Тапочки следки простые и красивые спицами. Схемы, описание и мастер класс

Посмотрим! Тапочки-следки, связанные спицами. Очень быстрый и простой вариант, доступен самой неопытной мастерице. Тапочки украшены цветочками, связанными крючком, и фантазийной вышивкой шерстью. Вышивка дополнена бисером.

Размер тапочек – произвольный. По представленному описанию – от 37-го до 40-го.

Материалы: любая пряжа (не тонкая), остатки шерстяных ниток для цветочков и вышивки (тёмно-зелёные, ярко-зелёные, белые, розовые, сиреневые), крупный и мелкий бисер (белый, сиреневый, прозрачный).

Тапочки связаны спицами №4,5.

Цветочки связаны крючком №1,75.

Мастер-класс:

Тапочки – основа

Спицы.

Набираем 34 петли.

1 ряд: 1 кромочная, 32 лицевые, 1 кромочная

2 ряд: 1 кромочная, 10 лицевых, 1 изнаночная, 10 лицевых, 1 изнаночная, 10 лицевых, 1 кромочная

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3 – 34 ряд:

нечётные ряды = как 1-ый ряд

чётные ряды = как 2-ой ряд

35 ряд: 1 кромочная, 11 лицевых, 1 прибавка (из одной петли вывязываем две), 8 лицевых, 1 прибавка, 11 лицевых, 1 кромочная

36 ряд: 1 кромочная, 10 лицевых, 1 изнаночная, 12 лицевых, 1 изнаночная, 10 лицевых, 1 кромочная

37 ряд: 1 кромочная, 34 лицевые, 1 кромочная

38 – 63 ряд:

чётные ряды = как 36-ой ряд

нечётные ряды = как 37-ой ряд

64 – 72 ряд: резинка 1 лицевая – 1 изнаночная

Петли не закрывать, оставить длинную нить.

Тапочки – сборка

«Носок»

Протягиваем оставленную нить через петли последнего ряда. Стягиваем нить (смотри №3), закрепляем её. Далее сшиваем часть, связанную резинкой и ещё примерно 8 рядов (смотри фото №4 – 5).

«Пятка»

Продеваем через серединную часть (А) нить и стягиваем её (смотри фото №6 – 7). Оказавшиеся рядом части В сшиваем (смотри фото №8).

Украшение

Крючок.

«Цветочек сирени»

Вяжем произвольное количество цветочков сирени из пряжи разного цвета.

Цепочку из 4 воздушных петель замыкаем в кольцо полустолбиком. Из этой петли вяжем следующую цепочку из 4 воздушных петель, замыкаем в кольцо полустолбиком (крючок вводим в первую петлю цепочки). Так формируем в общей сложности 4 лепестка. В конце соединительным столбиком соединяем четвёртый лепесток с первым.

«Зелёный листочек»

Вяжем цепочку из 5 воздушных петель. Далее обвязываем эту цепочку по кругу: полустолбик, столбик без накида, столбик с 1 накидом, в следующую петлю (это край цепочки): *столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом, столбик без накида, полустолбик, столбик без накида, столбик с 1 накидом, столбик с 2 накидами*, далее столбик с 1 накидом, столбик без накида, полустолбик.

На зелёных листочках вышиваем прожилки ниткой контрастного зелёного цвета. Добавляем вышитые четырёхлепестковые цветочки сирени. Стараемся, чтобы сформировались сиреневые гроздья. В центр каждого вязаного и вышитого цветочка пришиваем по бусине или бисеринке. Рисунок на каждом тапочке-следке лучше располагать по большей части на внешней стороне.

Огромное спасибо Елене за подробный мастер-класс по вязанию тапочек:)

Я желаю всем отличного настроения и солнечной погоды!

С каждым годом следки становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво. Если хотите научиться вязать красивые следки на двух спицах, тогда эта статья станет вам надежным помощником в этом деле.

Здесь вы можете посмотреть другие варианты по вязанию домашних следков (2)

Технологий вязания следков много. Для их исполнения можно использовать четыре спицы, спицы кругового варианта, крючок. Мы же рассмотрим один из простейших – следки на двух спицах. Даже начинающая рукодельница сможет без особого труда исполнить такую работу.

