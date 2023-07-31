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Подводное кладбище мотоциклов «Тистлегорм» - настоящая Мекка для ныряльщиков


Вот, что скрывают глубины Красного моря.


Вот, что скрывают глубины Красного моря.

В Красном море на глубине 30 метров можно найти уникальное кладбище техники. Оно находится внутри потопленного сухогруза «Тистлегорм», название которого переводится, как «Голубой чертополох». Загадочное и невероятно красивое, это морское кладбище стало местом паломничества дайверов со всего мира.

Какая печальная красота.

Какая печальная красота.

 

На Земле существует огромное количество удивительных мест, которые стоило бы посетить хотя бы раз в жизни. А некоторые из этих мест являются еще и местом «поклонения» путешественников, туристов, любителей острых ощущений всех мастей. Среди таких мест - наиболее интересные и красивые места для глубоководного ныряния, а одно из них - морское кладбище «Тистлегорм», которое еще называют кладбищем мотоциклов. Привлекательность и исключительность данного места очевидна – не каждый день приходится видеть огромное количество мотоциклов, лежащих на дне морском с середины прошлого века.
Выглядит интересно.

Выглядит интересно.


Мирно покоятся на дне.

Мирно покоятся на дне.


«Тистлегорм» - торговый корабль из класса сухогрузов. Судно было построено на британской верфи Сандерленда в 1941 году. Так как судно было создано уже во время Второй мировой войны, его оборудовали 120-мм зенитной пушкой, а также несколькими крупнокалиберными пулеметами. Все это военное «оборудование» нацепили на корабль уже после спуска на воду.
Ради такого стоит жить.

Ради такого стоит жить.

 
Красота покоя.

Красота покоя.

 

Война имеет обычай забирать самых молодых. Так и жизнь нового корабля «Тистлегорм» оказалась невероятно короткой. Судно совершило всего три рейса. Первый рейс состоялся в США, откуда корабль вез рельсы и запчасти для самолетов. Второй был в аргентину за зерном. Третий поход был за ромом!
Загадочность и интрига.

Загадочность и интрига.

 
Мотоциклы уже никогда не поедут.

Мотоциклы уже никогда не поедут.

 

Последний рейс корабля «Тистлегорм» начался в порту Глазго, в рамках военной операции «Крестовый поход». Сухогруз был набит военной техникой, в частности, мотоциклами. Корабль должен был обогнуть Африку, чтобы миновать нацистов в Средиземном море. В самом конце своего предприятия, перед входом в Суэцкий канал сухогруз стал в бухте в ожидании своей очереди на проход. Именно тогда его и накрыл авианалет немецких бомбардировщиков, которые работали непосредственно по транспортам и сухогрузам союзников. Один из снарядов нацистов угодил прямо в склад боеприпасов.
Страх, как интересно.

Страх, как интересно.

 

У «Тистлегорма» не было ни единого шанса, и судно пошло ко дну, оставшись лежать на глубине 30 метров.
Сегодня вместе с судном на дне по прежнему лежат два паровоза Stanier Class 8F, автомобили Bedford, Morris и Ford, мотоциклы, а также два танка.
Печальное напоминание о войне.

Печальное напоминание о войне.

 
Вода и соль сделали свое дело.

Вода и соль сделали свое дело.

 

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Подводное кладбище мотоциклов «Тистлегорм» - настоящая Мекка для ныряльщиков

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Подводное кладбище мотоциклов «Тистлегорм» - настоящая Мекка для ныряльщиковПодписаться на мой Instagram
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