Личные вещи, выброшенные на американо-мексиканской границе

Фотопроект Тома Кифера «Американская мечта» демонстрирует предметы, которые он обнаружил в мусорных корзинах, работая уборщиком на американской таможне и пограничном контроле в Аризоне. Он говорит, что большинство вещей принадлежало людям, пересекающим границу нелегально.











«Четки, например, считаются потенциально опасными и изымаются при задержании», — говорит фотограф.







Часто выбрасываются зубные пасты







«Дополнительную одежду тоже часто изымают при аресте — она не считается жизненно важной»







Часто изымают бумажники и удостоверения личности







Черные пластиковые бутылки используются как фляги и покрываются кусками одежды или одеял







«Сникерс» — самая популярная шоколадка среди пересекающих пустыню. Любая еда считается контрабандой и изымается







Бритвы считаются опасными и также изымаются







Любые головные уборы считаются не жизненно важными и выбрасываются







Наушники тоже не считаются жизненно необходимым имуществом







Такие личные вещи как расчески, заколки и резинки для волос считаются опасными и изымаются



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