Здесь вы можете посмотреть другие варианты по вязанию домашних следков (3)

Что касается самой технологии вязания следков, то их три:

Первая предусматривает начало вывязывания изделия с носка. Набирается минимальное количество петелек, далее при помощи накидов количество петель увеличиваются. Вторая – это вязание с верхней части (пятки), которое спускается к носку. Такие следки вяжутся по принципу носков. Третья – поперечная. При этой технологии следок вяжется от одного края к другому, после чего сшивается.

Ниже рассмотрим разные варианты вязания следков, а пошаговые инструкции помогут выполнить работу без труда.

Как связать следки на двух спицах для начинающих с фото

Для вязания следков готовим необходимый инвентарь. Для работы понадобятся:

Толстая пряжа для основы.

Тонкая пряжа для украшения зубчики.

Спицы No4 (в нашем случае круговые).

Иголка с ниткой для сшивания.

Начинаем работу:

1. Набрать 87 петель, вывязать 10 и лицевых, и изнаночных рядов лицевыми петлями, прибавляя в конце каждого ряда по одной петле. В итоге получается 97 рабочих петелек.

2. Провязать лицевыми, ряд тонкой нитью.

3. Сделать узор зубчики. Как его сделать, показано на видео.

4. Получается вот такая «дырявая» часть.

5. Ее сложить пополам и, вводя спицу в нижние петли (на фото показано, какие петли нужно подцеплять), собрать зубчики.

6. Собрать зубчики пряжей основного цвета.

7. Поднять 8 рядочков резинкой 1Х1.

8. От края вязки провязать 30 петелек основной нитью и ввести тонкую нить для зубчиков, провязав и оформив их на средних 37 петлях.

Должно получиться вот так.

9. Собрать центральные зубчики таким же способом, как описано выше.

10. Продолжаем работу только над бугорками.

11. Отложить по 12 петелек с двух сторон над зубчиками. Средние 13 вязать резинкой 1Х1, в каждом ряду соединяя последнюю петлю с одной отложенной.

12. Формируем переднюю часть следка. Должен получиться такой носок.

13. Теперь сделать два ряда по рисунку по всей работе и закончить вязание следка.

14. Край обвязать крючком, применяя столбик с накидом.

15. Получаются такие прикольные следки.

Здесь вы можете посмотреть другие варианты по вязанию домашних следков (4)

Яркие и красивые получаются женские тапочки без швов, связанные своими руками.

Для работы потребуются спицы номер 3.

Пряжа шерстяная или полушерсть, 2 мотка по 100 гр.

Длина нити 250 метров

Набираем на спицы 13 петель и вяжем 8 рядов платочной вязкой ( лиц. и изн. ряды - лицевые петли). Затем, начиная с 9 ряда, делаем прибавления петель следующим образом: 1 кромочная, 5 петель платочной вязки,накид, 1 лицевая,накид, 5 петель платочной вязки и заканчиваем кромочной петлёй ряд. В изнаночных рядах петли вяжем по рисунку, накиды - скрещенной изнаночной петлёй. В последующих лицевых рядах делаем накиды ,т.е прибавляем петли после платочной вязки и до неё. Изнаночные ряды по рисунку, накиды скрещенной петлёй.Повторяем ряды до тех пор, пока на спице будет 39 петель ( см.фото) Затем выделяем средние 9 петель и закругляем мысочек по типу пятки: 15 петель, затем 9 и 10 петлю провязали вместе. Работу повернули,8 петель провязать,9 и 10 вместе и т.д. пока на спице не останутся только средние 9 петель (см. фото) Теперь по краю мыска набираем кромочные петли = по 18 с каждого края. Всего на спицах получится 45 петель. Распределяем их следующим образом :кромочная,5 петель платочной вязки,1 изнаночная,4 петли “жгута”,1 изнаночная,21 петля лицевой глади. Затем 1 изнаночная,4 петли “жгута”,1 изн,5 петель платочной вязки и заканчиваем ряд кромочной петлёй. Смещение петель в “жгуте” делаем в каждом 4ряду : 2 петли оставить перед работой на всп.спице,2 лиц, затем провязать 2 петли лицевые со вспомогательной спицы. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку. Всего 36 - 40 рядов. Это на 36 - 37 размер ноги. Вывязываем пятку по принципу мыска ( см.выше).Выделяем средние 9 петель. Последние 8 рядов вяжем платочной вязкой. Петли закрыть. Украсить тапочку можно помпоном, бантом, цветком.

Здесь вы можете посмотреть другие варианты по вязанию домашних следков (5)