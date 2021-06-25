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Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака

Американский фотограф Крис Бак известен прежде всего своими портретами знаменитостей. Весной этого года вышла вторая книга фотографа под названием «Uneasy», в которой собраны его лучшие снимки за последние 30 лет.

Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака

Eminem, 1999 год.

Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
Гэри Олдмен, 1998 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
The Fugees, 1996 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
София Коппола, 2000 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
Хоакин Феникс, 1995 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
Юэн Макгрегор, 1996 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
Хлоя Севиньи, 2003 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
Киану Ривз, 1988 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
Nas, 2007 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
Стивен Кинг, 2002 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака
Дэвид Кроненберг, 2005 год.
Знаменитости в объективе американского фотографа Криса Бака

Snoop Dogg, 2008 год.

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