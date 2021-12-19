5 правил поведения в хорошем ресторане, которые помогут не попасть в конфузную ситуацию

5 базовых правил поведения в хорошем ресторане.
Красиво жить не запретишь. Ну хотя бы иногда. И время от времени позволить себе поход в хороший ресторан – приятный способ добавить в жизнь ярких красок. Но прежде, чем встать на самые высокие каблуки или плотно завязать галстук, не помешает припомнить 5 базовых правил этикета. Они помогут избежать конфузных ситуаций и получить максимум удовольствия.
Чтобы вечер запомнился только приятным.
Отправляетесь в дорогой ресторан? Чудесно! Уверены, вы помните, в какой руке держать вилку, а в какой – нож. А что не помешает освежить в памяти, так это памятку о поведении в ресторане. Ничего сложного, зато точно сделает ваш поход куда более приятным и комфортным.
Правило №1: дресс-код
При несоблюдении дресс-кода вас могут и «попросить».
Краеугольный камень светского этикета: одежда должна соответствовать обстановке. Так что отложите любимые джинсы и удобные кроссовки хотя бы на вечер. Поход в ресторан предполагает более элегантный стиль и отсутствие спортивных элементов (включая кепки, очки и «шлёпки»). В противном случае сотрудники на входе могут даже вежливо попросить вас покинуть помещение. А кому нужен такой конфуз? Хотя и фраки с кринолиновыми платьями – это также too much. Выбирайте образ, приближённый к классике – так точно не прогадаете.
Правило №2: задавать вопросы – это нормально
Спрашивайте: это бесплатно.
Не пытайтесь изображать из себя эксперта-гурмана и лингвиста в одном флаконе. Не знать, что же скрывается под красивым названием блюда – это нормально. Даже в самом «солидном» ресторане. Улыбнитесь и попросите официанта разъяснить непонятное слово или помочь с выбором. Не стесняйтесь, это совершенно уместно. И уж точно приятнее, чем удивляться, когда после заказа «cerveaux de veau» вам принесли мозги, а не телятину.
Правило №3: не бойтесь дегустировать
Пробовать новое – это же так интересно!
Прийти в эксклюзивный ресторан французской кухни и попросить официанта принести бургер с картошкой фри – это как-то странно, не находите? А некоторых особо чувствительных кулинаров подобный заказ может еще и обидеть. Вместо этого не упустите возможность попробовать что-то новое, незнакомое. Не знаете, с чего начать? Официант с удовольствием поможет вам с выбором. Такой опыт точно запомниться и сделает ужин особенным. А котлету в булке можно и дома приготовить.
Правило №4: истина в вине
Памятка любителям вина.
А ещё в том, как вы его держите. Во-первых, заказать вино к основному блюду – это очень даже хороший тон (красное к мясу, белое – к рыбе и «смотри, не перепутай»). Во-вторых, не отказывайтесь, если официант предложит вам продегустировать напиток. Ну а в-третьих, старайтесь держать винный бокал не за саму ёмкость, а за ножку. Так вино дольше останется холодным, вы не запачкаете стекло отпечатками пальцев, да и просто выглядит это куда элегантнее. Как в лучших домах Парижа.
Правило №5: чаевые
Чаевые – это норма в большинстве стран мира.
Вам понравился ужин? Тогда отблагодарите официанта. Да, знаем, это морально сложный момент (для многих), но в хорошем ресторане этикет обязывает. Чаевые – момент тонкий и специфический, тут нет единого правила и «несгораемой» суммы для оплаты. Но оставить 5-20% от чека будет всегда уместным. Но только, если вы не в Японии или Китае: тут официанты могут вас и на улице догнать, чтобы отдать чаевые обратно. Представьте, для них это – оскорбление. Эх, все бы так…
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