Как организовать хранение в ванной комнате

Давайте заглянем в вашу ванную комнату. Достаточно свободного места в этом помещении? Если с этим полная беда, тогда пора задуматься об организации пространства. В статье мы расскажем, как это легко и быстро сделать.



1. Полка над дверью

2. Встроенные ниши

3. Надверные держатели

4. Лестница-стеллаж

5. Пространство под раковиной

6. Баночки

7. Прищепки/S-подобные крючки

8. Многоярусные стойки

9. Рейлинги

10. Пространство вокруг ванны

Над дверью у вас есть достаточно места, чтобы расположить несколько полок. Пусть они будут небольшими, но этого хватит, чтобы убрать вещи, которые используются в комнате не слишком часто.Встроенные ниши – это не только практично, но и очень красиво. Такие отверстия в стенах делают для украшения квартиры, а ванной комнате они пригодятся для хранения многих необходимых в хозяйстве вещей.Крючки на двери – это слишком просто, более эффектно и привлекательно смотрятся надверные держатели, которые позволяют развесить все полотенца стильно и удобно. Можно выбрать несколько таких держателей и разместить их на одной из тумб в ванной комнате.Лестницы – это не только инструмент для ремонта. Очень много вариантов красивых лестниц предлагают дизайнеры. Они выдвигают идею создания в виде этой удобной конструкции полноценных полок, только за счет формы деталь выглядит намного интереснее привычной мебели.Если вы не хотите захламлять ванную комнату ненужными шкафами и тумбами, тогда используйте варианты мебели в минималистическом виде. Особенно актуальны такие виды под умывальником. Например, металлическая конструкция или угловые полки.Чтобы ванная комната стала уютной и по-настоящему стильной, используйте в интерьере стеклянные или полупрозрачные баночки. В них очень практично хранить разные мелочи и предметы личной гигиены. Расставьте их своеобразной конструкцией, чтобы они дополняли интерьер комнаты.Различные держатели в виде прищепок или крючков тоже можно использовать для хранения в ванной комнате. Их обычно используют для различных губок и мочалок, полотенец и халатов.Стойки часто используют именно в ванной комнате. Они не сильно габаритные, при этом за счет ярусов позволяют разместить множество необходимых предметов.Рейлинговая система пригодится вам не только в кухне, но и в ванной комнате. Она точно так же крепится к стене и при помощи крючков можно разместить множество различных вещей.Самый практичный, удобный и рациональный вариант хранения – это прямо в ванной. Для этого вокруг ванны делают специальные полки, которые вмещают в себя практически все предметы, средства и прочие вещи для этой комнаты.Если вы хотите, чтобы в ванной комнате стало уютно, просторно и стильно, то возьмите на заметку наши советы.