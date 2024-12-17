Почему столь плохая репутация у самого загадочного символа скандинавской мифологии: Тайна Валькнута

Валькнут — это один из самых неизученных и таинственных элементов скандинавской культуры. Споры о нём не утихают столетиями. Этот символ окутан невероятно плотным шлейфом тайны, его находят на многих артефактах эпохи викингов. Валькнут появляется на надписях и рунических камнях, кольцах, мебели, кораблях и других предметах нордического язычества и на территориях, оккупированных древними германскими племенами. Многие используют этот символ в качестве тату и кулонов. Но что на самом деле значит этот загадочный знак и почему у него очень плохая репутация — далее в обзоре.
Таинственный символ
Валькнут.
Скандинавская мифология является богатым и ярким источником сказок, мифов и легенд. Сегодня невероятный успех имеют книги и фильмы, где рассказывают о некоторых культовых божествах северных народов. Чрезвычайно популярны в поп-культуре различные рунические символы викингов. Часто можно увидеть их в качестве тату, кулонов, колец. Одним из самых популярных и в то же время противоречивых и загадочных символов является валькнут. Он очень часто встречается на древних камнях и различных артефактах эпохи легендарных скандинавских воинов, обнаруженных археологами.
Символ валькнут известен в двух разновидностях, которые на первый взгляд могут оказаться очень похожими, но на деле кардинально отличаются друг от друга. Первый вариант представляет собой три треугольника, переплетённых между собой в замкнутую цепь, а второй - три псевдотреугольника, образованных одной непрерывной линией, которая несколько раз пересекает саму себя. Сегодня этот знак, к сожалению, известен тем, что его присваивают и используют некоторые группы сторонников национального превосходства. Истина же состоит в том, что скандинавский валькнут больше связан с религией и похоронными обрядами, чем с политикой или любыми другими проблемами.
Уникурсальный (слева) и трёхкурсный (справа) варианты символа Валькнута.
Происхождение и значение валькнута
Валькнут часто связывают с кельтским трискелем и символом трёх ног острова Мэн, поскольку все они трёхсторонние и состоят из переплетений. Некоторые историки также объясняют его связями Локи и Бальдра и с параличом, который Один мог наложить на воинов. Другие считают, что он представляет лошадь Одина и его культ в целом. Ведь он был обнаружен в сопровождении других мотивов, которые иллюстрируют Рагнарёк. Кроме того, связанный с Одином, он может олицетворять силу связывания и развязывания. В этом смысле он в настоящее время используется германским этенизмом или неоязычеством, для которого он символизирует жертвоприношение Одину и его тройственной природе.
Скандинавский камень-изображение Ларбро Тангельгорда I, на котором Один и два изображения трёхкурсной формы валькнута.
Учёные даже не знают как на самом деле именуется этот символ. Название у него современное. Оно происходит от древнескандинавского valr, что означает мёртвые воины, и knut, что значит узел. Есть легенда о том, что этот знак - это сердце Грунгнира. Это мифический гигант, которого победил Тор своим легендарным молотом.
Тор убивает великана Грунгира своим молотом Мьёльниром.
Есть версия о том, что валькнут является древним символом женского божества. Три взаимосвязанных треугольника подчёркивают тройственность женской природы, символизируя дочь, мать и бабушку.
Также есть теории по поводу того, что фигуры три, по три угла в каждой, а в скандинавской мифологии девять — это очень важное и часто встречающееся число. Здесь, как считают эксперты, оно символизирует девять миров скандинавской космологии: Асгард, Ванахейм, Йотунхейм, Альвхейм, Свартальфахейм, Мидгард, Муспельхейм, Нифльхейн и Хельхейм.
В любом случае все специалисты соглашаются в том, что валькнут — это символ, связанный со смертью. Возможно, с определёнными религиозными или погребальными обычаями, а может и представляет саму смерть.
Этот рунический символ в любом случае связан со смертью.
Валькнут находили на ряде археологических артефактов. Среди них - англосаксонское кольцо 8 века нашей эры, хранящееся в Британском музее, деревянная кровать внутри лодки Осеберг (похоронный корабль викингов, найденный в 1904 году в Норвегии), один из камней Стора Хаммарс (8-9-й век нашей эры на Готланде, Швеция), и камень Тангельгорда, стела 8-го века нашей эры также на Готланде. Также этот знак появляется в некоторых англо-скандинавских камнях, называемых хогбэками, из 10-12 веков нашей эры в Англии и Шотландии, таких как камни в Бромптоне в Йоркшире, обнаруженные в 1867 году. И на некоторых крестах в Сокберне, Ластингеме и Хоскер, также на английских землях.
Связь Валькнута с Одином
Ещё одним аргументом в пользу связи валькнута с павшими воинами является то, как часто он изображается рядом с Одином. Последний является главным и одним из самых выдающихся богов в скандинавской мифологии. Даже когда Один не изображён рядом с валькнутом, обнаруживаются другие символы, тесно связанные с ним. Например, на англо-саксонских надгробиях изображены лошади и волки. Эти животные часто были спутниками Одина в скандинавских мифах. Функцией Одина была переправка душ умерших в подземный мир, а затем обратно в мир живых. Он также был предводителем сонмов мёртвых, таких как воины Валгаллы и Дикой Охоты.
Часть камня Stora Hammars I в Готланде, Швеция, изображает валькнут в центральной доминирующей позиции, появляющийся рядом с фигурами, интерпретируемыми как Один.
Один также был одним из самых могущественных магов в скандинавской мифологии. Он и его помощники часто использовали волшебство, которое могло связать или развязать. Буквально это значило, что грозное божество могло наложить такие узы на разум воина, что он становился в бою абсолютно беспомощным. И напротив, Один мог напрочь лишить человека страха, дать невероятную отвагу и вдохновение, сделав непобедимым. Валькнут может выступать символическим выражением этой идеи.
А что сегодня?
Сегодня этот символ до сих пор вызывает массу споров. Его захватывающий дизайн сделал валькнут популярным для татуировок, украшений и даже некоторых логотипов. Например, Немецкая футбольная ассоциация избрала его в качестве своего фирменного знака.
Логотип Deutschen Fußballbund, Немецкой футбольной ассоциации.
К сожалению, также этот символ часто использовали некоторые сторонники превосходства белой расы. Из-за этого многие именуют валькнут символом ненависти. Безусловно, так быть не должно. Этот знак является культовой частью североевропейской культуры и не может рассматриваться в таком неприглядном качестве. Пока официально оскорбительным его не считают, несмотря на всем попытки некоторых националистических групп его присвоить.
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