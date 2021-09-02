Японский рецепт: как сделать яичные цветочки на завтрак

Даже «повседневная японская кухня» качественно отличается тем, что блюда в ней стараются делать максимально красивыми. Трудно не согласиться, что приятно выглядящий завтрак поднимает настроение еще больше, чем просто сытный. Сегодня как раз и познакомимся с одни незатейливым рецептом, с помощью которого можно сделать утро близких людей лучше.
Готовим яйца. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: яйца куриные, соль, кухонные принадлежности
Вкуснейший яичный цветочек делается всего в несколько шагов. Сначала берем посуду – обязательно понадобится миска. В нее разбиваем наше яйцо или яйца (зависит от количество порций, которые нужно приготовить). Желток и белок после этого тщательнейшим образом перемешиваются. Важно подчеркнуть, что именно перемешиваются, а не взбиваются привычным для большинства хозяев образом.
Перемешиваем. /Фото: youtube.com.
Получившуюся массу можно перелить в другую тару, пропустив при этом через сито или дуршлаг. Это необходимо сделать для того, чтобы яичная масса получилась максимально однородной. Когда это будет сделано – переходим к процессу жарки на сковороде. Выливаем яйцо медленно, следим за тем, чтобы масса ложилась на жарочную поверхность максимально равномерно.
Жарим на сковороде. /Фото: youtube.com.
В результате жарки должен получится этакий тонкий яичный блин. Его нужно будет снять и разрезать на части, лоскутки. Получившиеся прямоугольные полоски разделяются и складываются, но не разглаживаются! Теперь делаем небольшие надрезы по всей верхней половине каждой полоски, после чего сворачиваем в рулон, который можно связать зеленью.
Нарезаем полоски. /Фото: youtube.com.
Из нескольких рулонов выкладываем цветочки на тарелке, в миске или часке. После того, как работа будет закончена, заливаем бульон. Приятного аппетита!
Вяжем бутончики. /Фото: youtube.com.
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