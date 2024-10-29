5 отравляющих веществ, которыми лечили пациентов эскулапы XIX века

Кокаин как средство от детской зубной боли в XIX веке. | Фото: lifeglobe.net.
В XIX веке еще не существовало понятия «наркозависимость», поэтому в аптеках в свободном доступе можно было отыскать всевозможные дурманящие вещества, которые запатентовывались как панацея практически от всех болезней. Кокаиновой зубной пастой рекомендовали чистить зубы детям, а мышьяком повышали мужскую потенцию.
1. Мышьяк
Мышьяк в XIX веке использовался как косметическое средство и средство от потенции. | Фото: kulturologia.ru.
Еще с незапамятных времен мышьяк использовался как косметическое средство. В XIX веке женщины принимали ванны с мышьяком, использовали крема с высокой концентрацией этого вещества. Мужчины покупали в аптеке таблетки с мышьяком, которые якобы повышали потенцию. В аптеке можно было приобрести дозу, способную отправить на тот свет полсотни человек, всего за 1 цент.
2. Лауданум
Лауданум - алкогольная настойка с опиумом. | Фото: cassandra-89.livejournal.com.
В XIX веке во всех аптеках в свободной продаже можно было найти Лауданум. Эта настойка рекламировалась как средство на растительной основе, которое должна иметь каждая семья. «Лауданум» - это не что иное, как алкогольная настойка, содержащая опиум. Чудодейственным средством советовали лечить практически все болезни, начиная от простуды и бессонницы и заканчивая судорогами и желтой лихорадкой. Мамы давали настойку малышам, чтоб те вели себя спокойно. Впрочем передозировка «Лауданумом» нередко вызывала отравление и приводила к летальному исходу.
3. Тоники для волос
Тоник для волос. | Фото: mentalfloss.com.
Средства по уходу за женскими волосами были довольно прибыльным бизнесом. Различные производители рекламировали всевозможные тоники для волос, вот только их состав настораживает современного обывателя. В бутылочке находилась смесь из свинца, кошениля (перемолотые насекомые красного цвета), нитрата серебра, мышьяка и алкоголя. Во времена сухого закона в Соединенных Штатах тоники шли на ура, и совсем не в качестве средства по уходу за волосами.
4. Кровяная настойка
Бовинин - настойка на говяжьей крови. | Фото: images.mentalfloss.com.
В Чикаго в 1890-х годах патент получила компания Bovinine Company за производство лекарства под названием «Кровь». На рекламном плакате изображалась женщина, перед которой стоял стакан с красной жидкостью. Женщина была в состоянии апатии, но, после приема чудо-средства, она снова чувствовала бодрость духа. В состав препарата входил глицерин, хлорид натрия (соль) и говяжья кровь.
5. Кокаин
Кокаин как средство от детской зубной боли в XIX веке.. | Фото: colors.life.
В 1886 году на свет появилась первая Coca-Cola, основным ингредиентом которой были листья коки. Напиток продавался как «тоник для мозга». Помимо этого, кокаин, полученный из листьев коки, использовался и в других медицинских целях. Кокаиновые таблетки прописывали против аллергического насморка, болей в горле, мигрени или детской зубной боли. В начале 1900-х полярные исследователи Эрнест Шеклтон и Роберт Ф. Скотт, отправляясь в экспедиции, употребляли кокаино-кофеиновые таблетки для большей выносливости. Кокаин официально был запрещен в 1914 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии