8 описаний пришельцев, которые можно найти в священных книгах различных религий

Свидетельства о пришельцах в религиях мира.

Человечество уже сталкивалось с пришельцами.

1. Махабхарата

Махабхарата, инопланетяне, ядерная война...

2. Иные миры в Коране

Аллах создал не только наш мир, но и другие.

3. «По образу и подобию...»

Ватикан допускает существование внеземной жизни.

4. «С небес сражались звезды...»

Упоминание о инопланетянах в Торе.

5. Вознесение Илии

Вознесение Илии - описание похищения инопланетянами?

6. Божественные лучи, виманы и копье Индры

Самолеты, лазеры, РСД.

7. Содом и Гоморра

Содом и Гоморра - атомные взрывы?

8. «...как десять тысяч Солнц»

Ядерная война в древней Индии.