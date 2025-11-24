Фильмы, вдохновленные произведениями искусства

Когда речь заходит о кино, то у каждого найдется парочка любимых фильмов. Кому-то нравится творчество определенного режиссера, а кто-то обожает конкретный жанр. Существуют даже фанаты определенного фильма. Уж они-то знают толк в извращениях, потому что стремятся узнать о нем как можно больше. Но каждый раз мы задаем себе вопрос: почему фильм выглядит именно так?
«Тихоокеанский рубеж» (2013)
Гильермо Дель Торо не в первый раз вдохновляется мастерами из прошлого. Режиссер обратился к истории искусства ― роботы кайдзю и егеря были вдохновлены образом Колосса Франциско Гойи. На картине гигант возвышался над землей, как и роботы в фильме. «Джанго освобожденный» (2012) Костюмы в фильмах Квентина Тарантино такие же оригнальные, как и его сценарии. Эта фраза могла бы звучать как издевка, ведь старину Квентина обвиняют в том, что он украл сюжет сценария «Джанго Освобожденного». Но мы не об этом. Каждый костюм продуман до мелочей. Герой Джейми Фокса носит причудливый костюм в начале фильма, который по сути ― оммаж картине Томаса Гейнсборо 1777 года «Голубой мальчик». Художник по костюмам Шарен Дэвис предложила Тарантино этот костюм, и Тарантино был в восторге. «Начало» (2010) Фильм Кристофера Нолана был вдохновлен работами художника Маурица Корнелиуса Эшера. Эшер создавал сюрреалистичные графические работы с геометрическими формами. В сцене, где героиня Эллен Пейдж архитектор Ариадна превращает улицы Парижа в куб, заметны схожие мотивы с творчеством Эшера., герой фильма Мауриц Фишер, которого сыграл британский актер Пит Постлетуэйт, назван в честь художника. «Трудности перевода» (2003) Режиссерский стиль Софии Копполы легко узнать ― фильмы похожи на неторопливый сон, герои такие же ― мечтательные и задумчивые. Фильм получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, в нем снялись Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон. Первая сцена фильма ― Йоханссон лежит на кровати спиной к зрителям в майке и прозрачных трусиках. Эту идею Коппола подсмотрела на картине художника Джона Касера, где изображена женщина в черном кружевном белье. Также сцена отсылает к фильму 1963 года с Бриджит Бардо «Презрение», в котором была похожая цветовая гамма. «Метрополис» (1927) Поклонники экспрессионизма и фильмов-дистопий наверняка слышали о фильме Фрица Ланга «Метрополис». Немецкий футуристичный немой фильм рассказывает о Вавилонской башне, но история отнюдь не библейская. Ланг специально сконструировал башню в фильме по картине Питера Брейгеля-старшего. Вавилонская башня ― родной дом главного героя Фредера, который живет на верху башни с группой людей буржуазного вида, их зовут интеллектуалами. Работяги живут в низу башни. «Лабиринт Фавна» (2006) Для тех, кто мало-мальски знаком с историей искусства Древней Греции и Древнего Рима, этот пункт очевиден. Режиссер Гильермо Дель Торо обратился к искусству древних цивилизаций, чтобы создать для своего фэнтезийного фильма магических существ. В фильме девочка мечется между фантазией и реальностью, и зрители тоже должны метаться. В частности, Дель Торо вдохновился картиной испанского живописца Франциско Гойи «Сатурн, пожирающий своего сына». В интервью Дель Торо говорил, что это очевидная отсылка в сцене, где монстр откусывает головы феям. «Изгоняющий дьявола» (1973) Фильм Уильяма Фридкина назван одним из самых страшных фильмов в истории. Один из самых знаменитых кадров был вдохновлен картиной Рене Магритта «Империя света». В кадре те же приглушенные тона, подчеркивающие дом, окруженный деревьями, тени и мрачное настроение. В этом кадре герой Макса Вон Сидоу только приехал в дом, чтобы изгнать дьявола. Тут как раз начинается самый сок. «Сияние» (1980) Фильм Стэнли Кубрика до сих пор будоражит умы и нервы зрителей свои саспенсом и нагнетанием жуткого. Самыми запоминающимися для многих стали призраки девочек-близняшек в коридоре отеля. Считается, что Кубрик вдохновился работой фотографа Дианы Арбус в конце 1960-ых. В 1940 году Кубрик сам изучал фотографию, и был поклонником работ Дианы Арбус, но легендарное фото близнецов она сделала лишь спустя 20 лет. «Психо» (1960) Один из самых значимых фильмов для жанра хоррор ― это шедевр Альфреда Хичкока. Дом Нормана Бейтса, который стоит рядом с отелем, в котором работает Бейтс, был вдохновлен картиной Эдварда Хоппера «Дом у железной дороги». Картина 1925 года изображает готичный фермерский дом. Хичкок использовал готичные детали дома. Сам Хоппер не раз повторял, что гордится тем, что стал вдохновением для такого прекрасного фильма.
«Чужой» (1979)
Ханс Рудольф Гигер создал Ксеноморфа, основанного на сюрреалистичных картинах Гигера. Однако, чуть раньше его вдохновила другая картина ― «Этюд к портрету Иннокентия X». На картине у понтифика смазанное лицо. Эта работа в свою очередь тоже была вдохновлена картиной Диего Веласкеса.
