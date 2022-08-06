В маленькой ванной комнате необходимо максимально задействовать все свободное пространство. Отличная идея для увеличения полезной площади — использование места над унитазом.
Здесь можно установить функциональные полки и стеллажи, закрепить корзины и повесить крючки. Все эти системы хранения с легкостью заменят громоздкий шкаф. Если вы — владелец маленькой ванной комнаты, берите на заметку эти оригинальные идеи для хранения, с которыми будет легче поддерживать порядок.
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Умные идеи хранения над унитазом
В маленькой ванной комнате необходимо максимально задействовать все свободное пространство. Отличная идея для увеличения полезной площади — использование места над унитазом.
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