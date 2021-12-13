8 описаний пришельцев, которые можно найти в священных книгах различных религий

Свидетельства о пришельцах в религиях мира.
Теория посещения Земли инопланетянами популярна по ряду причин. Во-первых, она чрезвычайно заманчива, поскольку в нем обсуждается мир, намного больший, чем тот, в который верит большинство людей. Во-вторых, с помощью подобных теорий можно объяснить некоторые из величайших тайн в нашем мире. На самом деле, сегодня в мире есть масса тайн, которые никто не может логически объяснить.
Человечество уже сталкивалось с пришельцами.
Теория посещения Земли инопланетянами сегодня весьма популярна. Кого-то она привлекает тем, что раскрывает мир куда больший чем тот, о котором говорят современные учёные и философы, а для других это возможность как-то объяснить величайшие тайны этого мира. А между тем в различных религиозных трактатах есть примеры, в которых говорится о субъектах, которые сегодня называют инопланетянами.
1. Махабхарата
Махабхарата, инопланетяне, ядерная война...
индуизм
Махабхарата, которая считается одной из священных книг, написанных о древней индуистской жизни, философии и культуре, имеет несколько ссылок на внеземных существ. Есть тысячи упоминаний о «виманах» или летающих колесницах, людях, которые могут носить космические костюмы, и даже рассказы об уничтожении целых городов мощным лучом энергии.
Как-то Оппенгеймера, который разработал атомную бомбу, спросили, были ли взрывы в Хиросиме и Нагасаки первой атомной войной на Земле. Он ответил: «Ну да. В наше время, конечно». Оппенгеймер был известным фанатом древнеиндийских философий и Вед. Война, описанная в Махабхарате, имеет удивительное сходство с тем, что люди знают об ядерной войне сегодня.
2. Иные миры в Коране
Аллах создал не только наш мир, но и другие.
ислам
Несмотря на то, что большинство людей думает об Исламе, правда в том, что мусульмане верят во внеземную жизнь. В отличие от других основных религий, которые не одобряют ничего, что конкретно не упоминается в их священных книгах, большинство мусульман не отрицают возможное существование иных миров. В некоторых стихах Корана говорится о том, как Аллах создал не только наш мир, но и другие.
В других мирах есть свои собственные существа, и у них тоже был Адам, от которого развился весь ррод. В Коране также говорится о том, что в других мирах возможно больше семи небес и семи земель. Один стих переводится как «Он (Аллах) объединит жизнь в небесных телах и жизнь на Земле, когда ему это захочется».
3. «По образу и подобию...»
Ватикан допускает существование внеземной жизни.
христианство
В Библии есть знаковая фраза, которая переводится как «...сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле...». Слова «сотворим» и «Нашему» возможно указывают на множественное число, и, если это так, является ли Бог единственным.
Возможно ли, что Бог может быть существом из отдаленной части нашей вселенной.... Что интересно, Ватикан допускает существование внеземной жизни. Ватиканский астроном Гай Консольманго считает, что ангелы, утренние звезды и небесные существа могут быть совсем с другой планеты.
4. «С небес сражались звезды...»
Упоминание о инопланетянах в Торе.
иудаизм
Многочисленные ученые, изучавшие Тору, как в прошлом, так и в настоящее время, говорили о ссылках на внеземную жизнь на Земле в этом писании. В Книге Судей пророчица Дебора поет о победе, достигнутой Бараком над Сисарой, и говорит: «Прокляните Мероз, - сказал ангел Господень, - прокляните его жителей!». Что такое Мероз и кто его жители?
Некоторые считают, что Мероз - это звезда или планета, и что небесные тела, о которых говорится в Торе, это существа с других планет. Дебора также заявляет: «С небес сражались звезды, с путей своих они сражались против Сисары». Однако упоминавшаяся здесь звезда не пришла им на помощь, и генерал Барак продолжал наказывать Мероз и его жителей.
5. Вознесение Илии
Вознесение Илии - описание похищения инопланетянами?
христианство
Вознесение Илии некоторые воспринимают, как описание похищения инопланетянами. Смысл стиха можно примерно перевести, как «Илия был вознесен на небеса Господом на огненной колеснице». Это может звучать, как воображаемая сцена, но возникает любопытный вопрос — почему же колесница огненная. Идея передвижения в пылающем транспорте сама по себе странная.
В стихе говорится: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо». Затем говорится: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного». Звучит как похищение инопланетянами, не правда ли.
6. Божественные лучи, виманы и копье Индры
Самолеты, лазеры, РСД.
индуизм
В древнеиндийских текстах есть несколько ссылок на возможные инопланетные технологии. Вот несколько таких стихов: «По воле Рамы великолепная колесница вознеслась на гору облаков», и «Бхима полетел на вимане на огромном луче, который был таким же ярким, как солнце, и издавал шум, похожий на гром».
Человек по имени Асура Майя также описывается как обладающий виманой (самолетом) двенадцати локтей в окружности и имеющей четыре колеса. Существует также сцена, которая описывает копье Индры с круговым «отражателем». Утверждалось, что как только это оружие включалось, оно создавало волну света, которая при фокусировке на цели уничтожала их.
7. Содом и Гоморра
Содом и Гоморра - атомные взрывы?
христианство
Описание разрушения Содома и Гоморры является одной из наиболее четких отсылок на возможное внеземное вмешательство. В одном из стихов говорится: «Тогда Господь пролил с небес дождь из горящей серы на Содом и Гоморру». Так он разрушил города и всю местность вокруг них, уничтожив все живое.
Жена Лота оглянулась на уничтожаемые города и превратилась в столп соли. Описанное звучит крайне странно и похоже на бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Когда Хиросиму отстраивали, нашли участки песка, спекшегося в стекло или кремний из-за воздействия ядерных ударов, также как и в Садоме.
8. «...как десять тысяч Солнц»
Ядерная война в древней Индии.
индуизм
И напоследок приведем еще один пример того, что выглядит как ядерная война в древнеиндийских текстах. В древнем стихе говорится. «Гурха, летящий в своей быстрой и могущественной Вимане, обрушил на три города Вриши и Андхаки единственный снаряд, заряженный всей силой Вселенной. Радужная колонна дыма и огня, столь же яркая, как десять тысяч Солнц, поднялась во всем своем великолепии».
Это неизвестное оружие под названием «Железный громовержец» было гигантским посланником смерти и обратило в прах всю расу Вришни и Андхаки. Далее описывается, как сожженные этим оружием обратились в пепел, а у оставшихся в живых, которые находились далеко от точки удара, выпали волосы и ногти. Не правда ли, это звучит ужасно и напоминает последствия радиоактивного облучения.
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