8 ошибок в ремонте квартиры, с которыми намучались одни люди, но могут избежать другие

Увы, от ошибок не застрахован никто, особенно если речь идет о таком сложном процессе как ремонт. Трудности могут возникнуть в самый неожиданный момент – не на своем месте окажутся розетки, диван перекроет проход в гостиной, а смеситель начнет течь через месяц после использования. Novate.ru более подробно рассказывает об этих и других ляпах, которые люди часто совершают во время ремонта, ведь, как говорится, предупрежден – значит, вооружен.
Ошибка 1: Неправильная установка фартука
Вместо обычного плинтуса лучше воспользоваться эластичной затиркой
С кухонным фартуком часто возникают проблемы, особенно когда хозяева решают оформить его с помощью плитки или мозаики. И, если совсем не разбираться в вопросе, можно допустить сразу несколько ошибок.
Первая, и самая главная, связана с монтажом. Иногда строители сначала ставят столешницу, потом делают фартук и в конце устанавливают плинтус. Это может привести к тому, что под плинтус будет забиваться грязь и затекать вода. Как результат – разбухание столешницы и появление плесени. Лучше установить на стыке столешницы и фартука уплотнительный плинтус, который имеют сверху и снизу резиновые края, а затем дополнительно герметизировать края санитарным силиконом. Еще один вариант – затереть стык эластичной затиркой.
Второй момент, на который стоит обратить внимание – выпирание фартука: если он проходит не только под шкафами, но и на открытых участках, его следует отштукатурить вровень со стеной. Также не игнорируйте угол – его нужно запиливать под 45 градусов, а не прятать под алюминиевыми уголками.
Ошибка 2: Отсутствие или нарушение вентиляции
В ванной обязательно должна быть вентиляция
Всегда следует помнить, что минимальный обмен воздуха должен составлять 60 кубометров в час на человека.самочувствие: по утрам вас будет преследовать головная боль, появится вялость и апатия, снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания. Также в квартире будет постоянно накапливаться пыль: вам не только придется намного чаще убирать, но и появится риск возникновения аллергии. Среди прочих последствий:
• в застоявшемся воздухе накапливаются запахи от продуктов питания, бытовой химии, мебели и пр. И далеко не всегда этот набор является приятным;
• если проблемы с вентиляцией возникнут в санузле, вы будете постоянно ощущать излишнюю влажность и спертый воздух, а через некоторое время появится грибок. Обратите внимание, что если на месте вывода под вентилятор планируется установка потолочного карниза, отверстие лучше перенести пониже;
• слишком высокий уровень влажности в помещении, который проявляется в виде конденсата на стенах и окнах, повредит отделочные и строительные материалы.
Ошибка 3: Загромождение санузла
В ванной комнате не осталось свободного места. / Фото: dizajnintererov.com
Согласны, в ванной комнате необходимо разместить большое количество вещей, начиная со стандартных раковины, унитаза, душевой кабины, и заканчивая стеллажами для банных принадлежностей, корзиной для белья и пр. Однако нужно соотносить возможности помещения с вашими потребностями. Если санузел маленький, придется чем-то жертвовать. А вот загромождать комнату различными предметами не стоит – такой подход приведет лишь к тому, что в ней не останется места даже для ершика. Плюс находиться в ванной будет некомфортно.
Ошибка 4: Использование ламп накаливания
Лампы накаливания пожароопасные и быстрее перегорают
Использование таких ламп может вызвать много проблем. Во-первых, они сильно нагреваются. Во-вторых, у них небольшой срок службы – всего 1000 часов, в то время, как новые модели могут работать более 5000, плюс они являются очень хрупкими и чувствительными к любым ударам и вибрациям, даже слабым. В-третьих, у них низкий процент отдачи света по сравнению с современными экземплярами, и сильная зависимость от напряжения, точнее, от его подачи и отсутствия перепадов электричества в сети. Но самое важное – у ламп накаливания высокая степень пожарной опасности. Уже через 30 минут после начала работы температуры внешней колбы достигает высоких показателей. Например, если мощность лампы составляет 40 ват, температура повышается до 145 градусов. А если колба соприкасается с тканью, то она будет нагреваться еще сильнее.
Ошибка 5: Темные полы
На темных полах сильнее заметна пыль и прочий мусор
Вне зависимости от того, какой материал вы выбираете в качестве напольного покрытия – ламинат или плитку – темный вариант сослужит вам плохую службу. Объясним почему. На темном полу, впрочем, как и на темной мебели, гораздо лучше виден мусор. Мы говорим о шерсти домашних животных, частичках осевшей пыли, следов от грязи и пр. Да, вот такой парадокс. Поэтому советуем отдавать предпочтение светлым вариантам. Если хотите, чтобы интерьер комнаты получился не только практичным, но также модным и красивым, останавливайте свой выбор на расцветке под натуральное дерево – она станет настоящим спасением.
Ошибка 6: Отсутствие радиаторов отопления под окнами
Если вместо радиатора сделать книжный шкаф, в комнате будет холодно
Сейчас очень модно трансформировать подоконники в различные диванчики и зоны отдыха, но для реализации этой идеи приходится демонтировать радиаторы отопления. Сразу скажем – это хорошая идея в плане визуальной картины, но плохая в плане комфорта осенью и зимой. Под всеми окнами обязательно должен присутствовать обогревательный элемент, иначе вы будете мерзнуть даже после начала отопительного сезона. Увы, теплые полы не смогут стать достойной альтернативой радиаторам: компаньоном – да, но не заменой.
Еще одной проблемой может стать низко установленная батарея. Если не учесть высоту плинтусов на начальной стадии ремонта, может сложится ситуация, когда вывод радиатора окажется слишком низко, и строители вынуждены будут делать в материале некрасивые отверстия. Под вывод радиатора стоит брать высоту 20 см от пола. Что касается плинтуса, то его высота может составлять от 12 до 14 см.
Ошибка 7: Столешница из натурального дерева на кухне
Дерево очень капризный материал
Если в магазине вам на глаза попадется деревянная столешница, гоните от себя мысли о том, что это очень красивое и нестандартное решение. Через некоторое время после активного пользования вы поймете, что этот материал абсолютно не подходит для кухни. Как бы осторожно вы ни старались пользоваться столешницей, на ней все равно будут видны любые повреждения, даже маленькие царапины. Кроме того, дерево неустойчиво к негативным внешним факторам: от перепада температур оно трескается, от высокого уровня влажности – разбухает.
На заметку: Также не стоит забывать о необходимости дополнительного ухода: примерно раз в год такие столешницы стоит пропитывать специальными составами, чтобы материал не пересыхал.
Ошибка 8: Дешевая сантехника
Дешевый кран начнет протекать через пару месяцев. / Фото: homius.ru
Когда мы делаем ремонт, то надеемся, что не будем возвращаться к этому вопросу хотя бы лет пять, а лучше десять. Но наша мечта не сбудется, если мы будем экономить на строительных материалах и сантехнике – покупка дешевого смесителя, фитинга и труб вряд ли окупится, скорее, наоборот. Монтаж низкокачественных комплектующих приведет к тому, что они через короткое время начнут протекать. В лучшем случае вам придется потратить деньги на покупку и установку новой детали, а в худшем – выплачивать соседям компенсацию после того, как вы затопите их квартиру.
