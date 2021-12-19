5 правил поведения в хорошем ресторане, которые помогут не попасть в конфузную ситуацию

5 базовых правил поведения в хорошем ресторане.

Чтобы вечер запомнился только приятным.

Правило №1: дресс-код

При несоблюдении дресс-кода вас могут и «попросить».

Правило №2: задавать вопросы – это нормально

Спрашивайте: это бесплатно.

Правило №3: не бойтесь дегустировать

Пробовать новое – это же так интересно!

Правило №4: истина в вине

Памятка любителям вина.

Правило №5: чаевые

Чаевые – это норма в большинстве стран мира.