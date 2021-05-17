5 способов, как заставить мозг работать

Давным-давно один мудрый писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень сказал: «Мозг, хорошо устроенный, стоит дороже, чем мозг, хорошо наполненный». И правда, приходило ли вам когда-нибудь в голову, почему вашим сверстникам, коллегам по работе удается гораздо быстрее решить тяжело сложившуюся ситуацию, дать ответ на быстро поставленный вопрос, в то время как вы еще не успели понять, чего же от вас хотят?!







Почему наш мозг зачастую нас подводит, а главное – какие самые действенные способы избежать этой неприятности, мы рассмотрим в данной статье.







Итак, основными причинами плохой деятельности мозга человека являются недосыпание, малоподвижный образ жизни, стрессы, обезвоживание, нехватка в организме глюкозы, полиненасыщенных жирных кислот, кислорода, недостаточная «тренировка» мозга или, еще хуже – полное ее отсутствие.



Как же можно привести столь сложный механизм к действию?







Во-первых, научитесь составлять для себя правильный режим дня, минимум 8 часов которого вы будете находиться в приятной атмосфере сна. Сон должен быть непрерывным, так как частое пробуждение мешает насладиться организму фазой быстрого сна. Вследствие этого кроме «вялости» и сонливости на следующий день вы ничего не получите.

А этого нам как раз не нужно!Всем известно, что долгое пребывание в замкнутом помещении истощает работу мозга . Поэтому не ленитесь – откройте форточку и трудитесь дальше.А когда вы в последний раз делали зарядку? Дело в том, что в условиях повышенной умственной нагрузки ее нужно делать как можно чаще. Разминайте шею, делайте наклоны головы в обе стороны, круговые движения, приседания и т.д. Если есть желание и возможность, можете попробовать еще одно упражнение. Зацепитесь ногами за турник, повиснув вниз головою, хотя бы секунд 30. Это значительно ускорит приток крови к головному мозгу. Обратите внимание, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным, лицам преклонного возраста данное упражнение противопоказано.. Помимо основных блюд не забывайте в свой рацион включать источники глюкозы, полиненасыщенных жирных кислот, углеводы. Возьмите с собой на работу сладкое – шоколадный батончик, аппетитную булочку, которая будет отлично сочетаться со стаканчиком сока, черный шоколад, фрукты. Как выяснили японские ученые, всего один стаканчик мороженого в первой половине дня, воздействуя на альфа-волны нервных клеток мозга, повышает умственную активность. Совместите приятное с полезным!. Делайте тренировки вашему мозгу. Это могут быть игры, к примеру, шашки, шахматы, карточные игры. Делайте упражнения, разгадывайте задачи и кроссворды , больше фантазируйте. Все в ваших руках.Надеюсь, эти способы помогут вам улучшить работоспособность мозга на все 200%. Желаю успехов и умственного процветания!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)