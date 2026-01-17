С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Иващенко
    И они  никому не нужны ...10 вещей, которые...
  • Ирина52
    Люди перекати-поле не способны любить. Им не нужна ни семья,ни дети, ни  Родина... Они бродяги по сути своей...10 вещей, которые...
  • Светлана Кудрявцева
    В этом посте нет ни семьи, ни детей. Только жизнь как бесконечное приспособление непонятно к чему.10 вещей, которые...

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Несмотря на то, что в СМИ часто мелькают фотографии разгульной жизни многих знаменитостей, есть все же среди звезд те, кто давно обзавелся семьей и все свободное время проводит с родными и близкими. Мы подобрали для вас несколько милых фотографий заботливых и нежных голливудских отцов со своими детьми.



15 заботливых и нежных голливудских отцов

Мэттью МакКонахи и его дочка Вида.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Малышка Инди в руках отца, Криса Хемсворта.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Бен и его младшая дочь Серафина Роуз Элизабет Аффлек.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Вин Дизель и малышка Паулина, названная в честь Пола Уокера

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Орландо Блум и Флинн Блум.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Марк Уолберг с Брендоном и Майклом.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Ченнинг Татум и его малышка Эверли.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Хью Джекман в парке с дочкой Авой.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Джастин и Сайлас Тимберлейк.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Колин Фаррелл с сыном Джеймсом.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Лев Шрайбер и его младший сынишка Сэм.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Мэтт Деймон с дочками Изабеллой (справа) и Стеллой (на руках).
15 заботливых и нежных голливудских отцов

Брэд Питт с дочкой Шайло Нувель.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Том Круз и Сури.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Брюс Уиллис и маленькая Эвелин.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх