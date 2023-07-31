Подводное кладбище мотоциклов «Тистлегорм» - настоящая Мекка для ныряльщиков

Вот, что скрывают глубины Красного моря.
В Красном море на глубине 30 метров можно найти уникальное кладбище техники. Оно находится внутри потопленного сухогруза «Тистлегорм», название которого переводится, как «Голубой чертополох». Загадочное и невероятно красивое, это морское кладбище стало местом паломничества дайверов со всего мира.
Какая печальная красота.
На Земле существует огромное количество удивительных мест, которые стоило бы посетить хотя бы раз в жизни. А некоторые из этих мест являются еще и местом «поклонения» путешественников, туристов, любителей острых ощущений всех мастей. Среди таких мест - наиболее интересные и красивые места для глубоководного ныряния, а одно из них - морское кладбище «Тистлегорм», которое еще называют кладбищем мотоциклов. Привлекательность и исключительность данного места очевидна – не каждый день приходится видеть огромное количество мотоциклов, лежащих на дне морском с середины прошлого века.
Выглядит интересно.
Мирно покоятся на дне.
«Тистлегорм» - торговый корабль из класса сухогрузов. Судно было построено на британской верфи Сандерленда в 1941 году. Так как судно было создано уже во время Второй мировой войны, его оборудовали 120-мм зенитной пушкой, а также несколькими крупнокалиберными пулеметами. Все это военное «оборудование» нацепили на корабль уже после спуска на воду.
Ради такого стоит жить.
Красота покоя.
Война имеет обычай забирать самых молодых. Так и жизнь нового корабля «Тистлегорм» оказалась невероятно короткой. Судно совершило всего три рейса. Первый рейс состоялся в США, откуда корабль вез рельсы и запчасти для самолетов. Второй был в аргентину за зерном. Третий поход был за ромом!
Загадочность и интрига.
Мотоциклы уже никогда не поедут.
Последний рейс корабля «Тистлегорм» начался в порту Глазго, в рамках военной операции «Крестовый поход». Сухогруз был набит военной техникой, в частности, мотоциклами. Корабль должен был обогнуть Африку, чтобы миновать нацистов в Средиземном море. В самом конце своего предприятия, перед входом в Суэцкий канал сухогруз стал в бухте в ожидании своей очереди на проход. Именно тогда его и накрыл авианалет немецких бомбардировщиков, которые работали непосредственно по транспортам и сухогрузам союзников. Один из снарядов нацистов угодил прямо в склад боеприпасов.
Страх, как интересно.
У «Тистлегорма» не было ни единого шанса, и судно пошло ко дну, оставшись лежать на глубине 30 метров.
Сегодня вместе с судном на дне по прежнему лежат два паровоза Stanier Class 8F, автомобили Bedford, Morris и Ford, мотоциклы, а также два танка.
Печальное напоминание о войне.
Вода и соль сделали свое дело.
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