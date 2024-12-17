Почему столь плохая репутация у самого загадочного символа скандинавской мифологии: Тайна Валькнута

Таинственный символ

Валькнут.

Уникурсальный (слева) и трёхкурсный (справа) варианты символа Валькнута.

Происхождение и значение валькнута

Скандинавский камень-изображение Ларбро Тангельгорда I, на котором Один и два изображения трёхкурсной формы валькнута.

Тор убивает великана Грунгира своим молотом Мьёльниром.

Этот рунический символ в любом случае связан со смертью.

Связь Валькнута с Одином

Часть камня Stora Hammars I в Готланде, Швеция, изображает валькнут в центральной доминирующей позиции, появляющийся рядом с фигурами, интерпретируемыми как Один.

А что сегодня?

Логотип Deutschen Fu& #223 ;ballbund, Немецкой футбольной ассоциации.