17 бытовых хитростей на любой случай, которые действительно помогают

Простые хитрости, которые реально работают.
Вниманию читателей почти два десятка уникальных и вместе с тем невероятно полезных хитростей на любой случай жизни, каждая из которых поможет сделать свою жизнь еще чуть-чуть лучше и проще.
1. От пота и мозолей
Ежедневные прокладки от пота и мозолей.
Ноги в кедах, мокасинах и балетках в жаркое время года сильно потеют. Избежать дискомфорта из-за чрезмерной влажности и неприятного запаха помогут обычные ежедневные прокладки, которые нужно приклеить в обувь. Они прекрасно впитывают пот, а их мягкая текстура подарит ногам ощущение комфорта. Кроме того, небольшие кусочки ежедневных прокладок можно приклеить на жесткие задники туфель, чтобы предотвратить натирание и появление мозолей.
2. Ароматизатор для туалета
Приятный запах в туалете.
Нанесите небольшое количество эфирного масла или любимого парфюма на картонную втулку туалетной бумаги, чтобы в туалете всегда витал приятный и ненавязчивый запах.
3. Универсальная приправа
Приправа для всех блюд.
Смешайте в равных пропорциях соль, перец, карри и паприку, поместите смесь в герметичную емкость. Таким образом вы получите универсальную приправу, которая, без преувеличения, подходит для приготовления любых блюд.
4. Простой ароматизатор
Блоттеры в шкафу.
Блоттеры - это узкие бумажные полоски-тестеры, используемые для ознакомления с парфюмерными изделиями. Такие полоски можно абсолютно бесплатно взять в любом парфюмерном магазине, положить их в стопки одежды и наслаждаться ее приятным ароматом.
5. Вместо душа
Средство от пота.
Быстро избавится от запаха пота поможет средство для дезинфекции рук. Просто нанесите его на кожу подмышек, вытрите излишки салфеткой, после чего воспользуйтесь дезодорантом.
6. Следы от наклеек
Удалить следы от наклеек.
Любое масляное средство для снятия макияжа можно использовать для удаления следов от наклеек с пластика, мебели или металла.
7. Неприятное трение
Раздражение на внутренней поверхности бедра.
При ходьбе внутренняя поверхность бедер постоянно трется друг о друга, вызывая покраснения, раздражение кожи и массу неприятных ощущений. Справиться с этой проблемой поможет обычный дезодорант, который следует наносить на чистую кожу проблемных участков.
8. Заготовки
Заготовки для компотов.
Перетрите ягоды, добавьте сахар, разложите полученную кашицу в пластиковые контейнеры и отправьте в морозильник на ночь. На следующий день замороженные ягодные брусочки можно переложить в Zip-пакеты для экономии места и по мере необходимости использовать для приготовления компотов.
9. Антебактериальная уборка
Хлоргексидин для уборки.
Однопроцентный раствор хлоргексидина можно использовать для влажной уборки дома. В низкой концентрации это средство безвредно для человека, но эффективно для борьбы с бактериями. Кроме того, хлоргексидин не оставляет никаких следов на натуральных и искусственных поверхностях так, что смело добавляйте его в воду для мытья полов, окон и других поверхностей дома.
10. Чистка плитки и швов
Средство для чистки швов и плитки.
Используйте соду, воду, лимон и столовый уксус, чтобы приготовить безопасное и очень эффективное средство для чистки плитки и швов. Рецепт приготовления предельно прост: В пяти литрах воды разведите пол столовой ложки соли, треть ложки сока лимона и четверть столовой ложки уксуса. Полученный раствор налейте в пульверизатор и используйте для чистки и дезинфекции кафеля.
11. Чистка рыбы
Очистить рыбу от чешуи.
Легко и безопасно очистить рыбу от чешуи можно с помощью металлической ложки. Просто проводите ею против чешуек от хвоста до головы. А чтобы чешуя не разлеталась в разные стороны, проделывайте это в емкости, наполненной водой.
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12. Средство от герпеса
Лекарство от герпеса.
Подсушить и вылечить раны на губах при герпесе поможет обычная зубная паста. Наносите ее на пораженные участки на ночь, чтобы подсушить кожу.
13. Гамбургер
Секрет поедания гамбургеров.
Перед тем, как приступить к поеданию гамбургера, переверните его вверх ногами. Такая хитрость не позволит начинке вывалиться во время еды.
14. Складки на одежде
Разгладить складки на одежде.
Приняв душ, развесьте мятую одежду в ванне. Высокая влажность и пар помогут разгладить складки на одежде, что поможет сэкономить время на глажке.
15. Замедлить рост волос
Средство, замедляющее рост волос.
Смешайте десять чайных ложек сахара с соком, выжатым из половинки лимона. Полученную смесь разогрейте в микроволновке и наносите на кожу после каждой процедуры удаления волос. Использование данного раствора позволит значительно замедлить рост волос и продлить эффект гладких ног.
16. Следы от пота
Мокрые пятна от пота.
Мокрые пятна от пота подмышками могут существенно испортить внешний вид и настроение. Предотвратить эту неприятную ситуацию помогут специальные покупные накладки или пара ежедневных прокладок, которые следует аккуратно приклеить к одежде в районе подмышечных ямок. В течении дня прокладки будут впитывать пот и не позволят одежде намокнуть.
17. Скольжение
Средство от скольжения.
Чтобы ноги в босоножках не скользили, наносите на чистую кожу ступней небольшое количество лака для волос.
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