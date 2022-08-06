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Умные идеи хранения над унитазом

В маленькой ванной комнате необходимо максимально задействовать все свободное пространство. Отличная идея для увеличения полезной площади — использование места над унитазом.
Здесь можно установить функциональные полки и стеллажи, закрепить корзины и повесить крючки. Все эти системы хранения с легкостью заменят громоздкий шкаф. Если вы — владелец маленькой ванной комнаты, берите на заметку эти оригинальные идеи для хранения, с которыми будет легче поддерживать порядок.

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом


Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом



Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом



Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом



Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом

Умные идеи хранения над унитазом
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хранениеВанная
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