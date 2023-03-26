Применение скорлупы в выращивании рассады

Уделив должное внимание выращиванию рассады, летом вы сможете получить богатый урожай овощей и ягод. При этом не нужно покупать какие-либо специальные удобрения для рассады, все что нужно для того чтобы вырастить отменную рассаду, наверняка уже есть у вас дома.

Отличной подкормкой для рассады стает настой на скорлупе грецких орехов.







Благодаря использованию этой подкормки рассада не будет вытягиваться, она будет очень здоровой и коренастой. Подкормка даст рассаде все необходимые витамины, макроэлементы и микроэлементы для активного роста и развития. Очень важно, что подкормка не содержит азот, поэтому она не будет стимулировать рост и не сделает рассаду вытянутой.







Для приготовления натуральной подкормки для рассады скорлупу четырех грецких орехов вместе с перегородками залейте кипятком и оставьте настаиваться на 4 часа.







Используйте настой для полива рассады под корень 1 раз в неделю, чтобы получить отличные результаты.







