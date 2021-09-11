Модели с синдромом Дауна стали участниками экстравагантного проекта красоты

Когда речь заходит о синдроме Дауна, нередко оказывается, что люди почти ничего о нем не знают наверняка, кроме того, что люди с этим синдромом несколько отличаются внешне от остальных людей. И чтобы исправить этот недостаток информированности в обществе, Даниель Вайс задумал довольно необычный яркий проект, который получил название "Проект радикальной красоты".
Проект радикальной красоты.
Дети с синдромом Дауна превращаются в моделей.
Даниель Вайс (Daniel Vais) является хореографом и его беспокоит судьба людей с синдромом Дауна. Его возмущает, что общество следуют предрассудкам и считает таких людей ограниченными, некрасивыми. Именно поэтому он обратился в агентство Zebedee Management, чтобы воплотить свою идею: провести экстравагантную, авантгардную фешн-фотосессию с участием моделей с синдромом Дауна.
Нино.
Кейт. Кейт недавно заключила контракт с Benefit cosmetics и участвовала в показе мод во время Лондонской Недели Моды.
Элли.
Среди всех возможных модельных агентств выбор пал на Zebedee Management, и это не было случайно. Именно в этом агентстве поддерживают идею того, что мода и модели должны отражать настоящую жизнь, а не идеализированную. И именно в этом агентстве можно найти моделей любого возраста и с любыми особенностями, равно как и "самых обычных" людей, которых мы каждый день видим вокруг себя.
Джек.
Каллум.
Адам.
Кэтлин. Кэтлин регулярно сотрудничает с компанией River Island и недавно снималась в кампании Marvel «iammarvel».
Фотографии, снятые в рамках проекта "Radical Beauty Project", неслучайно были опубликованы в марте. Дело в том, что 21 марта отмечается День синдрома Дауна. Этот день (21.03) символизирует ту особенность, которая отличает людей с СД от остальных: вместо двух копий 21-й хромосом у них их три.
Гарри.
Изабелла.
Габриель.
Хлоя. Хлоя работала с Ellas Kitchen, River Island и сетью магазинов Marks And Spencers. Кроме того, Хлоя ведет собственный блог о моде и у нее уже есть огромная армия почитателей.
Сара. Сара работает сразу с несколькими брендами, включая River Island, Matalan и Mountain Warehouse.
Бен.
Фрэнки.
Грейс.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии