз к расцвету, а затем развалил.
Ишков, стоит отдать ему должное, стремился улучшить дела в родном хозяйстве. Так, из командировки в Испанию он вернулся полным идей. Особенно его впечатлили европейские специализированные рыбные магазины с огромным ассортиментом. Новейшее оборудование, в котором продукция выглядела еще более привлекательно и обходительные продавцы, так запали в душу Ишкову, что он решил организовать нечто подобное и на родине.
Инициативу министра Брежнев поддержал, к тому же он и сам жаждал идти вровень с развитыми европейскими странами. Было закуплено новейшее оборудование, оснащены помещения, обучен персонал. Добыча морепродуктов, которые планировалось продавать в сети новых магазинов, только росла. В Москве один за другим открылось пять магазинов «Океан». Жители столицы по достоинству оценили такое новшество и с удовольствием делали покупки в новой сети.
Впрочем, в «Океан», являющийся советским образцом европейского уровня торговли, стал едва ли не местом для экскурсий. Вскоре аналогичные магазины появились и в других городах.
Граждане СССР научились есть рыбу на регулярной основе.
Эта рыбная кампания советского государства удалась. Граждане на самом деле стали охотно питаться рыбой. К тому же стоила она гораздо дешевле мяса, а пищевые и питательные свойства ничуть не хуже. Сеть магазинов с масштабным названием «Океан» била все рекорды по показателям, Ишкова готовили к очередной награде. Оно и не удивительно, ведь в выигрыше оказались все: граждане получали продукцию высокого класса за небольшие деньги, государство – прибыль, да еще и решало проблемы с мясным дефицитом.
Был создан Союзрыбпромсбыт – организация, которая находилась под ведомством рыбного хозяйства и занималась реализацией морепродуктов. Возглавил новую организацию Юрий Рогов. Курировал это направление Владимир Рытов, на тот момент занимавший пост заместителя министра.
Когда слишком хорошо – тоже плохо
Астраханский осетр.
Ишков, пользуясь тем, что его детище пользуется невероятным успехом, выбивал все новые «плюшки». Имеет право - считали в правительстве и снова разрешали рыбному хозяйству ту или иную поблажку. Так, Ишков подсуетился, чтобы 0,1% от улова можно было списывать как некондицию. Это могла быть мелкая рыба, нетоварного вида, деформированная. Сотрудники умудрялись даже на этом ничтожном проценте делать бизнес, продавая то, что списано как «некондиция». К тому же пойди там разберись, что конкретно было списано.
На следующем этапе, непосредственно в самом магазине, тоже можно было списать 10% заморозки как лед или поврежденную при перевозке рыбу. Якобы на прилавках «Океана» никакой второсортной рыбы быть не могло. Сотрудники тут же сориентировались и списывали элитные сорта, которую перепродавали в рестораны или из-под прилавка. При изготовлении рыбных полуфабрикатов тоже можно было навариться, отправляя часть морепродуктов на продажу по нелегальной сетке.
Коррупция была на всех этапах рыбной промышленности.
Никто бы и не никогда не увидел в работающей схеме коррупционную составляющую, если бы не вышеупомянутая ситуация с черной икрой в банке из-под кильки. Ведь всех все устраивало, а недостатка в сырье не было. К тому же со стороны все казалось более чем благопристойно. Но коррупционная составляющая, которая была на всех уровнях работы рыбхоза, слишком быстро развратила ее работников настолько, что аппетиты только росли.
Двойная бухгалтерия и сплошная круговая порука, в этой схеме все знали, что и как можно провернуть, для того чтобы обогатиться и не попасться. Коррупционная схема же становилась все крупнее, а объемы хищений все выше.
Именно Фишман пошел дальше всех, организовав вывоз черной икры за рубеж, под видом обычной кильки. Учитывая, что разницы в цене продукции, можно лишь догадываться о том, какой «навар» получал Фишман.
Он прекрасно понимал, что долго оставаться в тени имея такой доход – не получится. Потому-то он и планировал переезд в Израиль, но жадность не позволяла ему сделать это слишком быстро. Видимо хотелось наворовать максимум из возможного.
Под личным контролем Андропова
Владимир Рытов за дегустацией.
Доказательств для того чтобы прижать к ногтю Фишмана и Фельдмана было достаточно, да и они сами не стали отпираться. Они старались активно помогать следствию, полагая, что за это им скостят срок. Дело обрастало все новыми и новыми фамилиями – коррупционеры охотно сдавали друг друга.
Распутывая дело, следователи выходили к высокопоставленным людям, и становилось понятно, что даже они еще не верхушка всей цепи. Юрий Андропов понимал, что речь идет о самой крупной коррупционной схеме, потому создал отдельную следственную группу, в которую вошли не только самые опытные, но еще и самые благонадежные сотрудники. Сначала проверки проводились в Москве, но слишком быстро стало ясно, что сетка гораздо шире, вплоть до за границы. В штат этой специальной группы вошло 120 человек.
Фишман и его подельник раскрыли даже схему, по которой они расфасовывали черную икру вместо кильки и увозили за рубеж. Причем происходило это во время фасовки в магазине. Икру из консервной банки невозможно фальсифицировать, но в магазины она приходила крупными партиями по 0,5-1,8 кг. В таких случаях провести ее через коррупционную схему было куда проще.
Калиниченко - один из следователей, которые вели рыбное дело.
Но дело раскручивалось настолько стремительно, что простой честности следователей было уже недостаточно. Тогда дело под свой контроль взял Юрий Андропов, без личного внимания руководства КГБ, найти того, с чьего позволения это делалось, было невозможно.
Практически все, кто проходил по делу в качестве подозреваемого говорили о «Боцмане», к которому и вели все концы. Многие даже не были в курсе, кто на самом деле скрывался под этим говорящим псевдонимом. Но следователи выяснили, что речь идет о Владимире Рытове – заместителе министра рыбхоза.
Стоит отдать должное советским правоохранительным органам. Рытова вызвали на допрос, тот не особенно веря в то, что его смогут наказать, с усмешкой рассказал следователю о том, что его коллега уже пообещал ему пять лет лишения свободы. Однако ведущий допрос поспешил его разочаровать, мол, за организацию коррупционной схемы грозит не меньше 15 лет. А учитывая объемы ценностей, то и расстрел.
Осетрина.
Рытов быстро осознал, что помощи ждать не откуда, стал сотрудничать со следствием. Тут открылись фамилии нового уровня. Следователи не переставали удивляться тому, что рассказывает Боцман. Они не верили своим ушам, ведь оказалось, что коррупция захватила едва ли не все ветки советской власти.
К тому же, все кто работал в этой системе, так или иначе, попадали в коррупционную схему. Даже если директор отдельно взятого магазина «Океан» отказывался сотрудничать с преступной группировкой, его быстро ставили на место. Делалось это просто, в магазин переставали отправлять хорошую продукцию, спрос падал, план не выполнялся. Выйти из этой круговерти можно было, только подсунув конверт или другие блага нужному человеку. Это приравнивалось к тому, что человек становится частью системы.
Следствие даже не сомневалось в том, что такие объемы хищений могли быть возможны только при участии высшего руководства – товарища Ишкова. Дело близилось к развязке, а оперативники собрали максимальное количество информации на самого именитого министра и некоторых других высокопоставленных чиновников.
Рыбный магазин в Душанбе.
Андропов лично участвовал в подготовке документов на арест министра рыбхоза Ишкова. Но Брежнев не допустил ареста старинного товарища. Тут ничего не мог поделать даже Андропов, министра тихо проводили на заслуженный отдых, а всех собак спустили на Рытова. Дескать, это он за спиной своего руководителя творил такие махинации.
У замминистра провели обыск, и нашли 300 тысяч рублей. В переводе не недвижимость – это примерно 50 московских квартир. Раскрученное дело быстро отдали под суд, а Рытова приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. До сих пор бытует мнение, что такой суровый приговор следствие того, что подозреваемый щедро сдал всех своих высокопоставленных подельников. Видимо у них оставалась возможность повлиять на его приговор.
Фельдмана и Фишмана, с которых все и началось, приговорили к 12 годам тюрьмы. Всего же перед судом ответили полторы тысячи человек.
Уголовное дело серьезно ударило по рыбному хозяйству, а в частности по магазинам «Океан». Пока суд, да дело магазинами толком никто не занимался, а позже с ними осталась негативная связь. Уже в 80-е сеть утратила свой былой шик и лоск, а затем и вовсе прекратила существование.
«Где деньги, Зин?»
С мнимыми врагами в СССР боролись даже в рыбном хозяйстве.
«Рыбное дело» стало одним из самых громких уголовных процессов той эпохи. Даже после развала Союза то и дело всплывали отголоски рыбных махинаций. Но это были не 90-е, криминал не заказывал друг другу киллеров и не взрывал машины. Все было гораздо гуманнее.
К тому же, Ишков, несмотря на причастность к столь грязной схеме, был фигурой легендарной. Он занимал эту должность при трех лидерах страны: Сталине, Хрущеве и Брежневе – почти 40 лет. Именно благодаря ему появился крупнотоннажный рыбный флот, рыбные фабрики на воде, которые могли уходить в экспедиции на несколько месяцев и не только ловить рыбу, но и сразу перерабатывать ее. Ишков инициировал использование рефрижераторов, которые позволяли достичь глубокой заморозки и доставлять рыбу свежей до отдаленных от морей регионов. При этом министре количество кораблей, занятых рыбной ловлей достигло 40 тысяч. А главное, СССР занимал второе место в мире по количеству вылавливаемой рыбы после Японии.
Слава рыбной промышленности осталась в прошлом.
Уголовное дело, закрытое в 1978 году, стало уникальным – это был первый советский опыт борьбы с коррупцией. И, учитывая тот факт, что оно было громким, а виновные найдены в верхушках правительства, его можно было считать вполне успешным. Если бы не одно «но». Где деньги?
Да, этот вопрос так и остался открытым, колоссальные суммы, украденные у государства, так и остались не найденными. А кому достались зарубежные счета участников процесса тоже весьма интересный момент.
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