9 преимуществ жизни в маленькой квартире, из-за которых захочется переехать из частного дома

1. Проще выдержать всю квартиру в одном стиле

Итоговый интерьер однушки можно легко представить в голове. / Фото: stroy-podskazka.ru

2. Можно приобрести более дорогие и качественные отделочные материалы

ru Узнайте в магазине о наличии остатков брендовых отделочных материалов. / Фото: myremontnow.ru

3. Дизайн-проект будет стоить дешевле

Стоимость дизайн-проекта зависит от площади квартиры. / Фото: vashinterier.ua

4. Проще сменить дизайн

Чтобы получить новый дизайн в однокомнатной квартире, достаточно перекрасить стены. / Фото: kakpostroit.su

5. Экономия на мебели

В однушку нужно купить минимум мебели. / Фото: dekoriko.ru

6. Уют

В однокомнатной квартире всегда уютно и комфортно. / Фото: designinside.ru

7. Разумное потребление

Однушка избавит вас от потребности покупать ненужную мебель и декор. / Фото: readonline.com.ua

8. Быстрая уборка

В малогабаритной квартире уборка занимает минимум времени. / Фото: flatcleaning.ru

9. Уединенность

Владелец однокомнатной квартиры легко может отстоять свое право на уединение. / Фото: samodelych.ru