15 заботливых и нежных голливудских отцов

Несмотря на то, что в СМИ часто мелькают фотографии разгульной жизни многих знаменитостей, есть все же среди звезд те, кто давно обзавелся семьей и все свободное время проводит с родными и близкими. Мы подобрали для вас несколько милых фотографий заботливых и нежных голливудских отцов со своими детьми.

Мэттью МакКонахи и его дочка Вида . Малышка Инди в руках отца , Криса Хемсворта.Бен и его младшая дочь Серафина Роуз Элизабет Аффлек.Вин Дизель и малышка Паулина, названная в честь Пола УокераОрландо Блум и Флинн Блум.Марк Уолберг с Брендоном и Майклом. Ченнинг Татум и его малышка Эверли.Хью Джекман в парке с дочкой Авой.Джастин и Сайлас Тимберлейк.Колин Фаррелл с сыном Джеймсом.Лев Шрайбер и его младший сынишка Сэм.Мэтт Деймон с дочками Изабеллой (справа) и Стеллой (на руках). Брэд Питт с дочкой Шайло Нувель.Том Круз и Сури.Брюс Уиллис и маленькая Эвелин .