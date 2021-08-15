Очарование Филиппин: Что скрывается за красивой обложкой одного из самых посещаемых курортов мира

Суровая реальность: Жизнь на Филиппинах как она есть. Автор: James Whitlow Delano.

Обратная сторона Филиппин. Автор: James Whitlow Delano.

Вы всё ещё сетуете на своё детство и жизнь? Автор: James Whitlow Delano.

Антисанитария и нищета. Автор: James Whitlow Delano.

Материнская любовь. Автор: James Whitlow Delano.

Вот так развлекаются дети на Филиппинах. Автор: James Whitlow Delano.

Счастливая обладательница телевизора. Автор: James Whitlow Delano.

Усталость. Автор: James Whitlow Delano.

Обречённость. Автор: James Whitlow Delano.

Вот так выглядит чьё-то жильё на Филиппинах. Автор: James Whitlow Delano.

Городская жизнь. Автор: James Whitlow Delano.

Скорбь. Автор: James Whitlow Delano.

Молитва. Автор: James Whitlow Delano.

Вседозволенность и кайф. Автор: James Whitlow Delano.

Бог есть? Автор: James Whitlow Delano.

Ещё одна смерть. Автор: James Whitlow Delano.