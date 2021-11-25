С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    как здесь оставлять свой комментарий3 секрета приборн...
  • Анатолий Федоров
    Мир Тесен, если до конца недели я по-прежнему буду лишён возможности комментировать, у я покидаю вас.«Ваш дом Гулаг!»:...
  • Роман Ударцев
    Надо понимать, остальные были только ретушированные и кадрированные? Не смешите мои тапки)Фотографии без ре...

Стригушки, шаркунки, тряпичницы: Какими были детские игрушки в Древней Руси


Какие игрушки были у детей во времена Древней Руси.

Какие игрушки были у детей во времена Древней Руси.

Игрушки были у детей с незапамятных времён. Правда, игрушки эти очень отличались от тех, в которые играют современные малыши. Впрочем, не исключено, что и избалованные гаджетами современные дети с превеликим удовольствием взяли бы в руки шаркунки или тряпичницу.

Художник Карл Лемох. «Варька». (1893).

Художник Карл Лемох. «Варька». (1893).


Экологически чистые игрушки для младенцев


Шаркунки из бересты./Фото: cdn.imgbb.ru

Шаркунки из бересты./Фото: cdn.imgbb.ru

Игрушки для развития способностей ребенка


Игрушка «Наковальня»./Фото: zabavushka.net

Игрушка «Наковальня»./Фото: zabavushka.net


Игрушки для приучения к труду


Крупенички./Фото: tuapse24.tv

Крупенички./Фото: tuapse24.tv


Куклы: игрушки и обереги одновременно


Стригушки, танцующие куклы./Фото: web-kapiche.ru

Стригушки, танцующие куклы./Фото: web-kapiche.ru


Тряпичница – кукла с женскими формами



Стригушки, шаркунки, тряпичницы: Какими были детские игрушки в Древней Руси

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Стригушки, шаркунки, тряпичницы: Какими были детские игрушки в Древней Руси

И не забудьте:
Стригушки, шаркунки, тряпичницы: Какими были детские игрушки в Древней РусиПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх