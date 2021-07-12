9 преимуществ жизни в маленькой квартире, из-за которых захочется переехать из частного дома

Многие люди воспринимают небольшую площадь своей квартиры, как недостаток, хотя на самом деле – это достоинство. Экономия на отделочных материалах, быстрая уборка, возможность изменить интерьер за несколько дней без серьезных денежных вложений – и это далеко не весь список преимуществ однокомнатной квартиры. Подробнее о том, почему иметь такое жилье гораздо выгоднее, чем большой дом – в нашей статье.
1. Проще выдержать всю квартиру в одном стиле
Итоговый интерьер однушки можно легко представить в голове. / Фото: stroy-podskazka.ru
При оформлении квартиры, перед хозяевами встает серьезный вопрос – как сделать так, чтобы все комнаты объединяла единая концепция? Если у вас небольшая жилплощадь, решить эту проблему не составит никакого труда. Вам не нужно будет думать о том, что какого-то цвета чересчур много или помещение выглядит скучной. В то же время, вы с легкостью сможете представить все пространство целиком и определить, где будет находиться диван, в каком углу компактно разместится шкаф, на какие зоны поделить комнату.
2. Можно приобрести более дорогие и качественные отделочные материалы
Узнайте в магазине о наличии остатков брендовых отделочных материалов. / Фото: myremontnow.ru
Учитывая тот факт, что на маленькую квартиру нужно потратить минимум краски, обоев и напольного покрытия, можно купить отделочные материалы по более высокой цене. Они прослужат вам много лет и будут выглядеть гораздо лучше, чем бюджетные варианты. Посетив строительный магазин, узнайте у продавца-консультанта о наличии остатков дизайнерской плитки либо обоев. Обычно их продают с большой скидкой. Имеющегося количества материалов вам вполне хватит на оформление пола в ванной, фартука на кухне либо яркой стены в гостиной.
3. Дизайн-проект будет стоить дешевле
Стоимость дизайн-проекта зависит от площади квартиры. / Фото: vashinterier.ua
Если вы решили пригласить для оформления квартиры профессионального дизайнера, его услуги обойдутся очень дорого. Но только не в том случае, если вы являетесь хозяином маленькой квартиры, ведь окончательная стоимость дизайн-проекта зависит от количества комнат либо метража. К тому же, если вы наймете профессионала, то квартира будет выглядеть гораздо интереснее и станет намного функциональнее, ведь дизайн-проект создадут индивидуально для вас, с учетом всех нюансов жилплощади.
4. Проще сменить дизайн
Чтобы получить новый дизайн в однокомнатной квартире, достаточно перекрасить стены. / Фото: kakpostroit.su
Вне зависимости от того, в каком стиле вы оформите квартиру сразу после покупки, через несколько лет вам захочется чего-то нового. Даже если изначально ваш выбор падет на скандинавский стиль, который предполагает идеальные для небольшой жилплощади параметры (свет, простор, уют и минимализм), со временем он вам надоест. Вот здесь вы и заметите очередной плюс маленькой квартиры. Гораздо легче покрасить стены, купить светильники, заменить шторы, ковры и диванные подушки на небольшой площади, чем организовывать объемный ремонт во всех комнатах, полностью меняя обстановку.
5. Экономия на мебели
В однушку нужно купить минимум мебели. / Фото: dekoriko.ru
Если вы являетесь обладателем однокомнатной квартиры, то все, что вам понадобится из мебели – диван, шкаф, журнальный столик, пара тумбочек и стол для работы. А теперь представьте, что у вас большой частный дом. Сколько предметов интерьера нужно будет приобрести для его оформления? Правильно, гораздо больше. К тому же, в многокомнатные квартиры и коттеджи часто приходится докупать мебель в декоративных целях, иначе комнаты выглядят пустыми и неуютными. Добавьте к этому списку траты на освещение, шторы, ковры, элементы декора по типу картин и диванных подушек, и вы поймете, что владеть однушкой намного выгоднее.
6. Уют
В однокомнатной квартире всегда уютно и комфортно. / Фото: designinside.ru
Сделать уютное гнездышко из маленькой квартиры гораздо больше, чем из большой, ведь она ассоциируется с комфортом и безопасностью. Здесь будут заметны малейшие изменения, даже если вы просто замените гардины. А любой аксессуар, приобретенный вами, с легкостью преобразит интерьер, будь то светильник или комнатный цветок.
7. Разумное потребление
Однушка избавит вас от потребности покупать ненужную мебель и декор. / Фото: readonline.com.ua
Перед тем, как приобрести новый предмет интерьера в однушку, вы несколько раз подумаете о том, найдется ли для него свободное место. Это поможет избежать ненужных трат, которые свойственны для владельцев большого жилья.
А во время генеральной уборки вам придется сосредоточиться на поиске устарелых вещей, которые стоит выбросить или заменить на новые и функциональные. С течением времени вы войдете во вкус, сможете сделать свою жизнь независимой от регулярных покупок.
8. Быстрая уборка
В малогабаритной квартире уборка занимает минимум времени. / Фото: flatcleaning.ru
Если вы правильно организовали площадь небольшой квартиры и четко выстроили системы хранения, советы по обустройству которых можно прочить в предыдущих материалах Novate.ru, то на уборку у вас будет уходить минимум времени. Вам не придется тратить по несколько часов на мытье полов и окон, чистку ковров, устранение пыли на многочисленных шкафах, столах, тумбах, кухонном гарнитуре.
Совет: если не запускать квартиру и выделять по 20 минут ежедневно, чтобы убрать вещи или помыть газовую плиту, то уборка превратиться в быстрое, эффективное и приятное занятие.
9. Уединенность
Владелец однокомнатной квартиры легко может отстоять свое право на уединение. / Фото: samodelych.ru
Много друзей – это хорошо. Но не тогда, когда они практически живут у вас дома. А вот зная, что вы являетесь хозяином маленькой квартиры, гости не будут докучать и станут появляться на вашей территории гораздо реже. В то же время, вас не будут считать негостеприимной личностью, просто небольшая площадь не позволяет разместить несколько человек. А вот для лучшего друга найдется место даже в малогабаритной однушке: надувной матрас и трансформирующаяся мебель вам в помощь.
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