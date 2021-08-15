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Очарование Филиппин: Что скрывается за красивой обложкой одного из самых посещаемых курортов мира


Суровая реальность: Жизнь на Филиппинах как она есть. Автор: James Whitlow Delano.

Суровая реальность: Жизнь на Филиппинах как она есть. Автор: James Whitlow Delano.

Поговаривают о том, что Филиппины – затерявшееся среди морей государство, растянувшееся на семь тысяч островов, это настоящая смесь экзотики, первозданной природы, своеобразной кухни, красивейших закатов, волшебных рассветов, лазурных берегов и комфортабельных отелей. Но так ли обстоят дела на самом деле, как рассказывают туроператоры и рекламные буклеты, пестрящие яркими снимками, где сплошная благодать и загляденье? Что если за красивой обложкой скрывается обратная сторона «медали», состоящая из трущоб, бедности и наркотиков?

Обратная сторона Филиппин. Автор: James Whitlow Delano.

Обратная сторона Филиппин. Автор: James Whitlow Delano.


Вы всё ещё сетуете на своё детство и жизнь? Автор: James Whitlow Delano.

Вы всё ещё сетуете на своё детство и жизнь? Автор: James Whitlow Delano.


Антисанитария и нищета. Автор: James Whitlow Delano.

Антисанитария и нищета. Автор: James Whitlow Delano.

 
Материнская любовь. Автор: James Whitlow Delano.

Материнская любовь. Автор: James Whitlow Delano.

 

 
Вот так развлекаются дети на Филиппинах. Автор: James Whitlow Delano.

Вот так развлекаются дети на Филиппинах. Автор: James Whitlow Delano.

 
Счастливая обладательница телевизора. Автор: James Whitlow Delano.

Счастливая обладательница телевизора. Автор: James Whitlow Delano.

 
Усталость. Автор: James Whitlow Delano.

Усталость. Автор: James Whitlow Delano.

 

С одной стороны, Филиппины – действительно рай на земле, а с другой – сущий ад, где царит антисанитария, нищета, болезни и наркотическая зависимость, доходящая до абсурда.
Здесь дети с рождения употребляют наркотики с молоком матери, а девочки-подростки к своим шестнадцати годам успели сделать по несколько абортов. Мальчишки не играют в привычные для ребят игры, они прячутся среди развалин и руин, покуривая сигареты и передавая по кругу веселящие душу вещества. А смерть постепенно входит в привычку, утаскивая за собой ежедневно десятки людей разного пола и возраста. Одни умирают от недостатка пищи, другие от побоев, насилия и наркоты, а третьи и вовсе сводят счёты с собственной жизнью, не выдерживая этого кошмара. Вот и получается, что весь этот оазис неземной красоты и чистоты попахивает гнилью, привлекая туристов со всех уголков планеты начищенным фасадом, за углом которого уже совсем иная, более правдоподобная суровая реальность, попавшая в объектив камеры американского фоторепортёра Джеймса Витлоу Дэлано (James Whitlow Delano).
Обречённость. Автор: James Whitlow Delano.

Обречённость. Автор: James Whitlow Delano.

 
Вот так выглядит чьё-то жильё на Филиппинах. Автор: James Whitlow Delano.

Вот так выглядит чьё-то жильё на Филиппинах. Автор: James Whitlow Delano.

 
Городская жизнь. Автор: James Whitlow Delano.

Городская жизнь. Автор: James Whitlow Delano.

 
Скорбь. Автор: James Whitlow Delano.

Скорбь. Автор: James Whitlow Delano.

 
Молитва. Автор: James Whitlow Delano.

Молитва. Автор: James Whitlow Delano.

 
Вседозволенность и кайф. Автор: James Whitlow Delano.

Вседозволенность и кайф. Автор: James Whitlow Delano.

 
Бог есть? Автор: James Whitlow Delano.

Бог есть? Автор: James Whitlow Delano.

 
Ещё одна смерть. Автор: James Whitlow Delano.

Ещё одна смерть. Автор: James Whitlow Delano.

 

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Очарование Филиппин: Что скрывается за красивой обложкой одного из самых посещаемых курортов мира

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Очарование Филиппин: Что скрывается за красивой обложкой одного из самых посещаемых курортов мираПодписаться на мой Instagram
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