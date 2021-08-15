Очарование Филиппин: Что скрывается за красивой обложкой одного из самых посещаемых курортов мира

Суровая реальность: Жизнь на Филиппинах как она есть. Автор: James Whitlow Delano.
Поговаривают о том, что Филиппины – затерявшееся среди морей государство, растянувшееся на семь тысяч островов, это настоящая смесь экзотики, первозданной природы, своеобразной кухни, красивейших закатов, волшебных рассветов, лазурных берегов и комфортабельных отелей. Но так ли обстоят дела на самом деле, как рассказывают туроператоры и рекламные буклеты, пестрящие яркими снимками, где сплошная благодать и загляденье? Что если за красивой обложкой скрывается обратная сторона «медали», состоящая из трущоб, бедности и наркотиков?
Обратная сторона Филиппин. Автор: James Whitlow Delano.
Вы всё ещё сетуете на своё детство и жизнь? Автор: James Whitlow Delano.
Антисанитария и нищета. Автор: James Whitlow Delano.
Материнская любовь. Автор: James Whitlow Delano.
Вот так развлекаются дети на Филиппинах. Автор: James Whitlow Delano.
Счастливая обладательница телевизора. Автор: James Whitlow Delano.
Усталость. Автор: James Whitlow Delano.
С одной стороны, Филиппины – действительно рай на земле, а с другой – сущий ад, где царит антисанитария, нищета, болезни и наркотическая зависимость, доходящая до абсурда. Здесь дети с рождения употребляют наркотики с молоком матери, а девочки-подростки к своим шестнадцати годам успели сделать по несколько абортов. Мальчишки не играют в привычные для ребят игры, они прячутся среди развалин и руин, покуривая сигареты и передавая по кругу веселящие душу вещества. А смерть постепенно входит в привычку, утаскивая за собой ежедневно десятки людей разного пола и возраста. Одни умирают от недостатка пищи, другие от побоев, насилия и наркоты, а третьи и вовсе сводят счёты с собственной жизнью, не выдерживая этого кошмара. Вот и получается, что весь этот оазис неземной красоты и чистоты попахивает гнилью, привлекая туристов со всех уголков планеты начищенным фасадом, за углом которого уже совсем иная, более правдоподобная суровая реальность, попавшая в объектив камеры американского фоторепортёра Джеймса Витлоу Дэлано (James Whitlow Delano).
Обречённость. Автор: James Whitlow Delano.
Вот так выглядит чьё-то жильё на Филиппинах. Автор: James Whitlow Delano.
Городская жизнь. Автор: James Whitlow Delano.
Скорбь. Автор: James Whitlow Delano.
Молитва. Автор: James Whitlow Delano.
Вседозволенность и кайф. Автор: James Whitlow Delano.
Бог есть? Автор: James Whitlow Delano.
Ещё одна смерть. Автор: James Whitlow Delano.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии