Стригушки, шаркунки, тряпичницы: Какими были детские игрушки в Древней Руси

Какие игрушки были у детей во времена Древней Руси.
Игрушки были у детей с незапамятных времён. Правда, игрушки эти очень отличались от тех, в которые играют современные малыши. Впрочем, не исключено, что и избалованные гаджетами современные дети с превеликим удовольствием взяли бы в руки шаркунки или тряпичницу.
Художник Карл Лемох. «Варька». (1893).
Экологически чистые игрушки для младенцев
Шаркунки из бересты./Фото: cdn.imgbb.ru
Игрушки для развития способностей ребенка
Игрушка «Наковальня»./Фото: zabavushka.net
Игрушки для приучения к труду
Крупенички./Фото: tuapse24.tv
Куклы: игрушки и обереги одновременно
Стригушки, танцующие куклы./Фото: web-kapiche.ru
Тряпичница – кукла с женскими формами
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