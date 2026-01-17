15 заботливых и нежных голливудских отцов

Несмотря на то, что в СМИ часто мелькают фотографии разгульной жизни многих знаменитостей, есть все же среди звезд те, кто давно обзавелся семьей и все свободное время проводит с родными и близкими. Мы подобрали для вас несколько милых фотографий заботливых и нежных голливудских отцов со своими детьми.
Мэттью МакКонахи и его дочка Вида.
Малышка Инди в руках отца, Криса Хемсворта.
Бен и его младшая дочь Серафина Роуз Элизабет Аффлек.
Вин Дизель и малышка Паулина, названная в честь Пола Уокера
Орландо Блум и Флинн Блум.
Марк Уолберг с Брендоном и Майклом.
Ченнинг Татум и его малышка Эверли.
Хью Джекман в парке с дочкой Авой.
Джастин и Сайлас Тимберлейк.
Колин Фаррелл с сыном Джеймсом.
Лев Шрайбер и его младший сынишка Сэм.
Мэтт Деймон с дочками Изабеллой (справа) и Стеллой (на руках).
Брэд Питт с дочкой Шайло Нувель.
Том Круз и Сури.
Брюс Уиллис и маленькая Эвелин.
