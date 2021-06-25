Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака

Американский фотограф Крис Бак известен прежде всего своими портретами знаменитостей. Весной этого года вышла вторая книга фотографа под названием «Uneasy», в которой собраны его лучшие снимки за последние 30 лет.







Eminem, 1999 год.





Гэри Олдмен, 1998 год.



The Fugees, 1996 год.



София Коппола, 2000 год.



Хоакин Феникс, 1995 год.



Юэн Макгрегор, 1996 год.



Хлоя Севиньи, 2003 год.



Киану Ривз, 1988 год.



Nas, 2007 год.



Стивен Кинг, 2002 год.



Дэвид Кроненберг, 2005 год.





Snoop Dogg, 2008 год.



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