С нами не соскучишься!

7 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...
  • Лирина Полесская (Вяткина)
    Забудем все плохое и насладимся радостью жизни ! Спасибо за советы, как это сделать !10 повседневных п...

Модели с синдромом Дауна стали участниками экстравагантного проекта красоты


Модели с синдромом Дауна стали участниками экстравагантного проекта красоты

Когда речь заходит о синдроме Дауна, нередко оказывается, что люди почти ничего о нем не знают наверняка, кроме того, что люди с этим синдромом несколько отличаются внешне от остальных людей. И чтобы исправить этот недостаток информированности в обществе, Даниель Вайс задумал довольно необычный яркий проект, который получил название "Проект радикальной красоты".

Проект радикальной красоты.

Проект радикальной красоты.


Дети с синдромом Дауна превращаются в моделей.

Дети с синдромом Дауна превращаются в моделей.

 

Даниель Вайс (Daniel Vais) является хореографом и его беспокоит судьба людей с синдромом Дауна. Его возмущает, что общество следуют предрассудкам и считает таких людей ограниченными, некрасивыми. Именно поэтому он обратился в агентство Zebedee Management, чтобы воплотить свою идею: провести экстравагантную, авантгардную фешн-фотосессию с участием моделей с синдромом Дауна.
Нино.

Нино.


Кейт. Кейт недавно заключила контракт с Benefit cosmetics и участвовала в показе мод во время Лондонской Недели Моды.

Кейт. Кейт недавно заключила контракт с Benefit cosmetics и участвовала в показе мод во время Лондонской Недели Моды.

 
Элли.

Элли.

 

Среди всех возможных модельных агентств выбор пал на Zebedee Management, и это не было случайно. Именно в этом агентстве поддерживают идею того, что мода и модели должны отражать настоящую жизнь, а не идеализированную. И именно в этом агентстве можно найти моделей любого возраста и с любыми особенностями, равно как и "самых обычных" людей, которых мы каждый день видим вокруг себя.

Джек.

Джек.


Каллум.

Каллум.

 
Адам.

Адам.


Кэтлин. Кэтлин регулярно сотрудничает с компанией River Island и недавно снималась в кампании Marvel «iammarvel».

Кэтлин. Кэтлин регулярно сотрудничает с компанией River Island и недавно снималась в кампании Marvel «iammarvel».

 

Фотографии, снятые в рамках проекта "Radical Beauty Project", неслучайно были опубликованы в марте. Дело в том, что 21 марта отмечается День синдрома Дауна. Этот день (21.03) символизирует ту особенность, которая отличает людей с СД от остальных: вместо двух копий 21-й хромосом у них их три.
Гарри.

Гарри.

 
Изабелла.

Изабелла.

 
Габриель.

Габриель.

 
Хлоя. Хлоя работала с Ellas Kitchen, River Island и сетью магазинов Marks And Spencers. Кроме того, Хлоя ведет собственный блог о моде и у нее уже есть огромная армия почитателей.

Хлоя. Хлоя работала с Ellas Kitchen, River Island и сетью магазинов Marks And Spencers. Кроме того, Хлоя ведет собственный блог о моде и у нее уже есть огромная армия почитателей.

 
Сара. Сара работает сразу с несколькими брендами, включая River Island, Matalan и Mountain Warehouse.

Сара. Сара работает сразу с несколькими брендами, включая River Island, Matalan и Mountain Warehouse.

 
Бен.

Бен.

 
Фрэнки.

Фрэнки.

 
Грейс.

Грейс.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Модели с синдромом Дауна стали участниками экстравагантного проекта красоты

И не забудьте:
Модели с синдромом Дауна стали участниками экстравагантного проекта красотыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх