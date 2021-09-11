Модели с синдромом Дауна стали участниками экстравагантного проекта красоты

Проект радикальной красоты.

Дети с синдромом Дауна превращаются в моделей.

Нино.

Кейт. Кейт недавно заключила контракт с Benefit cosmetics и участвовала в показе мод во время Лондонской Недели Моды.

Элли.

Джек.

Каллум.

Адам.

Кэтлин. Кэтлин регулярно сотрудничает с компанией River Island и недавно снималась в кампании Marvel «iammarvel».

Гарри.

Изабелла.

Габриель.

Хлоя. Хлоя работала с Ellas Kitchen, River Island и сетью магазинов Marks And Spencers. Кроме того, Хлоя ведет собственный блог о моде и у нее уже есть огромная армия почитателей.

Сара. Сара работает сразу с несколькими брендами, включая River Island, Matalan и Mountain Warehouse.

Бен.

Фрэнки.

Грейс.